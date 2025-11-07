Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 7. novembra 2025 o 13:40
Čas čítania 0:42
Hana Divišová

Herečka zo seriálu Pretty Little Liars šokovala ľudí. Spustila skincare značku pre malé deti

Herečka zo seriálu Pretty Little Liars šokovala ľudí. Spustila skincare značku pre malé deti
Zdroj: rini
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Zatiaľ čo niektorí jej nový projekt považujú za milý a neškodný, iní kritizujú, že zbytočne zavádza štandardy krásy už u malých detí.

Celebrity pravidelne zakladajú kozmetické značky a nie ja na tom nič zvláštne. Tentoraz sa však o rozruch v kozmetickom priemysle postarala herečka Shay Mitchell, ktorá predstavila značku určenú priamo pre deti. Na internete sa okamžite rozpútala diskusia a mnohí sa v komentároch pýtali: „Prečo už aj na deti premietame štandardy krásy?“

Pod príspevkom, v ktorom chcela fanúšikom svoju značku predstaviť, sa objavili skutočne ostré reakcie. Niektorí napísali, že si spočiatku mysleli, že ide o kampaň upozorňujúcu na nereálne štandardy krásy, nie o reklamu na detskú kozmetiku. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa rini (@rini)

Nájdu sa však aj pozitívne reakcie. Niektorí oceňujú, že kozmetika môže byť zábavným spôsobom, ako tráviť čas so svojimi deťmi. „Ako dieťa som si rada dávala pleťové masky s mamou – bolo to milé a spájalo nás to,“ napísala jedna jej sledovateľka.

Odporúčané
Alena o živote s ADHD v dospelosti: S diagnostikou mi pomohol TikTok, podľa psychiatričky som bola hneď jasná Alena o živote s ADHD v dospelosti: S diagnostikou mi pomohol TikTok, podľa psychiatričky som bola hneď jasná 7. novembra 2025 o 8:31

Shay Mitchell v upútavke vysvetlila, že deti prirodzene napodobňujú svojich rodičov a značka Rini nemá byť o kráse, ale o starostlivosti o seba. Momentálne ponúka len pleťové masky, no sortiment by sa mal v budúcnosti ďalej rozširovať.

