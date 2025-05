Aký je to pocit, ak vyrábaš najchutnejší med na svete?

Raz im medveď zjedol med a zničil úle, plný úľ včiel sa im vysypal v aute počas jazdy. Niekedy vraj cítia, že im konkurencia závidí. Oni sa im však snažia pomáhať.

Príbeh včelárskej rodiny z Bardejova siaha až do roku 1901, pričom sa o biznis stará už štvrtá generácia. V počiatkoch však v rodine Voľanských o žiaden biznis nešlo. V roku 2001 mali len jednu rodinu včiel a cieľom bolo mať kvalitný med pre vlastnú spotrebu.

Dnes pre nich pracujú stovky včelích rodín, okrem medu vyrábajú aj kozmetiku či rôzne iné produkty pod značkou Volansky Honey a môžu sa pýšiť titulom najchutnejší med na svete.

„Vyhrali sme to v roku 2023 na výstave v New Yorku, prize money za to bolo nejakých 150 eur," pousmial sa Martin. Okrem iného, od roku 2022 je ich bardejovský med súčasťou európskeho registra chránených označení pôvodu.

Med z ich produkcie sa dostal aj k vplyvným známym podnikateľom, bývalej prezidentke Zuzane Čaputovej či dokonca k už dnes zosnulému pápežovi Františkovi. Aké je teda tajomstvo včelej farmy Medar?

Idem na stretnutie so včelármi, ktorí v Bardejove robia najchutnejší med na svete

Rozhodol som sa stretnúť s Martinom Voľanským, ktorý je hlavou podniku, stará sa o marketing, distribúciu, e-shop, komunikáciu s partnermi a spotrebiteľmi. Dohodli sme sa, že ma vezme na jedno miesto, kde majú včely a tam mi viac porozpráva aj jeho otec, ktorý sa včelárstvu v rodinnej firme venuje profesionálne už cez 25 rokov.

Stretávame sa pred bardejovskou predajňou. Zoznamujem sa s dvoma vysmiatymi a príjemnými pánmi, sadáme do auta a ideme k jednej z lokalít, kde majú včely. Dozvedám sa, že ich firma v súčasnosti zamestnáva sedem ľudí vrátane ich dvoch.

Čo výstava, to ocenenie

V aute mi hovoria, na akých výstavách a súťažiach sa ich produkty v posledných mesiacoch objavili, pričom padajú miesta ako Londýn, Singapur, Dubaj či New York. Podľa pokorných slov otca a syna, čo výstava, to nejaké ocenenie.

Cesta k včelnici Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Zastavujeme pred bránou a kým Martin otvorí, pýtam sa jeho otca na detaily tohto miesta. „Tu sa nachádzame na jednej z našich včelníc. Dokopy ich máme sedem, všetky sú v okolí Bardejova, no len k tejto sa dá dostať aj v bežnom aute, ostatné si kvôli prístupu vyžadujú terénnejšiu variantu. Tu máme včely z dôvodu, že ide o jedľové lesy, ich špecifická vlastnosť je však to, že nemedujú každý rok. Ak nemedujú, prevezieme včely inde,“ hovorí Jozef Voľanský.

Autom vchádzame na veľký pozemok, na opačnom konci sa týčia búdky s úľmi a veľká maringotka, všade okolo lietajú včely. „Včera sme im menili rámiky, tak boli agresívnejšie, dnes to už bude lepšie, ale neodporúčam ísť nejak extra blízko,“ zavtipkoval skúsený včelár.

Keď už mám k dispozícii Martinovho otca, ktorý vo firme vykonáva spoločne so svojím bratom výlučne fyzickú prácu okolo včiel, pýtam sa ho na niekoľko praktických otázok.

Čo oddeľuje hobby včelárov od profesionálov?

Ide o počty včelstiev, technológie, spracovanie medu a podobne. Sú aj hobby včelári, ktorí majú profi zariadenie, no majú problém to predávať. Naša výroba a prevádzka spĺňa všetky potrebné certifikáty a požiadavky pre celú EÚ. Robiť to profi je byrokratická záťaž, prísne normy a časté kontroly.