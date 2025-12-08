Kategórie
dnes 8. decembra 2025 o 9:14
Marek Vašina

Diddy vs. Netflix: Matka odsúdeného kritizuje nový dokument od 50 Centa, vraj poškodzuje reputáciu ich rodiny

Žiada, aby platforma nepravdy stiahla a verejne sa ospravedlnila.

Netflix 2. decembra uviedol sériu Sean Combs: The Reckoning, ktorá má 4 časti. Táto séria mapuje kariéru Seana „P. Diddyho“ Combsa, jeho vzostup na vrchol hudobného priemyslu, ale aj jeho pád sprevádzaný obvineniami z násilia, manipulácie a sexuálneho nátlaku.

Diddy Diddy Diddy Sean Combs alias Diddy.