Anketa:
Potrebujú deti skincare? 
Rozhodne! 
Neviem. 
Určite nie. 
Rozhodne! 
17 %
Neviem. 
8 %
Určite nie. 
75 %
Odporúčané
Nemusíš čakať na Spotify Wrapped. Aplikácia prináša novú funkciu týždenných štatistík Nemusíš čakať na Spotify Wrapped. Aplikácia prináša novú funkciu týždenných štatistík 7. novembra 2025 o 11:34
Odporúčané
Podfukári sa vrátili do kín vo veľkom štýle. Takto to vyzeralo na slávnostnej premiére Podfukári sa vrátili do kín vo veľkom štýle. Takto to vyzeralo na slávnostnej premiére 7. novembra 2025 o 11:00
Odporúčané
Netflix ukázal nový projekt zo sveta Stranger Things. Zverejnil teaser k animovanému spin-offu Netflix ukázal nový projekt zo sveta Stranger Things. Zverejnil teaser k animovanému spin-offu 7. novembra 2025 o 10:31
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
AMERIKA DETI KOZMETICKÉ NOVINKY KOZMETICKÉ ZNAČKY
Odporúčame
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO) e
Sponzorovaný obsah
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO)
27. 10. 2025 16:30
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness e
Sponzorovaný obsah
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness
1. 11. 2025 9:00
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku
30. 10. 2025 9:00
„S deťmi som päť rokov žila v garáži. Manžel nás nepúšťal do domu.“ Príbehy žien, ktoré unikli z násilných vzťahov e
refresher+
Odporúčané
„S deťmi som päť rokov žila v garáži. Manžel nás nepúšťal do domu.“ Príbehy žien, ktoré unikli z násilných vzťahov
pred 2 hodinami
Alena o živote s ADHD v dospelosti: S diagnostikou mi pomohol TikTok, podľa psychiatričky som bola hneď jasná e
refresher+
Odporúčané
Alena o živote s ADHD v dospelosti: S diagnostikou mi pomohol TikTok, podľa psychiatričky som bola hneď jasná
dnes o 08:31
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia? e
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
včera o 11:00
Storky
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke
Podfukári sa vrátili do kín vo veľkom štýle. Takto to vyzeralo na slávnostnej pr...
Mediálna spolupráca
Nara Smith je tvárou vianočnej kampane Skims. Na čo vsadila Kim Kardashian?
Hailey Bieber oslavuje narodeniny vo veľkom. Prináša nové lesky, tašku aj púzdra
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovn...
Synergia luxusnej módy a elitného športu: FC Barcelona sa spojila s luxusnou zna...
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch od značiek TNF, Columb...
V spolupráci
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Charles Leclerc požiadal svoju priateľku o ruku
Sexuológ nám povedal, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy...
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe tváre?
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet kvôli prehliadným šatám
WEN a Porsche Boy ohlásili nový album. Priprav sa na EAST SIDE SOUND 2
Annet X ohlásila nový album. Prvú skladbu si môžeš vypočuť už teraz
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať seriál
Na svah aj na kávu v meste. Slovenská značka sa spojila s raperom SIMILIVINLIFE
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Lifestyle news
Internet sa baví na interakcii Slováka a Ryanairu. Letecký dopravca reagoval na jeho ironický vtip pred 55 minútami
Kontroverzného influencera Miriho Vlčeka odsúdili. Súd mu premenil podmienku na nepodmienečný trest pred hodinou
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke pred 2 hodinami
Slovenka našla hrdinu, ktorý zachránil jej manžela. O živote a smrti vraj rozhodovali minúty dnes o 15:52
VIDEO: Slováci sa hnevajú na reprezentáciu našej krajiny v Číne. Mnohí považujú vtip s hosteskou a šampanským za nevhodný dnes o 14:49
Herečka zo seriálu Pretty Little Liars šokovala ľudí. Spustila skincare značku pre malé deti dnes o 13:40
Annet X vydala nový album BBYGIRL. Prináša novú hudobnú éru a spoluprácu s Calinom dnes o 12:37
Nemusíš čakať na Spotify Wrapped. Aplikácia prináša novú funkciu týždenných štatistík dnes o 11:34
Podfukári sa vrátili do kín vo veľkom štýle. Takto to vyzeralo na slávnostnej premiére dnes o 11:00
Spravodajstvo
Polícia SR Francúzsko Rusko Robert Fico
Viac
Francúz našiel pri kopaní bazéna poklad v hodnote 700-tisíc eur. Rozhodnutie úradov ho zaskočilo
pred 33 minútami
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska narazil do stromu autobus. Z miesta hlásia viacero zranených
pred hodinou
Autora hanlivých výrokov o Ficovi prichytila riaditeľka gymnázia. Mladíka zadržala polícia
pred 2 hodinami

