dnes 15. októbra 2025 o 13:00
Čas čítania 1:07

KVÍZ: Ako dobre poznáš ikonické horory? Otestuj svoj prehľad

KVÍZ: Ako dobre poznáš ikonické horory? Otestuj svoj prehľad
Zdroj: It / Warner Bros. Pictures
Trúfneš si na 10/10?

Halloween sa nezadržateľne blíži a spoločne s ním aj chuť na kvalitné horory, po ktorých sa budeš báť zhasnúť svetlo. Myslíš si, že si expertom na kultové horory? V tom prípade budeš iste vedieť meno zabijaka z filmu Friday the 13th či povolanie Hannibala Lectera, ktorý bol ústrednou postavou vo filme Mlčanie jahniat.

V našom filmovom kvíze si overíš nielen svoje znalosti o kultových hororoch, ale možno nájdeš tip na film, ktorý si pustíš tento večer.

Halloween však nie je len o hororoch a sviečkach. My si ho nevieme predstaviť bez skvelej párty plnej strašidelných kostýmov, dobrej hudby, tanca a samozrejme kamošov. Ak sa chceš 31. októbra dobre zabaviť, príď na našu HALLOWEEN party by Refresher v Šafku.

halloween
Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý
📍Kde: Šafko Klub, Šafárikovo námestie 7, Bratislava
📅 Kedy: 31. október 2025
🕒 Čas: 20:00 hod.
👻 Dresscode: Halloween
💶 Vstup: 10 €
🔞 Nezabudni si občiansky, párty je 18+

Na HALLOWEEN party by Refresher ťa čaká nezabudnuteľný zážitok, ktorý ťa dostane do tej správne nálady. Ako to už na našich parties býva, počas celej noci nebude núdza o fantastickú hudbu. Za pultom to roztočia DJ Yanko Kral, Hugo Hypetrain, tani0ka a DJ Slay. 

Okrem toho si môžeš zasúťažiť o lákavé kombo v podobe predplatného Refresher+ a mesačného vstupu na všetky eventy do Šafka. Stačí, ak počas večera pridáš storku zo Šafka v halloweenskom kostýme, označís @safkoklub @refreshersk a automaticky si v hre o mesačné predplatné Refresher+ a kľúč od Šafka na celý mesiac. Ten ti otvorí brány na všetky eventy v klube, súčasťou je aj konzumácia na bare v hodnote 50 € počas celého novembra.

Nalaď sa na tú správnu atmosféru a urob si náš kvíz. Myslíš si, že poznáš všetky ikonické horory? Možno ťa prekvapíme.

Kvíz
KVÍZ: Ako dobre poznáš ikonické horory?
Spomenieš si, koľko dní života zostáva ľuďom po vzhliadnutí videokazety v horore Kruh?
Zdroj: Unsplash / Etienne Girardet
1 10
Spomenieš si, koľko dní života zostáva ľuďom po vzhliadnutí videokazety v horore Kruh?
7
3
10
Vysvetlenie
Ten, kto si raz pozrie osudnú videokazetu, dostane desivý telefonát a do siedmych dní zomrie. Horor Kruh (The Ring) patrí dodnes k tomu najlepšiemu.
Ako sa nazýva mesto napadnuté vtákmi, do ktorého zasadil dej filmu The Birds Alfred Hitchcock?
Zdroj: The Birds / Universal Pictures
2 10
Ako sa nazýva mesto napadnuté vtákmi, do ktorého zasadil dej filmu The Birds Alfred Hitchcock?
Old Lane
Bodega Bay
Trevis Bay
Vysvetlenie
Dej kultového hororu sa odohráva v kalifornskom mestečku Bodega Bay.
Pri Hitchcockovi ešte zostaneme. Pozorný divák vo filme Psycho môže vidieť aj samotného režiséra Alfreda Hitchcocka. Vieš, v ktorej scéne?
Zdroj: Psycho / Paramount Pictures
3 10
Pri Hitchcockovi ešte zostaneme. Pozorný divák vo filme Psycho môže vidieť aj samotného režiséra Alfreda Hitchcocka. Vieš, v ktorej scéne?
v hotelovej hale
pred realitnou kanceláriou Marion
na prechode pre chodcov
Vysvetlenie
Režiséra filmu môžeš vidieť v jednej z prvých scén, konkrétne pred realitnou kanceláriou Marion.
Kto je autorom knižnej predlohy známeho hororu It?
Zdroj: It / Warner Bros. Pictures
4 10
Kto je autorom knižnej predlohy známeho hororu It?
Thomas Harris
Daphne Du Maurier
Stephen King
Vysvetlenie
Americký spisovateľ Stephen King je autorom mnohých fantastických románov medzi ktoré patrí okrem It aj The Shining či Carrie.
V ktorom z týchto hororov sa detský psychológ zoznamuje s malým chlapcom, ktorý vidí mŕtvych?
Zdroj: Buena Vista Pictures Distribution
5 10
V ktorom z týchto hororov sa detský psychológ zoznamuje s malým chlapcom, ktorý vidí mŕtvych?
The Sixth Sense
Ghosts
The Orphanage
Vysvetlenie
Film The Sixth Sense rozpráva príbeh traumatizovaného chlapca, ktorý dokáže vidieť duchov.
Aké bolo povolanie Hannibala Lectera z filmu Mlčanie jahniat?
Zdroj: Orion Pictures
6 10
Aké bolo povolanie Hannibala Lectera z filmu Mlčanie jahniat?
psychiater
zubár
mäsiar
Vysvetlenie
Vo filme Mlčanie jahniat, ktorý získal 5 Oscarov, stvárnil Anthony Hopkins bývalého psychiatra a brutálneho vraha Hannibala Lectera.
Ktorý predmet je ústredným prvkom filmu Oculus?
Zdroj: Relativity Media
7 10
Ktorý predmet je ústredným prvkom filmu Oculus?
zrkadlo
televízor
kamera
Vysvetlenie
Horor Oculus sa inšpiroval starou legendou, podľa ktorej sú zrkadlá akýmsi portálom medzi ľudským svetom a ríšou mŕtvych.
V ktorom hororovom filme vystupuje duch Diany?
Zdroj: Warner Bros. Pictures
8 10
V ktorom hororovom filme vystupuje duch Diany?
The Exorcist
Lights Out
Silent Dark
Vysvetlenie
Rebecca vo filme Lights Out (Nezhasínaj!) bojuje s duchom Diany, ktorá sa zjavuje len v tme.
V ktorom filme môžeme sledovať vraždiace monštrum Leatherface?
Zdroj: Warner Bros
9 10
V ktorom filme môžeme sledovať vraždiace monštrum Leatherface?
The Texas Chain Saw Massacre
The Cave
Dead Silence
Vysvetlenie
The Texas Chain Saw Massacre z roku 1974 sleduje skupinu priateľov, ktorí sa stanú obeťami rodiny kanibalov.
Ako sa volá postava, ktorá má na svedomí mnohonásobné vraždy tínedžerov v horore Friday the 13th?
Zdroj: Friday the 13th / Paramount Pictures
10 10
Ako sa volá postava, ktorá má na svedomí mnohonásobné vraždy tínedžerov v horore Friday the 13th?
Pamela Voorhees
Rowan LaFontaine
Norman Bates
Vysvetlenie
Pamela Voorhees vo filme z roku 1980 vraždí tínedžerov s cieľom znemožniť znovuotvorenie tábora, počas ktorého prišiel o život jej malý syn.
Vyhodnotiť kvíz
