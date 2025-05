Príbeh o tom, ako sa manželia vypracovali z domu rodičov až medzi európsku špičku.

Vybudovať doslova z ničoho značku, ktorá je úspešná a dokáže svojich tvorcov spokojne uživiť, musí byť skvelý pocit.

Aké je to však v momente, keď sa z pivnice z domu u rodičov prepracuješ až na pozíciu, že tvoja firma je jednotkou v strednej Európe a ročne máš miliónové tržby? Viac ti porozpráva Boris s manželkou Tatianou, ktorí v Bardejove založili Takoy, firmu s látkami, ktoré inde nenájdeš.

„Začali sme tak, že po výške som sa prisťahoval do Bardejova a všetky peniaze sme vložili do prvej objednávky z Číny. Bol rok 2009, tŕpli sme, či vôbec kontajner dorazí, ale dorazil,“ spomína na úvod Boris Gogola pre Refresher.

O značke Takoy som ako Bardejovčan už počul. Čo som však dlho nepoznal, je príbeh a zaujímavosti, ktoré sa skrývajú za podnikaním s látkami a tkaninami všetkého druhu.

Blížim sa k adrese, ktorá sa nachádza v akomsi mestskom priemyselnom parku. Parkujem auto, volám Borisovi a po krátkej chôdzi cez parkovisko do budovy si už na 1. poschodí podávame ruky so šéfom Takoy. „Vitaj, poď, ukážem ti to tu, manželka sa k nám pridá neskôr,“ povie už za chôdze Boris, z ktorého ide už na prvý pohľad prirodzený rešpekt a myslím si, že ak by išiel do Inkognita, isto by jeho pozíciu ako CEO uhádli po prvých otázkach.

Budova je stará a priemyselná, no keď Boris odomkne prvé dvere, padne mi sánka. Firemná obývačka, konzola, gauče, veľká telka, profesionálny kávovar... stojíme v kantíne/oddychovej zóne.

„A tu za dverami máme kuchyňu. Áno, je tu náš vlastný kuchár. Spustil som to počas covidu, keď sa zamestnanci nemali ísť kam najesť. Na konci mi z toho vyšlo, že prevádzkovať tu kuchyňu je ekonomickejšie, než si stále odniekiaľ objednávať obedy,“ vraví Boris.

Ponúkne ma čajom a vodou, pričom mi rovno ukazuje na fotostene projekt nového sídla firmy, ktoré chcú začať stavať už v tomto roku. Do toho už prichádza Borisova manželka Tatiana. „No, chcel si rozhovor so šéfom, tu ho máš. Ja sám sa niekedy Táni pýtam, že čo vlastne vo firme robím,“ povedal so smiechom Boris.

Rozhovor sa začína menej tradične, než som zvyknutý. Cez ďalšie dvere sa presúvame do veľkej miestnosti, kde majú skladové zásoby, režú tam látky, balia objednávky a kde zároveň sedí väčšina zamestnancov z oddelení ako IT, zákaznícky servis či grafické oddelenie.

„Máme tu asi 6 000 kusov materiálu. Predovšetkým ide o látky na ďalšie spracovanie a hobby využitie,“ opisuje Boris itinerár svojho skladu.

Manželia ma prevádzajú cez celú halu naprieč oddeleniami, kde spoznávam niekoľko známych z mesta. „Počúvaj, už to bude vyzerať, že tu poznáš viac ľudí, než ja,“ smial sa opäť majiteľ spoločnosti.

Vysvetľujú mi pôvod ich látok, proces spracovania, ukazujú mi pomôcky, ktoré si vyrobili svojpomocne u svokrovcov a ja stále viac naberám feeling, že som v nejakej šou o tom, ako prišiel americký vizionár a CEO zmeniť slovenské podnikanie k lepšiemu.

Pýtam sa, odkiaľ pochádzajú ich látky. „Ak ti niekto pri látke, napríklad bavlne, povie, že made in Europe, tak klame. V Európe nerastie bavlník a už vôbec nie, aby si kúpil nejakú zafarbenú látku. Berieme to z Číny, Indie, Pakistanu, Kazachstanu, Uzbekistanu a toho regiónu. A berú odtiaľ všetci, opakujem, kto tvrdí niečo iné, klame," povedal Boris.

Po približne dvadsaťminútovej prehliadke sa presúvame do kancelárie, kde si sadáme a hneď sa Borisa s Tatianou pýtam, ako je možné, že ich firma na mňa jednoducho pôsobí nejako inak.

