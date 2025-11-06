Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 6. novembra 2025 o 17:00
Čas čítania 2:01

Festival vína, kávy, poriadny rave aj Mozart. Bratislava má pred sebou víkend plný kontrastov (WEEKEND RADAR)

Festival vína, kávy, poriadny rave aj Mozart. Bratislava má pred sebou víkend plný kontrastov (WEEKEND RADAR)
Zdroj: @afterdarksk
Hana Divišová
Hana Divišová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Pripravili sme pre teba prehľad akcií, výstav, festivalov a miest, kam sa tento víkend v Bratislave určite oplatí vyraziť.

Bratislavu čaká krásny, slnečný víkend – a to je ideálny dôvod vyraziť von. Či už patríš k milovníkom prechádzok mestom, dobrého jedla alebo koncertov, máme pre teba niečo, čo ťa určite naladí na víkendovú vlnu. Pripravili sme pre teba ďalší Weekend Radar.

Každý týždeň ti pripravujeme výber koncertov, akcií, výstav, trhov či kultúrnych podujatí, o ktorých by si rozhodne mal vedieť. Určite nezabudni dať odber témy WEEKEND RADAR, aby ti nič dôležité neušlo.

Piatok, 7.11. 

Festival Káva čaj čokoláda

Vo štvrtok a v piatok od 10:00 do 19:00 ožije Stará tržnica Festivalom Káva čaj čokoláda – najväčším slovenským podujatím pre všetkých milovníkov výberovej kávy, exotických čajov a poctivej čokolády.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Festival káva čaj čokoláda (@kavacajcokolada)

Festival Slobody

Medzinárodný multižánrový Festival Slobody je v Bratislave od 3. do 17. novembra. V piatok bude v Kine Lumière premietanie filmov o povojnovom Maďarsku a Poľsku, po ktorých bude dokonca nasledovať diskusia s historikom.

festival slobody
Zdroj: festival slobody

Najväčší hardtechno rave na Slovensku

Do Refinery Gallery sa vracia najväčší hardtechno rave plný energie, hudby a nezabudnuteľnej atmosféry. Lístky na túto párty si ešte stále môžeš kúpiť TU. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Party In Slovakia (@partyinslovakia)

Sobota, 8.11.

Festival mladého vína

V piatok a sobotu si môžeš naplno vychutnať dni Festivalu mladého vína. Na nádvorí Primaciálneho paláca ťa čakajú nové ročníky vín, ochutnávky, hudba aj príjemná jesenná atmosféra.

Desiaty novomestský SWAP oblečenia

Hoci bude samotné podujatie až v sobotu, oblečenie zbierajú už v piatok popoludní od 14:00 do 19:00. Na výmenu sú vhodné všetky zimné kúsky – detské, dámske aj pánske odevy, doplnky či topánky. Vstupné na akciu je dobrovoľné.

swap oblečenia
Zdroj: banm.sk

Moja Reč v Kácečku 

Do obľúbeného KC-čka mieri legendárna skupina Moja Reč v rámci turné Na hrane. Priprav sa na párty plnú klasík aj noviniek, ktoré formovali slovenskú rapovú scénu posledných 20 rokov. Chalani sľubujú, že prinesú aj svoj merch. Viac o akcii nájdeš TU.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa MOJA REČ (@mojarecofficial)

Odporúčané
Prečo niektorí ľudia plačú po orgazme? Podľa odborníka môže byť sex silným spúšťačom emócií, nielen tých príjemných Prečo niektorí ľudia plačú po orgazme? Podľa odborníka môže byť sex silným spúšťačom emócií, nielen tých príjemných 5. novembra 2025 o 16:00

Nedeľa, 9.11. 

Bratislava Mozart Festival

Záverečný deň Bratislava Mozart Festivalu prinesie koncert ansámblu Schöllnast Consort, ktorý pod vedením talianskeho klarinetistu Lorenza Coppolu predstaví Mozartovu Gran Partitu. Ešte stále máš možnosť vychutnať si večer plný špičkovej hudby TU. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Bratislava Mozart Festival (@ba_mozart_festival)

Shirley Valentine

V nedeľu o 17:00 sa v DK Lúky v bratislavskej Petržalke odohrá komédia Shirley Valentine. Zdena Studenková v nej stávrni ženu, ktorá sa rozhodne vymaniť zo stereotypu a nájsť zmysel života aj samú seba. Viac TU. 

