Osviež si svoj playlist s nahrávkami, ktoré ťa nenechajú sedieť so založenými rukami.
Tento týždeň bol opäť mimoriadne bohatý na novú hudbu z domáceho prostredia aj zo zahraničia, pričom na svoje si príde každý – od fanúšikov tvrdého rapu, cez moderný zvuk a melodické rýmy až po fresh pop.
Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.
P. S. Pozri si zoznam najpočúvanejších českých raperov na Spotify a zisti, či scéne kraľuje Yzomandias, Viktor Sheen alebo Calin.
1. Gleb – Nudle
Gleb je späť, aj keď nikdy nebol preč, chápeš? Po albume PODOKNAMI, ktorý vydal spoločne so Sameyom, predstavil ružinovský MC fresh track s názvom Nudle.
Novinka, ktorá trvá približne 2 a pol minúty, ponúka Gleba v TOP rapovej forme – chrŕli surové bars s jasnými, ale aj so skrytými odkazmi (napríklad na adresu zrušeného festivalu Rubicon, pozn. redakcie), mení tempo a flowy, a to všetko do údernej produkcie. Melodický refrén, za ktorý by sa nehanbil ani Nate Dogg, je čerešničkou na torte.
Keď odchádzam, ešte spia. Keď sa vraciam, tak už spia.
V mojich pľúcach iba tma. Keď sa pije, tak do dna.
2. Raphael feat. Luca Brassi10X – PROBLEMA
S menším odkladom vydali dnes o polnoci spoločný track Raphael a Luca Brassi10X. Novinka nesie výstižný názov PROBLEMA a okrem tvrdých bars od oboch raperov dostala sprievodný vizuál, ktorý je natočený v štýle VHS kazety, čo dodalo nahrávke na autenticite.
Zatiaľ čo úvodná časť tracku patrí Raphaelovi, ktorý budúci rok vydá collab album so Separom, v závere hviezdi Big Maradona10x. Život oboch raperov ponúkol množstvo eskapád, ktoré by nezvládol každý.
A spraviť problém, pre nás neni problema.
Robím, čo chcem, a kedy to chcem ja.
3. STEIN27 feat. SIMILIVINLIFE – Nejde ti odolat
Česko-slovenský collab, ktorému nebudeš vedieť odolať – takto by sme v stručnosti opísali nový track Nejde ti odolat od dvojice STEIN27 a SIMILIVINLIFE.
Členovia úspešného labelu rychlí kluci, do ktorého patrí aj Calin, majú medzi sebou úžasnú pracovnú chémiu a novinka s beatom od alyksa je perfektným dôkazom. Téma tracku je veľmi dobre známa pravdepodobne každému z nás.
Každej týden se mi vracíš po víkendu na kusy.
Se slovama na rtech, že bys to chtěla zase zkusit.
4. Lil Yachty – Endless
Pod hlavičkou Lyrical Lemonde odhalil novinku Endless so sprievodným videoklipom jeden z našich obľúbených raperov Lil Yachty.
28-ročný umelec, ktorý vyletel medzi hviezdy v roku 2015 vďaka virálnemu hitu One Night, mal vždy jedinečný prejav, čo potvrdil aj v nahrávke Endless. Podmanivú produkciu dopĺňa Yachtyho vokál a text, v ktorom sa chváli svojimi nekonečnými schopnosťami a bohatstvom. Track má veľmi podobnú atmosféru ako album Let's Start Here. z januára 2023, ktorý rotuje v našich playlistoch dodnes. Bohužiaľ, Endless nie je zatiaľ umiestnený na žiadnych streamoch.
Spend more on my mouth than you do on your house, go check with my dentist.
They don't like me, f**k 'em, pull up and bust 'em, this sh*t endless.
5. Shallipopi feat. Gunna – HIM
Nigerijská hudobná scéna ponúka množstvo veľkých hudobných hviezd, ako sú Asake, Rema, Burna Boy, Wizkid či Davido, pričom postupne smeruje na vrchol tiež Shallipopi.
25-ročný rodák z Beninu nás o svojom talente najnovšie presvedčil dnes o polnoci EPčkom HIM, z ktorého pochádza aj rovnomenný track nižšie na feate s Gunnom. Spolupráca pre oboch interpretov predstavuje veľký kariérny krok, keďže Shallipopi zvyšuje svoj globálny dosah a raper z Atlanty objavuje štýl afrobeats, ktorý je v trendoch.
I met the Lord, and you follow, I'm him.
From the day that God made me I swear, me, I'm him (clear).
6. Dave – The Boy Who Played the Harp
Dnes o polnoci vyšiel očakávaný album The Boy Who Played the Harp, pod ktorým je podpísaný britský raper Dave. Novinka prichádza po viac ako štyroch rokoch od LP We're All Alone In This Together, s ktorým si rodák z Londýna otvoril dvere medzi hudobnú elitu.
Album obsahuje 10 plnohodnotných trackov – bez akéhokoľvek intra, outra alebo krátkych skitov, a ponúka viac ako 45-minút kvalitného rapu s hosťami ako James Blake, Kano či Tems, ktorí perfektne doplnili myšlienku 27-ročného rodáka z južnej časti Londýna. Po prvom vypočutí nás najviac oslovili tracky History a Marvellous.
I'm from South where they struggle with sayin' your name.
But it's easy when pronouncin' you dead on the scene.
7. Madison Beer – bittersweet
Madison Beer má za sebou veľmi úspešný mesiac, keď krátko po vydaní dvojsinglu bittersweet, bola na prehliadkovom móle Victoria's Secret a v sexi spodnej bielizni predviedla svoj nesporný hudobný talent.
26-ročná speváčka pokračuje v nastolenom trende a predstavuje videoklip k tracku bittersweet, v ktorom si prechádza rozchodom s priateľom – stvárnený populárnym hercom Seanom Kaufmanom. Nahrávka by mala byť súčasťou pripravovaného albumu, ktorý by mal uzrieť svetlo sveta tento rok.
Now that it's over, you'll blame it all on me.
I know I should be bitter, but baby.
Right now I'm bittersweet.
8. Annet X – RÁNO
Annet Charitonova, známa pod pseudonymom Annet X, predstavuje po chytľavom hite Tiramisu, ktorý nahrala spoločne s partnerom NobodyListenom, ďalšiu novinku. Tentoraz sólovú, s jednoduchým názvom RÁNO, a ponúka českú speváčku v odlišnej polohe, ktorá jej veľmi dobre sedí a nás veľmi baví ako celok vrátane úprimného textu.
Miluju se dívat na to, jak nemají dost.