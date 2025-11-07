Zatiaľ čo niektorí jej nový projekt považujú za milý a neškodný, iní kritizujú, že zbytočne zavádza štandardy krásy už u malých detí.
Celebrity pravidelne zakladajú kozmetické značky a nie ja na tom nič zvláštne. Tentoraz sa však o rozruch v kozmetickom priemysle postarala herečka Shay Mitchell, ktorá predstavila značku určenú priamo pre deti. Na internete sa okamžite rozpútala diskusia a mnohí sa v komentároch pýtali: „Prečo už aj na deti premietame štandardy krásy?“
Pod príspevkom, v ktorom chcela fanúšikom svoju značku predstaviť, sa objavili skutočne ostré reakcie. Niektorí napísali, že si spočiatku mysleli, že ide o kampaň upozorňujúcu na nereálne štandardy krásy, nie o reklamu na detskú kozmetiku.
Nájdu sa však aj pozitívne reakcie. Niektorí oceňujú, že kozmetika môže byť zábavným spôsobom, ako tráviť čas so svojimi deťmi. „Ako dieťa som si rada dávala pleťové masky s mamou – bolo to milé a spájalo nás to,“ napísala jedna jej sledovateľka.
Shay Mitchell v upútavke vysvetlila, že deti prirodzene napodobňujú svojich rodičov a značka Rini nemá byť o kráse, ale o starostlivosti o seba. Momentálne ponúka len pleťové masky, no sortiment by sa mal v budúcnosti ďalej rozširovať.