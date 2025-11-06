Pripravili sme pre teba prehľad akcií, výstav, festivalov a miest, kam sa tento víkend v Bratislave určite oplatí vyraziť.
Bratislavu čaká krásny, slnečný víkend – a to je ideálny dôvod vyraziť von. Či už patríš k milovníkom prechádzok mestom, dobrého jedla alebo koncertov, máme pre teba niečo, čo ťa určite naladí na víkendovú vlnu. Pripravili sme pre teba ďalší Weekend Radar.
Piatok, 7.11.
Festival Káva čaj čokoláda
Vo štvrtok a v piatok od 10:00 do 19:00 ožije Stará tržnica Festivalom Káva čaj čokoláda – najväčším slovenským podujatím pre všetkých milovníkov výberovej kávy, exotických čajov a poctivej čokolády.
Festival Slobody
Medzinárodný multižánrový Festival Slobody je v Bratislave od 3. do 17. novembra. V piatok bude v Kine Lumière premietanie filmov o povojnovom Maďarsku a Poľsku, po ktorých bude dokonca nasledovať diskusia s historikom.
Najväčší hardtechno rave na Slovensku
Do Refinery Gallery sa vracia najväčší hardtechno rave plný energie, hudby a nezabudnuteľnej atmosféry. Lístky na túto párty si ešte stále môžeš kúpiť TU.
Sobota, 8.11.
Festival mladého vína
V piatok a sobotu si môžeš naplno vychutnať dni Festivalu mladého vína. Na nádvorí Primaciálneho paláca ťa čakajú nové ročníky vín, ochutnávky, hudba aj príjemná jesenná atmosféra.
Desiaty novomestský SWAP oblečenia
Hoci bude samotné podujatie až v sobotu, oblečenie zbierajú už v piatok popoludní od 14:00 do 19:00. Na výmenu sú vhodné všetky zimné kúsky – detské, dámske aj pánske odevy, doplnky či topánky. Vstupné na akciu je dobrovoľné.
Moja Reč v Kácečku
Do obľúbeného KC-čka mieri legendárna skupina Moja Reč v rámci turné Na hrane. Priprav sa na párty plnú klasík aj noviniek, ktoré formovali slovenskú rapovú scénu posledných 20 rokov. Chalani sľubujú, že prinesú aj svoj merch. Viac o akcii nájdeš TU.
Nedeľa, 9.11.
Bratislava Mozart Festival
Záverečný deň Bratislava Mozart Festivalu prinesie koncert ansámblu Schöllnast Consort, ktorý pod vedením talianskeho klarinetistu Lorenza Coppolu predstaví Mozartovu Gran Partitu. Ešte stále máš možnosť vychutnať si večer plný špičkovej hudby TU.
Shirley Valentine
V nedeľu o 17:00 sa v DK Lúky v bratislavskej Petržalke odohrá komédia Shirley Valentine. Zdena Studenková v nej stávrni ženu, ktorá sa rozhodne vymaniť zo stereotypu a nájsť zmysel života aj samú seba. Viac TU.
Verejné korčuľovanie
Od novembra ľudia postupne začínajú vyhľadávať možnosti, kam si môžu ísť zakorčuľovať. Pozri si prehľad najbližších klzísk vo svojom okolí a uži si túto zimnú aktivitu naplno. Hodiny pre verejnosť má aj Zimný štadión Vladimíra Dzurillu ale aj ďalšie športoviská v hlavnom meste.
Tip od redakcie
Film Nepela
Tip od redakcie súvisí aj s naším posledným odporúčaním na víkend – skoč do kina a pozri si nový film Nepela, ktorý rozpráva príbeh legendárneho slovenského krasokorčuliara Ondreja Nepelu.