Viac z Osobnosti

Všetko
Kontroverzného influencera Miriho Vlčeka odsúdili. Súd mu premenil podmienku na nepodmienečný trest
Kontroverzného influencera Miriho Vlčeka odsúdili. Súd mu premenil podmienku na nepodmienečný trest
pred hodinou
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
pred 2 dňami
Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor)
refresher+
Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor)
včera o 07:30
Sydney Sweeney randí s hudobným manažérom. Dvojica potvrdila špekulácie bozkom v Central Parku
Sydney Sweeney randí s hudobným manažérom. Dvojica potvrdila špekulácie bozkom v Central Parku
včera o 08:49
Angelina Jolie nečakane navštívila Ukrajinu. Jej cestu sprevádzali dramatické udalosti
Angelina Jolie nečakane navštívila Ukrajinu. Jej cestu sprevádzali dramatické udalosti
včera o 10:21
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
včera o 18:07
Viac z Filmy a Seriály Všetko
RECENZIA: Predator Badlands revitalizuje sériu spôsobom, aký sme vo filmoch nevideli 40 rokov
Recenzie
pred 2 dňami
Odporúčané
RECENZIA: Predator Badlands revitalizuje sériu spôsobom, aký sme vo filmoch nevideli 40 rokov
pred 2 dňami
Prichádza Mumia 4. Na plátna sa vráti aj kultová dvojica Brendan Fraser a Rachel Weisz
pred 2 dňami
Millie Bobby Brown obvinila herca zo seriálu Stranger Things zo šikany a obťažovania
3. 11. 2025 18:00
Viac z Móda Všetko
November sneakers alert: Pozri si limitovaný model od Travisa Scotta a návraty ikon, ktoré ovládnu ulice
Topánky
pred 3 hodinami
November sneakers alert: Pozri si limitovaný model od Travisa Scotta a návraty ikon, ktoré ovládnu ulice
pred 3 hodinami
Najlepšie vyživujúce krémy na tvár, ktoré sú vhodné na zimu. Za niektoré dáš menej ako 10 €
včera o 12:00
OUTFIT CHECK: Teri Pallová ako z Matrixu aj skvelé looky Mirky Dobiš a Ivany Gáborík
3. 11. 2025 11:00
Viac z Zdravie Všetko
Alena o živote s ADHD v dospelosti: S diagnostikou mi pomohol TikTok, podľa psychiatričky som bola hneď jasná
Duševné zdravie
dnes o 08:31
refresher+
Odporúčané
Alena o živote s ADHD v dospelosti: S diagnostikou mi pomohol TikTok, podľa psychiatričky som bola hneď jasná
dnes o 08:31
„S deťmi som päť rokov žila v garáži. Manžel nás nepúšťal do domu.“ Príbehy žien, ktoré unikli z násilných vzťahov
pred 2 hodinami
Po nehode s opitým vodičom prišiel o polovicu tváre. Vďaka 3D tlačiarni dostal muž nový život
28. 10. 2025 12:07

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
„S deťmi som päť rokov žila v garáži. Manžel nás nepúšťal do domu.“ Príbehy žien, ktoré unikli z násilných vzťahov
Zdravie
pred 2 hodinami
refresher+
Odporúčané
„S deťmi som päť rokov žila v garáži. Manžel nás nepúšťal do domu.“ Príbehy žien, ktoré unikli z násilných vzťahov
pred 2 hodinami
Rozprávali sme sa so ľuďmi, ktorí pomáhajú obetiam domáceho násilia. Aké šokujúce príbehy počúvajú a ako pomáhajú ženám, ktoré muži týrajú?
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke
pred 2 hodinami
November sneakers alert: Pozri si limitovaný model od Travisa Scotta a návraty ikon, ktoré ovládnu ulice
November sneakers alert: Pozri si limitovaný model od Travisa Scotta a návraty ikon, ktoré ovládnu ulice
pred 3 hodinami
Podfukári sa vrátili do kín vo veľkom štýle. Takto to vyzeralo na slávnostnej premiére
Mediálna spolupráca
Podfukári sa vrátili do kín vo veľkom štýle. Takto to vyzeralo na slávnostnej premiére
dnes o 11:00
REFRESHNI SI PLAYLIST: Novinky od Travisa Scotta, Zaya s Raphaelom, Annet X či ROSALÍE, ktoré ti nedovolia dýchať
REFRESHNI SI PLAYLIST: Novinky od Travisa Scotta, Zaya s Raphaelom, Annet X či ROSALÍE, ktoré ti nedovolia dýchať
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
včera o 11:00
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
dnes o 07:11
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovníkov talianskej kuchyne
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovníkov talianskej kuchyne
pred 2 dňami
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
včera o 18:07
RECENZIA: Predator Badlands revitalizuje sériu spôsobom, aký sme vo filmoch nevideli 40 rokov
Odporúčané
RECENZIA: Predator Badlands revitalizuje sériu spôsobom, aký sme vo filmoch nevideli 40 rokov
pred 2 dňami
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
31. 10. 2025 18:00
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
31. 10. 2025 19:22
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
včera o 11:00
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
pred 2 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
Domov
Zdieľať
Diskusia