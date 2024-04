Populárna herečka Sydney Sweeney schytala drsnú kritiku od najznámejšej filmovej producentky: „Nie je pekná a nevie ani hrať.“

Sydney získala nomináciu na cenu Emmy za úlohu v seriáli HBO Euphoria a za posledného polroka si stihla zahrať až v troch filmoch.

Herečku zo seriálu Euphoria Sydney Sweeney mnohí milujú. Nielen pre jej herecké schopnosti, ale aj pre pôvabný výzor. Najnovšie si priaznivcov získala vo filme Anyone But You a od konca marca ju môžeš vidieť v kine, kde hrá rolu mníšky v horore Immaculate.

Zdalo sa, že 26-ročná blondínka ako jedna z mála úspešných herečiek nedostáva žiaden hejt. Všetko sa však zmenilo po tom, čo sa jedna z najznámejších filmových producentiek Carol Baum vyjadrila na adresu Sydney veľmi negatívne, informoval Daily Mail.

Sydney Sweeney by tento look závidela aj samotná Marilyn Monroe. Zdroj: TASR/Evan Agostini/Invision/AP

„Nechápem to. Nie je ani pekná a nevie ani hrať,“ uvádza producentka, ktorá vyprodukovala už 34 filmov, v ktorých si zahrali napríklad Jennifer Aniston, Michael Douglas či Dolly Parton. Minulý rok vydala aj svoju prvú knihu.



Kritikou Carol nešetrila ani na romantickú komédiu Miluje ma, nemiluje ma (Anyone But You): „Pozrela som si tento film. Nedá sa to pozerať. Romantická komédia, kde sa navzájom nenávidia.“

Sydney Sweeney získala nomináciu na cenu Emmy za úlohu v seriáli HBO Euphoria, kde stvárnila postavu Cassie Howard. Za posledných šesť mesiacov si zahrala v dvoch vyššie spomínaných filmoch, ale aj v marvelovke Madame Web.