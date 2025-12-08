Žiada, aby platforma nepravdy stiahla a verejne sa ospravedlnila.
Netflix 2. decembra uviedol sériu Sean Combs: The Reckoning, ktorá má 4 časti. Táto séria mapuje kariéru Seana „P. Diddyho“ Combsa, jeho vzostup na vrchol hudobného priemyslu, ale aj jeho pád sprevádzaný obvineniami z násilia, manipulácie a sexuálneho nátlaku.
Po vydaní dokumentu vystúpila rapperova mama, Janice Combs, s dlhým vyhlásením, kde tvrdí, že dokument prekrúca synovu výchovu aj rodinné vzťahy. Podľa nej projekt používa skreslené informácie, ktoré majú poškodiť povesť ich rodiny. Osobitne jej prekáža, že dokument naznačuje agresívne správanie jej syna. Tvrdí, že Combs bol ako dieťa aj tínedžer „cieľavedomý a rešpektujúci“ a že sa o ňu ako dospelý dlhodobo stará.
Jedným z výrazných bodov dokumentu je tvrdenie bývalého manažéra Bad Boy Records Kirka Burrowsea, ktorý tvrdí, že Combs po tragédii na City College v roku 1991 udrel svoju matku. Janice Combs túto verziu nazýva nepravdivou a za neprijateľné zneužitie tragédie, pri ktorej zahynulo deväť ľudí. Podľa nej ide o snahu dodať dokumentu dramatický rámec, ktorý však nemá oporu v realite.
Janice Combs na záver žiada, aby Netflix odstránil alebo opravil pasáže, ktoré podľa nej rodinu poškodzujú. Je však veľmi pravdepodobné, že spor tým nekončí. Dokument sa dotýka citlivých tém a jeho interpretácia bude ešte dlho vyvolávať reakcie.
Zaujímavé je aj to, kto za dokumentom stojí. Výkonným producentom The Reckoning je 50 Cent, teda Diddyho rival, ktorý sa k jeho kauzám v posledných mesiacoch opakovane verejne vyjadroval.
Netflix však zdôrazňuje, že Curtis Jackson (50 Cent) nemal nad výslednou podobou série žiadnu kreatívnu kontrolu, podieľal sa len na produkčnej úrovni a nemohol ovplyvniť obsah ani vyjadrenia účastníkov.