Zdena Studenkova
Zdroj: Ticketportal

Verejné korčuľovanie

Od novembra ľudia postupne začínajú vyhľadávať možnosti, kam si môžu ísť zakorčuľovať. Pozri si prehľad najbližších klzísk vo svojom okolí a uži si túto zimnú aktivitu naplno. Hodiny pre verejnosť má aj Zimný štadión Vladimíra Dzurillu ale aj ďalšie športoviská v hlavnom meste. 

Zimný štadión V. Dzurillu
Zdroj: www.rskruzinov.sk

Tip od redakcie 

Film Nepela

Tip od redakcie súvisí aj s naším posledným odporúčaním na víkend – skoč do kina a pozri si nový film Nepela, ktorý rozpráva príbeh legendárneho slovenského krasokorčuliara Ondreja Nepelu.

Odporúčané
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať 4. novembra 2025 o 11:00
Odporúčané
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“ Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“ 5. novembra 2025 o 12:33
Odporúčané
VIDEO: Alexander Ovečkin prepísal históriu 900. gólom v kariére. Brankár sa puk pokúsil schovať ako suvenír VIDEO: Alexander Ovečkin prepísal históriu 900. gólom v kariére. Brankár sa puk pokúsil schovať ako suvenír 6. novembra 2025 o 12:33
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
BRATISLAVA WEEKEND RADAR
Odporúčame
Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor) e
refresher+
Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor)
dnes o 07:30
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku? e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
29. 10. 2025 14:00
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky e
refresher+
Odporúčané
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
včera o 18:30
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO) e
Sponzorovaný obsah
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO)
27. 10. 2025 16:30
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia? e
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
dnes o 11:00
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať e
Sponzorovaný obsah
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať
30. 10. 2025 10:00
Storky
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovn...
Synergia luxusnej módy a elitného športu: FC Barcelona sa spojila s luxusnou zna...
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch od značiek TNF, Columb...
V spolupráci
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Charles Leclerc požiadal svoju priateľku o ruku
Sexuológ nám povedal, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy...
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe tváre?
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet kvôli prehliadným šatám
WEN a Porsche Boy ohlásili nový album. Priprav sa na EAST SIDE SOUND 2
Annet X ohlásila nový album. Prvú skladbu si môžeš vypočuť už teraz
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať seriál
Na svah aj na kávu v meste. Slovenská značka sa spojila s raperom SIMILIVINLIFE
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovk...
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Lifestyle news
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky pred 5 minútami
Apple chystá lacnejší MacBook. Bude mať čip z iPhonu a cenu približne 850 eur pred hodinou
Venezuelčan zvládol Newyorský maratón bez dolných končatín. Lekári mu vraveli, že už nikdy nebude chodiť pred 2 hodinami
VIDEO: Alexander Ovečkin prepísal históriu 900. gólom v kariére. Brankár sa puk pokúsil schovať ako suvenír dnes o 12:33
Na Maldivách zakázali fajčenie celej generácii. Mnohí si tu už nezapália dnes o 11:34
Angelina Jolie nečakane navštívila Ukrajinu. Jej cestu sprevádzali dramatické udalosti dnes o 10:21
Sydney Sweeney randí s hudobným manažérom. Dvojica potvrdila špekulácie bozkom v Central Parku dnes o 08:49
REBRÍČEK: Toto sú najkrajšie vlakové stanice na svete. Do zoznamu sa dostali aj tie európske dnes o 07:59
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovníkov talianskej kuchyne včera o 17:10
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Dopravné správy Rusko Polícia SR
Viac
SHMÚ varuje pred hustou hmlou: Výstrahy 1. stupňa platia pre väčšinu Slovenska
pred hodinou
VIDEO: Tesla v Bratislave narazila do hydrantu. Voda striekala po celej ulici, zasahovali vodári aj polícia
pred 2 hodinami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
pred 2 hodinami

