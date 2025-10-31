Kategórie
dnes 31. októbra 2025 o 19:22
Čas čítania 2:40
Michaela Kedžuchová

Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru

Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
Zdroj: Universal Pictures
Keďže je dnes Halloween pripravili sme pre teba článok, vďaka ktorému sa ti výber filmu na večer zjednoduchší.

Toto je desať najlepšie hodnotených hororov podľa jednej známeho filmového serveru Rotten Tomatoes, na ktorom sa okrem recenzií bežných divákov objavujú aj hodnotenia certifikovaných kritikov. Každý z nich sľubuje napätie, ktoré ťa udrží na kraji stoličky. Priprav sa na večer plný strachu, napätia a nezabudnuteľnej halloweenskej atmosféry. 

10. Vampyr (1932)

Potom čo si Allan Gray (Julian West) prenajme izbu neďaleko Courtempierre vo Francúzsku, začnú sa odohrávať podivné udalosti: starší muž zanechá na Grayovom stole balíček a tiene, ktoré akoby ožili, ho privedú ku hradu.

V neďalekom panstve sa Gray stane svedkom vraždy toho istého muža a postupne odhaľuje kliatbu upíra. Keď čelí hrôzam hradu, snaží sa zachrániť obe mužove dcéry – z ktorých jedna, Léone (Jan Hieronimko), záhadne ochorie po tom, ako ju niečo uhryzne.


9. Bride of Frankenstein (1935)

Po tom, čo sa Dr. Frankenstein (Colin Clive) zotaví zo zranení, ktoré utrpel počas útoku rozvášneného davu na neho a jeho stvorenie, dostane sa pod vplyv svojho bývalého mentora, Dr. Pretoria (Ernest Thesiger).

Ten trvá na tom, aby sa teraz pokorený vedec vrátil k svojim pokusom o stvorenie nového života. Medzitým je Netvor (Boris Karloff) stále na úteku pred tými, ktorí ho chcú zničiť bez toho, aby pochopili, že jeho úmysly sú v podstate dobré – napriek tomu, že mu chýba spoločenské správanie a sebaovládanie.

frankenstein
Zdroj: Universal Studios
8. The Loved Ones (2009) 

Po tom, čo spolužiak (Xavier Samuel) odmietne jej pozvanie na školský ples, tínedžerka (Robin McLeavy) ho unesie a prinúti zúčastniť sa jej vlastného, zvráteného plesu, kde sa nevinná školská udalosť zmení na desivú nočnú moru.

