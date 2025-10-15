KVÍZ: Ako dobre poznáš ikonické horory? Otestuj svoj prehľad

Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.
Trúfneš si na 10/10?
Halloween sa nezadržateľne blíži a spoločne s ním aj chuť na kvalitné horory, po ktorých sa budeš báť zhasnúť svetlo. Myslíš si, že si expertom na kultové horory? V tom prípade budeš iste vedieť meno zabijaka z filmu Friday the 13th či povolanie Hannibala Lectera, ktorý bol ústrednou postavou vo filme Mlčanie jahniat.
V našom filmovom kvíze si overíš nielen svoje znalosti o kultových hororoch, ale možno nájdeš tip na film, ktorý si pustíš tento večer.
Halloween však nie je len o hororoch a sviečkach. My si ho nevieme predstaviť bez skvelej párty plnej strašidelných kostýmov, dobrej hudby, tanca a samozrejme kamošov. Ak sa chceš 31. októbra dobre zabaviť, príď na našu HALLOWEEN party by Refresher v Šafku.
📍Kde: Šafko Klub, Šafárikovo námestie 7, Bratislava 📅 Kedy: 31. október 2025 🕒 Čas: 20:00 hod. 👻 Dresscode: Halloween 💶 Vstup: 10 € 🔞 Nezabudni si občiansky, párty je 18+
Na HALLOWEEN party by Refresher ťa čaká nezabudnuteľný zážitok, ktorý ťa dostane do tej správne nálady. Ako to už na našich parties býva, počas celej noci nebude núdza o fantastickú hudbu. Za pultom to roztočia DJ Yanko Kral, Hugo Hypetrain, tani0ka a DJ Slay.
Okrem toho si môžeš zasúťažiť o lákavé kombo v podobe predplatného Refresher+ a mesačného vstupu na všetky eventy do Šafka. Stačí, ak počas večera pridáš storku zo Šafka v halloweenskom kostýme, označís @safkoklub a @refreshersk a automaticky si v hre o mesačné predplatné Refresher+ a kľúč od Šafka na celý mesiac. Ten ti otvorí brány na všetky eventy v klube, súčasťou je aj konzumácia na bare v hodnote 50 € počas celého novembra.
Nalaď sa na tú správnu atmosféru a urob si náš kvíz. Myslíš si, že poznáš všetky ikonické horory? Možno ťa prekvapíme.
Kvíz
KVÍZ: Ako dobre poznáš ikonické horory?
Zdroj:
Unsplash / Etienne Girardet
110
Spomenieš si, koľko dní života zostáva ľuďom po vzhliadnutí videokazety v horore Kruh?
7
3
10
Vysvetlenie
Ten, kto si raz pozrie osudnú videokazetu, dostane desivý telefonát a do siedmych dní zomrie. Horor Kruh (The Ring) patrí dodnes k tomu najlepšiemu.
Zdroj:
The Birds / Universal Pictures
210
Ako sa nazýva mesto napadnuté vtákmi, do ktorého zasadil dej filmu The Birds Alfred Hitchcock?
Old Lane
Bodega Bay
Trevis Bay
Vysvetlenie
Dej kultového hororu sa odohráva v kalifornskom mestečku Bodega Bay.
Zdroj:
Psycho / Paramount Pictures
310
Pri Hitchcockovi ešte zostaneme. Pozorný divák vo filme Psycho môže vidieť aj samotného režiséra Alfreda Hitchcocka. Vieš, v ktorej scéne?