Viac z Kultúra

Všetko
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
refresher+
Odporúčané
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
včera o 18:30
Outfitcheck z MBFL! Ivana Gáborík prezradila svoj obľúbený doplnok a zistili sme, aké topánky vlastní aj Dua Lipa
Outfitcheck z MBFL! Ivana Gáborík prezradila svoj obľúbený doplnok a zistili sme, aké topánky vlastní aj Dua Lipa
pred 2 dňami
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny
V spolupráci
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny
25. 10. 2025 11:00
Moderná škôlka na Morave pôsobí ako z rozprávky. Postavili ju priamo pod zámkom
V spolupráci
Moderná škôlka na Morave pôsobí ako z rozprávky. Postavili ju priamo pod zámkom
1. 11. 2025 11:00
Fanúšikovia naskenovali celú parížsku výstavu Virgila Abloha. Ak si ju nestihol, môžeš si ju pozrieť úplne zadarmo
Fanúšikovia naskenovali celú parížsku výstavu Virgila Abloha. Ak si ju nestihol, môžeš si ju pozrieť úplne zadarmo
24. 10. 2025 11:17
Pohoda oslávi 30. výročie vo veľkom štýle. Festival pridáva extra deň a privíta legendárnych The Cure
Pohoda oslávi 30. výročie vo veľkom štýle. Festival pridáva extra deň a privíta legendárnych The Cure
28. 10. 2025 11:15
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Posledná popravená žena v Československu: Olga Hepnarová sa chcela pomstiť spoločnosti. Nákladiakom vrazila do davu ľudí
1. 1. 2025 9:30
Viac z Šport Všetko
VIDEO: Alexander Ovečkin prepísal históriu 900. gólom v kariére. Brankár sa puk pokúsil schovať ako suvenír
VIDEO: Alexander Ovečkin prepísal históriu 900. gólom v kariére. Brankár sa puk pokúsil schovať ako suvenír
dnes o 12:33
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
22. 10. 2025 16:00
Takto vyzerala tlačovka Fight Night Challenge 10. Zvarči a Flexking si doslova skočili do vlasov (VIDEO)
pred 2 dňami
Viac z Hudba Všetko
Nudia ťa mainstream beaty? Títo mladí producenti z Česka a Slovenska prinášajú fresh zvuk priamo do tvojich uší (ARTIST SPOTLIGHT)
Česko
včera o 11:00
Odporúčané
Nudia ťa mainstream beaty? Títo mladí producenti z Česka a Slovenska prinášajú fresh zvuk priamo do tvojich uší (ARTIST SPOTLIGHT)
včera o 11:00
Zoznam TOP 10 najpočúvanejších raperov na Spotify. Ktorí interpreti zachraňujú žáner?
pred 2 dňami
Slovenský raper Martin Matys oznámil koniec kariéry. „Hrozilo, že si dobrovoľne skrátim život,“ tvrdí
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
Osobnosti
pred 4 minútami
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
pred 4 minútami
Stvárni postavu Adama Dušeka, brata nebohej Evy.
CLOSE FRIENDS s Ráchel Šoltésovou a Kristínou Siskovou: Ako dlho sa natáča jeden diel Sľubu?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS s Ráchel Šoltésovou a Kristínou Siskovou: Ako dlho sa natáča jeden diel Sľubu?
pred 11 minútami
Festival vína, kávy, poriadny rave aj Mozart. Bratislava má pred sebou víkend plný kontrastov (WEEKEND RADAR)
Festival vína, kávy, poriadny rave aj Mozart. Bratislava má pred sebou víkend plný kontrastov (WEEKEND RADAR)
pred hodinou
Študentská izba: Aby ste vyšli s peniazmi aj priestorom
PR správa
Študentská izba: Aby ste vyšli s peniazmi aj priestorom
pred 3 hodinami
História dieselových elektrocentrál – prečo vznikli a ako sa vyvíjali
PR správa
História dieselových elektrocentrál – prečo vznikli a ako sa vyvíjali
dnes o 13:50
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
pred 2 dňami
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovníkov talianskej kuchyne
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovníkov talianskej kuchyne
včera o 17:10
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
refresher+
Odporúčané
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
včera o 18:30
Modelkou roku 2025 sa stala Anok Yai. Američanka s južnosudánskym pôvodom sa tento rok objavila na svetových mólach
Modelkou roku 2025 sa stala Anok Yai. Američanka s južnosudánskym pôvodom sa tento rok objavila na svetových mólach
včera o 14:53
RECENZIA: Predator Badlands revitalizuje sériu spôsobom, aký sme vo filmoch nevideli 40 rokov
Odporúčané
RECENZIA: Predator Badlands revitalizuje sériu spôsobom, aký sme vo filmoch nevideli 40 rokov
včera o 18:00
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
31. 10. 2025 18:00
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
31. 10. 2025 19:22
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
včera o 12:33
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
Domov
Zdieľať
Diskusia