Najprv Bianka a Jovinečko, teraz Sydney...

27-ročná herečka Sydney Sweeney a jej 41-ročný snúbenec Jonathan Davino majú vzťahovú krízu. „Sydney a Jonathan mali veľké problémy, ale ešte sa nerozišli. Aj keď to momentálne nie je najlepšie, nehádžu flintu do žita. Svadbu však zatiaľ odvolali," povedal dôveryhodný zdroj z prostredia páru pre US Magazine.



Sweeney a Davino sa dali dokopy v roku 2018 a o štyri roky neskôr sa zasnúbili. Svadba bola naplánovaná na máj tohto roka, ale podľa zdroja sa všetky svadobné plány zastavili.

Jej partner ťažko nesie jej prácu

„Mali sa vziať na jar tohto roka. Svadba sa neuskutoční a už sa o nej ani nerozpráva. Sydney chcela všetko zrušiť a nezvládla ten stres," tvrdí zdroj. Dôvodom väčšiny problémov má byť herečkin nabitý pracovný program.



„Veľa ich problémov pramení z toho, že Sydney je mimoriadne zaneprázdnená pracovnými povinnosťami. Nemá veľa voľného času, a to spôsobuje napätie v ich vzťahu. Sydney sa naozaj sústredí na svoju kariéru. Jonathan si želá, aby spolu mohli tráviť viac času."



„Je to medzi nimi napäté aj vtedy, keď propaguje film, pretože sa musí naplno venovať projektu, a ľudia vždy špekulujú o ich vzťahu. Dôvodom je, že Sydney musí často pôsobiť, že si je so svojim kolegom veľmi blízka. Čo je pre Jonathana náročné," hovorí zdroj.

Sweeney si napríklad v roku 2023 zahrala vo filme Anyone But You s Glenom Powellom a fotografie zo zákulisia následne vyvolali fámy o afére, ktoré obaja rázne popreli. Sweeney okrem iného spolu s Davinom film aj produkovala.

Zdroj: Sony Pictures



„Je naozaj skvelé pracovať s niekým, kto vás tak dobre pozná, kto plne podporuje vaše nápady, vašu víziu a váš hlas. Veď kto by nechcel byť stále so svojím najlepším priateľom?“ povedala vtedy herečka, čím vyvolala diskusie.