RECENZIA: Anyone But You má viac než len krásnu Sydney Sweeney

Citovaná klasika to o pár rokov síce nebude, ale zabavíš sa.

Lacné, umelé, trocha trápne, no zároveň sympaticky uvedomelé aj naozaj vtipné. Novinka Anyone But You dostane v najbližších týždňoch veľa hejtu, no vzhľadom na konkrétny žáner je podstatné iba jedno – rozosmiala nás?

Pri odpovedi neváhame – áno! Bavila nás dokonca celý čas, aj keď zďaleka nie je dokonalá. Romantická komédia Willa Glucka (Friends with Benefits) na motívy dobre známej Shakespearovej hry Mnoho kriku pre nič splnila účel viac-menej ukážkovo.

Bea (Sydney Sweeney) a Ben (Glen Powell) spolu strávia noc, no nevyjde podľa ich predstáv. Odvtedy sa neznášajú, doberajú, no vo vnútri sami bojujú, pretože cítia, že sa im ten druhý nesmierne páči. Po čase sa stretávajú na svadbe príbuzných v Austrálii a predstierajú, že tvoria pár. Zatiaľ čo Bea sa týmto ťahom snaží zbaviť svojho ex a otravných rodičov, Ben chce, naopak, znova získať starú lásku Margaret.

Zdroj: ITAFILM

Iná doba, iné nároky

Očakávať od Gluckovej snímky čarovný dôvtip, vyzretosť a nápaditosť deväťdesiatkových klasík typu Pretty Woman, Jerry Maguire, Notting Hill, Chasing Amy alebo Runaway Bride by bolo trocha naivné. Zmierme sa s tým, že je iná doba a iné nároky. Možno aj preto idú do popredia, bez ohľadu na žáner, nahota a vulgarizmy.

Či sa nám to páči, alebo nie, dnes platia úplne odlišné pravidlá a spomienková nostalgia nakoniec spôsobuje len väčšiu depresiu. Staré časy sa jednoducho nevrátia a je zbytočné plakať nad tým, že filmy v štýle vyššie spomenutých kultovkiek sa už dnes netočia. Čím skôr sa s tým zmieriš, tým viac si túto oddychovku užiješ.

Anyone But You je vlastne krásnym zrkadlom dnešnej, tak trocha povrchnej doby. Doby, v ktorej je najlepšie mať stodeväťdesiat centimetrov, vysekané telo s tehličkami, dokonalý úsmev s najbelšími zubami alebo veľké prsia so štíhlou postavou. Nezabudnime na iPhone.

Zdroj: Sony Pictures

Hlúpy, no zábavný

Človek je od prírody jednoduchý tvor a stačí mu málo. Vedel to aj intelektuál ako Shakespeare a vie to aj Will Gluck so scenáristkou Ilanou Wolpertovou. Nie náhodou povie v snímke jedna z hlavných postáv tej druhej, že byť hlúpy, no zábavný je tá najlepšia kombinácia (nemajú sa vlastne takí ľudia v živote najlepšie?).

Nie náhodou vo filme neraz citujú tvorcovia najkultovejšiu romancu všetkých čias Titanic alebo vykresľujú hlavnú postavu ako „fuckboya“ s dokonalým telom, ktorý však nerobí kardio, bojí sa pavúkov aj výšok, a keď sa nikto nepozerá, počúva Unwritten od Natashe Bedingfield.

Snímka je prekvapivo dostatočne sebareflexívna a prefíkane si robí žarty aj sama zo seba. A aj keď sa nevyhýba klišé a otrepaným žánrovým stereotypom, získava si nás postupne natoľko, že jej tieto neresti vlastne nakoniec s úprimným úsmevom na perách odpúšťame.

Zdroj: ITAFILM

Nevyužitý potenciál hlavnej dvojice

Je pravda, že Gluckovmu dielu chýba rafinovanejší scenár, ktorý by dokázal osloviť aj náročnejšieho diváka, no nie je to vôbec také zlé, aby muselo publikum tohto typu v kinosále 103 minút nervózne fučať a krútiť očami. Ak sa bojíš fakt stupídneho humoru a vtipov zo štvrtej cenovej, nemaj vôbec strach. Nič podobné nehrozí.

Zároveň je však škoda, že práve slabší scenár brzdí hlavnú hereckú dvojicu v tom, aby naplno ukázala svoje kvality. Čoraz populárnejšia kráska Sydney Sweeney žiarila v seriáloch ako Euphoria a White Lotus, no minulý rok ukázala aj inú polohu v znepokojivej dráme Reality. Bohužiaľ, táto rola jej dvere k náročnejším charakterovým postavám neotvorí.

Zamrzí aj úloha Glena Powella, ktorý namachrovaného frajera v akčnej dráme Top Gun: Maverick zahral výborne, pričom zaujal už v nezávislej komédii Everybody Wants Some od Richarda Linklatera. V jeho prípade platí to isté čo pre Sweeney. Nepochybne si však nakrúcanie s ňou dosýta užil.

Potešil by údernejší záver, ale vďaka viacerým vydareným momentom, ktoré prevládajú, sme ochotne prižmúrili oko. Ak sa potrebuješ po práci odreagovať, zasmiať sa a vypnúť mozog, Anyone But You ti zaručene pomôže a domov pôjdeš ihneď s lepšou náladou. Aj preto snímke udeľujeme sedem bodov z desiatich.