Podľa tvorcov máme očakávať „najrýchlejšiu kapitolu v histórii Peaky Blinders“.
Po úspešnom britskom seriáli, ktorý sa stal celosvetovým fenoménom, prichádza celovečerný film Peaky Blinders: The Immortal Man, ktorý na Netflixe uvidíme už 20. marca 2026. Fanúšikovia gangsterskej ságy sa však môžu tešiť ešte skôr, pretože film bude uvedený v limitovanej kinodistribúcii už 6. marca 2026.
Aký príbeh ťa čaká?
Dej nás zavedie do Birminghamu v roku 1940, keď je Európa ponorená do chaosu druhej svetovej vojny. Tommy Shelby (Cillian Murphy), ktorý zmizol do dobrovoľného exilu, je nútený vrátiť sa späť domov. Čaká ho zatiaľ najťažšia konfrontácia, nielen s nepriateľmi zvonku, ale aj s démonmi, ktoré si roky niesol sám v sebe. Osud jeho rodiny aj celej krajiny visí na vlásku a Tommy sa ocitne pred rozhodnutím, či sa postaví svojmu odkazu, alebo ho nechá zhorieť.
Kto sa vracia?
Film prináša veľmi silné obsadenie. Vedľa Cilliana Murphyho sa objaví Rebecca Ferguson (Duna), Tim Roth (Reservoir Dogs), Sophie Rundle (Ada Shelby), držiteľ BAFTA Barry Keoghan (Saltburn) aj Stephen Graham (Boiling Point).
Nové tváre majú dodať príbehu väčší rozmer a ukázať, ako vojna otvorila dvere nielen konfliktom, ale aj nečakaným spojenectvám.
O réžiu sa postaral Tom Harper, ktorý už v minulosti spolupracoval na prvej sérii seriálu, a scenár napísal tvorca Peaky Blinders Steven Knight. Ten o projekte prezradil, že pôjde o Peaky Blinders vo vojne, bez kompromisov a so všetkým, čo na tejto značke fanúšikovia milujú.