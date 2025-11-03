Organizátor sľúbil vrátiť peniaze, teraz posiela firmu do konkurzu. Návštevníci Rubiconu svoje peniaze už zrejme neuvidia

Festival, ktorý mal priniesť Kanyeho Westa do Bratislavy, sa zmenil na nekončiacu kauzu.
Organizátor Hugo Varga poslal svoju firmu Company RV do konkurzu len pár mesiacov po tom, ako fanúšikom sľúbil, že im vstupné vráti. Peniaze však zatiaľ nikto nevidel, píše Forbes.
Kým v lete sľuboval rýchle refundácie a náhradný koncert, dnes už je realita iná. Spoločnosť Company RV, ktorá za festivalom Rubicon stála, oficiálne vstúpila do konkurzu. Návrh podal samotný majiteľ Hugo Varga, ktorý pre magazín Forbes priznal, že firma „nemá žiadny majetok“. Dôvodom má byť neschopnosť splácať dlhy staršie ako 90 dní.
Festival Rubicon mal byť najväčším hudobným podujatím roka – lákadlom bol Kanye West, ktorého vystúpenie sa napokon nikdy neuskutočnilo. Namiesto toho prišli tisíce ľudí o peniaze, pričom podľa zistení magazínu Closer Varga dlhuje milióny eur nielen fanúšikom, ale aj Tkáčovcom, ktorí mu cez spoločnosť RDS Art Group požičali 3,5 milióna dolárov na honorár pre rapera.
Z predaja lístkov sa podarilo vrátiť len zhruba polovicu pôžičky – okolo 1,64 milióna eur. Peniaze mali byť podľa dohody automaticky presmerované cez platformu Ticketportal na účet investorov, no zvyšok sumy zostal nevyriešený.
Medzitým sa ozvali aj české agentúry, ktoré žiadajú zaplatenie záloh pre ďalších interpretov ako Ken Carson, Lil Tecca či Sheck Wes. Ich nároky už rieši exekútorka, ktorá však od firmy vymohla len približne 4 000 eur.
Napriek tomu Varga verejne trvá na tom, že všetko „napokon vyrieši“. Tvrdí, že sa stále chystá náhradné vystúpenie Kanyeho Westa v Prahe, pričom vraj existuje podpísaná nová zmluva. Miesto ani dátum ale nezverejnil a česká verejnosť už spustila petíciu proti koncertu, ktorá má vyše 15-tisíc podpisov.
„Chceme všetkých zákazníkov vyrovnať. Kto sa prihlásil o peniaze, dostane ich späť, a kto sa neprihlásil o refundáciu, dostane lístky na náhradný koncert,“ vyjadril sa organizátor festivalu Rubicon pre magazín Forbes.
Realita však hovorí niečo iné – konkurz, exekúcie a nevyplatené pohľadávky naznačujú, že šanca na vrátenie peňazí je mizivá. A kým fanúšikovia čakajú na vysvetlenie, festival Rubicon sa definitívne zapísal medzi najväčšie hudobné fiaská, aké Slovensko zažilo.