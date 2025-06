Herec známy najmä z filmu Top Gun: Maverick a modelka Gigi Paris sa rozišli začiatkom roka 2023 po približne troch rokoch vzťahu.

Gigi Paris sa včera objavila v podcaste Too Much s Emmou Klipstein a otvorene prehovorila o verejnom rozchode s jej exfrajerom a známym hercom Glenom Powellom. Ich rozchod dvojica potvrdila ešte v apríli 2023. Stalo sa tak priamo uprostred špekulácií o Powellovej chémii s vtedajšou hereckou kolegyňou Sydney Sweeney počas propagácie ich romantickej komédie Anyone But You.

Zdroj: ITAFILM

Prezradila, že ich vzťah sa začal rozpadať už šesť mesiacov pred ich skutočným rozchodom - práve v čase, keď fanúšikovia začali špekulovať o romantickom vzťahu medzi Powellom a Sweeney.

„Bolo to len: toto je to, čo musím robiť kvôli svojej práci. Mala som dve možnosti. Buď som mohla predstierať, že so všetkým súhlasím, a všetci by sa pýtali: ‚Spávajú spolu? Nespávajú spolu? Je s tým v pohode? Čo to dopekla je?‘ Alebo som sa mohla postaviť za seba a povedať: ‚Nie, v skutočnosti s tým nie som v pohode a odchádzam.‘ Takže to som sa rozhodla spraviť... Bola som na kusy.“

Zdroj: Youtube / Too Much Podcast

„Chcela som len rešpekt – najmä keď to celé bolo verejné,“ pokračovala. „Proste zo mňa nerob debila. Nerob blázna z niekoho, s kým si bol vyše troch rokov a hovoril si o spoločnej budúcnosti. Proste maj trochu slušnosti, vieš? A na konci dňa to bolo tak, že práca je prednejšia. A ak je to tak, tak fajn, máš svoju prioritu. Ja musím odísť. Čo bolo otrasné, bol spôsob, akým to celé bolo zvládnuté. Cítila som sa, ako keby ma hodili psom.“

Gigi následne kritizovala Powella za to, že vtedy verejne nevyvrátil klebety. „Kde si bol, keď stačilo len povedať: ‚Nie, nikdy by som nepodviedol svoju priateľku. To by som neurobil.‘ To je všetko, čo bolo treba povedať. A to nebolo nikdy povedané... Ani raz.“

„Či to bolo kvôli predaju filmu, alebo nie, kto vie?“ pokračovala, „a úprimne som dúfala, že skončia spolu, pretože som si hovorila, že aspoň by to celé malo pre mňa nejaký zmysel, vieš? Dúfam, že sú zamilovaní alebo čo.“