Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO)

Najnovšia epizóda Menučka mala nečakaný záver.
Matchmakeri v Refresheri dali v najnovšej epizóde Menučka dokopy ukecanú Nasťu a tak trošku hanblivého Mira. Nasťa momentálne žije v Bratislave, študuje na vysokej škole ekonómiu a podnikanie a taktiež robí tlmočníčku. Miro pochádza z Liptovského Mikuláša. Medzi jeho záľuby patrí gym a občas streamuje.
Obaja sú v podobnom veku, Miro hľadá komunikatívnu partnerku a Nasťa sa niekedy považuje za príliš ukecanú. Dokonca nosia rovnakú veľkosť topánok. Bude to love-match na prvý pohľad?
Na konci Menučka sme servírovali Dezert – koleso plné úloh. Niektoré úlohy pobavia, iné zas zamrazia. Nasťa tvrdí, že o úlohe, ktorú si na rande vytočili, sa jej predtým snívalo. Ako zvládli Dezert a prečo bol Miro polonahý? Skončilo toto rande smart rozhodnutím?
