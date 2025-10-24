Kategórie
dnes 24. októbra 2025 o 11:00
Čas čítania 3:48

REFRESHNI SI PLAYLIST: Gleb je späť s fresh trackom, collab Raphael x Luca Brassi10x, ale aj nový Dave a Tyla

REFRESHNI SI PLAYLIST: Gleb je späť s fresh trackom, collab Raphael x Luca Brassi10x, ale aj nový Dave a Tyla
Zdroj: Instagram/@carla.smalo, @glebzoo
Richard Balog
Richard Balog
Osviež si svoj playlist s nahrávkami, ktoré ťa nenechajú sedieť so založenými rukami.

Tento týždeň bol opäť mimoriadne bohatý na novú hudbu z domáceho prostredia aj zo zahraničia, pričom na svoje si príde každý – od fanúšikov tvrdého rapu, cez moderný zvuk a melodické rýmy až po fresh pop. 

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.

P. S. Pozri si zoznam najpočúvanejších českých raperov na Spotify a zisti, či scéne kraľuje Yzomandias, Viktor Sheen alebo Calin.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od známych slovenských, českých aj zahraničných interpretov.
1. Gleb Nudle 

Gleb je späť, aj keď nikdy nebol preč, chápeš? Po albume PODOKNAMI, ktorý vydal spoločne so Sameyom, predstavil ružinovský MC fresh track s názvom Nudle. 

Novinka, ktorá trvá približne 2 a pol minúty, ponúka Gleba v TOP rapovej forme – chrŕli surové bars s jasnými, ale aj so skrytými odkazmi (napríklad na adresu zrušeného festivalu Rubicon, pozn. redakcie), mení tempo a flowy, a to všetko do údernej produkcie. Melodický refrén, za ktorý by sa nehanbil ani Nate Dogg, je čerešničkou na torte. 

Keď odchádzam, ešte spia. Keď sa vraciam, tak už spia.
V mojich pľúcach iba tma. Keď sa pije, tak do dna.

2. Raphael feat. Luca Brassi10X PROBLEMA

S menším odkladom vydali dnes o polnoci spoločný track Raphael a Luca Brassi10X. Novinka nesie výstižný názov PROBLEMA a okrem tvrdých bars od oboch raperov dostala sprievodný vizuál, ktorý je natočený v štýle VHS kazety, čo dodalo nahrávke na autenticite. 

Zatiaľ čo úvodná časť tracku patrí Raphaelovi, ktorý budúci rok vydá collab album so Separom, v závere hviezdi Big Maradona10x. Život oboch raperov ponúkol množstvo eskapád, ktoré by nezvládol každý. 

A spraviť problém, pre nás neni problema.
Robím, čo chcem, a kedy to chcem ja.

 

3. STEIN27 feat. SIMILIVINLIFE Nejde ti odolat 

Česko-slovenský collab, ktorému nebudeš vedieť odolať – takto by sme v stručnosti opísali nový track Nejde ti odolat od dvojice STEIN27 a SIMILIVINLIFE.

Členovia úspešného labelu rychlí kluci, do ktorého patrí aj Calin, majú medzi sebou úžasnú pracovnú chémiu a novinka s beatom od alyksa je perfektným dôkazom. Téma tracku je veľmi dobre známa pravdepodobne každému z nás.

Každej týden se mi vracíš po víkendu na kusy.
Se slovama na rtech, že bys to chtěla zase zkusit.

4. Lil Yachty Endless 

Pod hlavičkou Lyrical Lemonde odhalil novinku Endless so sprievodným videoklipom jeden z našich obľúbených raperov Lil Yachty. 

28-ročný umelec, ktorý vyletel medzi hviezdy v roku 2015 vďaka virálnemu hitu One Night, mal vždy jedinečný prejav, čo potvrdil aj v nahrávke Endless. Podmanivú produkciu dopĺňa Yachtyho vokál a text, v ktorom sa chváli svojimi nekonečnými schopnosťami a bohatstvom. Track má veľmi podobnú atmosféru ako album Let's Start Here. z januára 2023, ktorý rotuje v našich playlistoch dodnes. Bohužiaľ, Endless nie je zatiaľ umiestnený na žiadnych streamoch.

Spend more on my mouth than you do on your house, go check with my dentist.
They don't like me, f**k 'em, pull up and bust 'em, this sh*t endless.

5. Shallipopi feat. Gunna HIM 

Nigerijská hudobná scéna ponúka množstvo veľkých hudobných hviezd, ako sú Asake, Rema, Burna Boy, Wizkid či Davido, pričom postupne smeruje na vrchol tiež Shallipopi. 

25-ročný rodák z Beninu nás o svojom talente najnovšie presvedčil dnes o polnoci EPčkom HIM, z ktorého pochádza aj rovnomenný track nižšie na feate s Gunnom. Spolupráca pre oboch interpretov predstavuje veľký kariérny krok, keďže Shallipopi zvyšuje svoj globálny dosah a raper z Atlanty objavuje štýl afrobeats, ktorý je v trendoch. 

I met the Lord, and you follow, I'm him.
From the day that God made me I swear, me, I'm him (clear).

6. Dave  The Boy Who Played the Harp

Dnes o polnoci vyšiel očakávaný album The Boy Who Played the Harp, pod ktorým je podpísaný britský raper Dave. Novinka prichádza po viac ako štyroch rokoch od LP We're All Alone In This Together, s ktorým si rodák z Londýna otvoril dvere medzi hudobnú elitu. 

Album obsahuje 10 plnohodnotných trackov – bez akéhokoľvek intra, outra alebo krátkych skitov, a ponúka viac ako 45-minút kvalitného rapu s hosťami ako James Blake, Kano či Tems, ktorí perfektne doplnili myšlienku 27-ročného rodáka z južnej časti Londýna. Po prvom vypočutí nás najviac oslovili tracky History a Marvellous. 

I'm from South where they struggle with sayin' your name.
But it's easy when pronouncin' you dead on the scene.

7. Madison Beer bittersweet

Madison Beer má za sebou veľmi úspešný mesiac, keď krátko po vydaní dvojsinglu bittersweet, bola na prehliadkovom móle Victoria's Secret a v sexi spodnej bielizni predviedla svoj nesporný hudobný talent

26-ročná speváčka pokračuje v nastolenom trende a predstavuje videoklip k tracku bittersweet, v ktorom si prechádza rozchodom s priateľom – stvárnený populárnym hercom Seanom Kaufmanom. Nahrávka by mala byť súčasťou pripravovaného albumu, ktorý by mal uzrieť svetlo sveta tento rok.

Now that it's over, you'll blame it all on me.
I know I should be bitter, but baby.
Right now I'm bittersweet.

8. Annet X RÁNO 

Annet Charitonova, známa pod pseudonymom Annet X, predstavuje po chytľavom hite Tiramisu, ktorý nahrala spoločne s partnerom NobodyListenom, ďalšiu novinku. Tentoraz sólovú, s jednoduchým názvom RÁNO, a ponúka českú speváčku v odlišnej polohe, ktorá jej veľmi dobre sedí a nás veľmi baví ako celok vrátane úprimného textu. 

Miluju se dívat na to, jak nemají dost.

Úsmev na tvári nám vyčarovali aj ďalšie fresh hudobné novinky – raper VonOff1700 vydal street banger Seen First, slovenská speváčka Laris Diam má online track s názvom Kedy?, v ktorom rozoberá vzťahové, respektíve rodinné stereotypy a TYLA predstavila hravý videosingel CHANEL.
