Top koncerty, Radko z Ruže, strašidelné outfity a nálepky s Ježišom. Takto vyzeral Grape 2024 (REPORTÁŽ)

Zaži s nami atmosféru nezabudnuteľného festivalu.

Trinásty ročník festivalu Grape je za nami a my ti z neho prinášame reportáž. Okrem toho, že sme sa skvelo zabavili na koncertoch, pochutnávali si na gastre a skúšali atrakcie, zaujímali nás tiež skúsenosti a zážitky návštevníkov, medzi ktorými sa nachádzali aj známe osobnosti.

Hoci je na festivaloch zábava vždy v plnom prúde, náš moderátor Šajmo chcel zistiť, čo považujú návštevníci za najväčší red flag. Jednému účastníkovi by vadilo, keby mu vošla cudzia žena do stanu. Influencerka Rachellkka nám prezradila, že pre ňu je to tiež no-go, ale trochu v inom kontexte: „Načo tam bola nejaká čajka v mojom stane, ktorú si tam doniesol on a potom tam začal nejaké ‚techtle mechtle‘ so mnou.“ Grape si užívali aj Tomáš a Radko z Ruže pre Nevestu, pre ktorých je napríklad red flag samotné stanovanie na festivale.

Respondentov sme sa tiež pýtali, koľko peňazí minú tento víkend. Sumy boli naozaj rôzne, pohybovali sa od 100 až do 1000 €. „Hlavne na jedlo minieme okolo 100 eur dokopy, ale máme jedlo aj so sebou, tak ušetríme trošku,“ vysvetlili dve návštevníčky.

Ak chceš ísť na Grape 2025, lístok teraz zoženieš za 99 EUR . Cena lístkov sa bude postupne zvyšovať. 🍇

Na druhý deň festivalu sme sa zastavili na evente Dance Your Style, kde talentovaní tanečníci súťažili o kvalifikáciu na veľkolepé finále v Indii.

Samozrejme, nemohol predsa chýbať ani outfit check. Keďže témou festivalu bolo „BUBUBU“ – Čím horšie, tým lepšie, videli sme čierne a biele outfity, masky, desivé make-upy či návštevníkov ovešaných reťazami. Našu reportáž sme zakončili s tour v stanovom mestečku. Našli sme tu nových kamošov, ktorí nás obdarovali drinkami a nálepkami s Ježišom.