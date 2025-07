Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje?

Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Svetová hviezda Ye má v Záhorskej Bystrici podľa plánu vystúpiť už o desať dní. Je to vôbec reálne?

Rubicon festival patril k najočakávanejším akciám tohto roka. Návštevníkov z celej Európy prilákal na headlinera Ye-ho (Kanye West), ktorý mal v Bratislave odohrať jediný európsky koncert tohto roka. Organizáciu v posledných týždňoch však sprevádza chaos a nikto nevie, ako bude podujatie pokračovať.

V dnešnom videu ti vysvetlíme všetko, čo sa okolo festivalu deje. Chronologicky sme zoradili všetky udalosti, ktoré predchádzali aktuálnej situácii a podrobne sme sa na ne pozreli. Zároveň ti prinášame rôzne exkluzívne vyjadrenia. Pre Refresher o budúcnosti festivalu porozprával napríklad spoluorganizátor Hugo Varga, ktorý načrtol smer, akým sa bude akcia vyvíjať. Pred pár dňami sme sa tiež spojili so zahraničnými návštevníkmi, ktorí do výletu na koncert investovali už stovky eur, no stále nevedia, či nakoniec festival bude.

Pre účely reportáže sme sa spojili aj s raperom Momom, ktorý mal na podujatí vystúpiť. Prezradil nám, aký má na celý chaos názor a či si myslí, že sa festival o dva týždne uskutoční.