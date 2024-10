„Mám pocit, že som sa presunula do inej telesnej schránky a teraz žijem úplne inak. Keď sa vidím na starých videách, to ani nie som ja,“ hovorí Vanesa z Extrémnych premien.

Vanesa Kupčová v šou Extrémne premeny schudla 50 kíl a stala sa zároveň prvou súťažiacou, ktorá sa na pódiu počas galavečera ukázala v plavkách a predviedla vypracovanú postavu.

Jej premena je inšpiráciou nielen pre ľudí, ktorí chcú schudnúť, ale aj pre športovcov. Počas premeny totiž absolvovala polovičného ironmana v Bahrajne a ukázala, aký obrovský progres dokáže zabezpečiť poctivý tréning a zdravá životospráva.

Jej odhodlanie a výsledky si v televízii pozrelo rekordných 357-tisíc divákov. Vanesa s úsmevom na tvári priznáva, že jej účasť v markizáckych Extrémnych premenách priniesla obrat v živote. Šport sa stal jej vášňou, cíti sa šťastnejšia a na konci premeny dokonca našla vytúženú lásku. V rozhovore pre Refresher porozprávala o detailoch súťaže aj svojich plánoch do budúcnosti a opísala prvé stretnutie s priateľom.

„Počas prípravy na ironmana som nechodila von, stravovala som sa na 200 % a okrem tréningov som nerobila nič iné. Určite by som sa rada zúčastnila polmaratónov a so sestrou si plánujeme vyskúšať prekážkový beh Spartan Race,“ opisuje Vanesa tvrdú prípravu na triatlonový pretek.

„Keď som mala zlé myšlienky, povedala som si, že to zvládnem. Na jednom z ťažších tréningov s Marošom v Bootcampe som nevládala a Maroš mi povedal: ‚vždy keď nebudeš vládať, spomeň si, prečo si začala.‘ Vtedy sa mi tisli slzy do očí. Ja som naozaj začala preto, aby som bola v budúcnosti šťastná. Vedela som, že keď túto šancu nevyužijem najviac ako sa dá, už v živote sa mi to nemusí podariť,“ priblížila náročné momenty.

V šou si bola súťažiacou, ktorá nielenže schudla, ale aj posúvala hranice vo svojich fyzických výkonoch. Absolvovala si triatlon, vo finále si sa ukázala na pódiu v plavkách. Je šport súčasťou tvojho života aj naďalej?

Áno, šport je stále súčasťou môjho života. Už necvičím sedemkrát do týždňa ako keď som bola v premenách, pretože som musela začať pracovať na plný úväzok, ale neviem si predstaviť, že by som týždeň necvičila alebo nemala pohybovú aktivitu. Veľmi som si obľúbila pocit po cvičení a to, že som pre seba niečo dobré urobila. Chodím buď do fitka, zabehať si alebo s rodinou na bicykle či na turistiku. Endorfíny sú to najlepšie, čo vám cvičenie dá.

Aj moja 75-ročná babka si kúpila teplákovú súpravu a začala chodiť na prechádzky. Je neskutočné, ako sa moja rodina zomkla, aby mi pomohla.

Tvoja premena vyvolala veľký ohlas. Ľudia ti fandili a veľmi chválili prístup celej rodiny. V programe si bola rok, ale medializácia prišla až posledné týždne, ako to celé vnímaš?

Vnímam to veľmi pozitívne, pretože chcem, aby ľudia vedeli, že mám dokonalú rodinu a bez nich by som to nezvládla. Oni ma celý čas držali a ťahali dopredu. Mamina spravila neskutočný pokrok a na ňu som veľmi hrdá. Ona je u nás hlavný kuchár a asi by som to nezvládla, keby aj ona nezmenila svoju životosprávu a doma by varila bez zmeny. Celý rok išla so mnou. Tato tiež, on, ktorý jedával celý život rezne, povedal, že ich už v živote nechce vidieť. Aj moja 75-ročná babka si kúpila teplákovú súpravu a začala chodiť na prechádzky. Je neskutočné, ako sa moja rodina zomkla, aby mi pomohla.

Zdroj: TV Markíza (Extrémne premeny)

Na internete som si všimla, že diváci na sociálnych sieťach okrem tvojej premeny a odhodlania veľmi chválili výzor tvojho otca. Všimla si si to? Čo na to doma hovoríte?

Smejeme sa na tom doma. To bolo u nás témou odjakživa. Ocino má genetickú predispozíciu na pomalé starnutie po svojej mame. Tato bude mať čoskoro 50 rokov a do práce chodí na bicykli a to aj napriek tomu, že musí vstávať o 4 ráno. On sa chce prevetrať. Naposledy prišiel domov celý mokrý a ja sa ho pýtam, čo sa stalo. Tak mi vraví, že chcel predbehnúť nejaké auto. (smiech) On si proste sám dáva takéto výzvy a baví ho to. Rovnaký bol aj pred premenami, vždy zo seba potreboval dostať energiu von a aj preto si myslím, že vyzerá tak, ako vyzerá. On skrátka nevie sedieť.