Radko priletel na premietanie Ruže v kine a spôsobil rozruch. Ktorú súťažiacu by si naozaj vybral Krištof?

Poď sa s nami pozrieť do zákulisia premietania úspešnej markizáckej šou. Zisti, čo na šokujúcu epizódu povedali známe tváre a čo sa dialo na afterpárty

O tom, ako to na štvrtkovom premietaní Ruže pre nevestu vyzeralo, si sa už mohol*a čo to dočítať, my sme však pripravili reportáž, ktorá ti ukáže nielen zábery z akcie, ale prináša aj rozhovory so známymi tvárami a exkluzívne zábery z afterky.



Prekvapením večera bol ženích Radko, ktorý nám prezradil, či niečo na vile ľutuje. Moderátorka Niki prehodila pár slov aj s Krištofom, ktorého sa nezabudla opýtať pikantnú otázku. Ktoré dievča by si vybral? Na podnikanie by zvolil Niki so zabehnutým biznis, no čo napríklad bývanie?



Sleduj reakcie Alex Godály či LucyPug na šokojúci predposledný diel najsledovanejšej šou.