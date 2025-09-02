Svet je na tom horšie než pred dvoma desaťročiami, ukazuje rebríček. Autori varujú pred zhoršujúcim sa trendom globálnej bezpečnosti.
Podľa najnovšieho rebríčka Global Peace Index 2025 zostáva Island najpokojnejšou krajinou sveta aj tento rok. Slovensko sa v hodnotení 163 krajín umiestnilo až na 28. mieste. Samotný inštitút, ktorý rebríček zostavuje, však upozorňuje na zhoršujúci sa trend vo svete.
Rebríček každoročne vydáva Institute for Economics & Peace (IEP) a hodnotí mier prostredníctvom kvalitatívnych aj kvantitatívnych ukazovateľov. Tie sú rozdelené do troch hlavných kategórií: úroveň spoločenskej bezpečnosti, rozsah vnútorných a medzinárodných konfliktov a militarizácia.
Do prvej desiatky najpokojnejších krajín sa zaradili Island, Írsko, Nový Zéland, Rakúsko, Švajčiarsko, Singapur, Portugalsko, Dánsko a Slovinsko, pričom prvú desiatku uzatvára Fínsko. Česká republika obsadila tesne za nimi 11. miesto.
Na opačnom konci rebríčka sa ocitlo Rusko, ktoré bolo označené za najmenej bezpečnú krajinu. Tesne pred ním sa ešte umiestnili Ukrajina a Sudán. Celkové výsledky zároveň upozorňujú na zhoršujúcu sa svetovú situáciu – pribúdajú konflikty, rastie militarizácia a negatívne ekonomické dopady násilia sú podľa rebríčka čoraz výraznejšie.