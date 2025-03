Prinášame ti fresh dávku jarnej inšpirácie.

Aktuálna sezóna sa nesie v znamení funkčnosti, nie však na úkor štýlu. Na jar uvidíš v uliciach predovšetkým priestranné tašky, do ktorých sa zmestí úplne všetko. Známe módne domy Miu Miu, Jil Sander či Hermès na svojich prehliadkach dali jasne najavo, že tým najhorúcejším trendom bude praktickosť.

Aj preto by v roku 2025 v tvojej skrini nemala chýbať praktická veľká kabelka, ktorá sa stane tvojím každodenným must-have doplnkom. Aby sme ti ušetrili scrollovanie, zostavili sme pre teba široký výber trendy kabeliek pre každý rozpočet.

Bowling bag

Tento špecifický typ kabelky uvidíš v nadchádzajúcich mesiacoch úplne všade. Taška typu bowling bag má obvykle dlhšie rúčky, popruh, pevnú konštrukciu a oblejšie tvary. Ako názov napovedá, pôvodne tento typ tašky slúžil k prenášaniu bowlingového príslušenstva. Keďže ide o skutočne priestrannú tašku, dokonalo sa hodí na každodenné nosenie.

Do tvojho šatníka sme vybrali tri rôzne kabelky typu bowling bag. Čiena kožená kabelka je síce najdrahšia, no vzhľadom na kvalitu materiálu ide o dlhodobú investíciu. Druhým kúskom je béžovo-hnedá kabelka vyrobená zo štýlovej kombinácie materiálov, ktorá bude skvelým doplnkom nielen v jarných, ale aj v letných mesiacoch. Posledná kabelka značky Next je dostatočne priestranná a univerzálna, vďaka čomu si ju rozhodne obľúbiš. Posledným

Zdroj: Reserved, About You / Next a Answear

Slamené kabelky

Kabelky vyrobené z prírodných materiálov ako napríklad palmové listy či slama už dávno nepatria len na letné dovolenky k moru. Stále častejšie ich môžeme vidieť aj v mestských uliciach a inak tomu nebude ani v roku 2025.

Náš výber otvárame priestranným pleteným košíkom značky Mango, ktorý zdobia hnedé detaily. Druhou v našom zozname je malá čierna kabelka, ktorú zladíš k akémukoľvek outfitu. Ako poslednú sme pre teba vybrali menšiu slamenú kabelku s bordovými detailmi, ktorá je dostupná aj v modrej verzii.

Zdroj: About You / Mango a Answear / Pepe Jeans a Barts

Semiš

Ďalším jednoznačným trendom nadchádzajúcej sezóny je semiš. Ten uvidíme na kabátoch, bundách, sakách a samozrejme na kabelkách. Semiš dodá každému kúsku štipku sofistikovanej elegancie, zároveň však dokáže zachovať punc ležérnosti. Nemusíš sa obávať ani malých škrabancov, na ktoré je tento materiál náchylný. Nedokonalosti mu totiž dodajú jemne opotrebovaný retro nádych.

Opäť sme pre teba vybrali tri kabelky v rôznych cenových kategóriách, ktoré však spája to, že sú všetky vyrobené z pravej brúsenej kože. To znamená, že sa nemusíš báť opotrebovania či zničenia.

Zdroj: Reserved

Bucket bag

Kabelky v tvare pripomínajúcom vedierko môžeme v uliciach vidieť už nejaký ten rok. A keďže ide o praktické a priestranné tašky, inak tomu nebude ani v tejto sezóne. Príjemná estetika tejto siluety ide ruka v ruke s jej funkčnosťou, čo ocenia nielen zaneprázdnené ženy, ktoré hľadajú veľkú každodennú kabelku.

Tentokrát sme do tvojho šatníka vybrali tri cenovo veľmi dostupné kabelky. Modrý vak značky Expatrié je štýlovou kombináciou dvoch typov (nepravej) kože. Čierna bucket bag z Reservedu je univerzálna a nadčasová. Posledným kúskom je kabelka s potlačou zebry, ktorá je horúcim hitom sezóny a kandidátom na miesto geparda.

Zdroj: About You / Expatrié, Answear /Medicine a Reserved

East-to-West Bag

Ak niekto predpokladal, že tento minuloročný jesenný trend s príchodom jari upadne do zabudnutia, mýlil sa. Podlhovasté kabelky sú stále v hre, takže ak stále nemáš túto siluetu s nádychom Y2K módy, je čas to napraviť. Či už siahneš po dlhej kabelke na rameno alebo menšej verzii do ruky, rozhodne neurobíš krok vedľa.

Náš výber east-to-west kabeliek otvárame modrou kabelkou so zlatým detailom. Druhým kúskom je prešívaná zelená kabelka, ktorá je dostupná aj v čiernej verzii. Ako poslednú ti do pozornosti dávame čiernu kabelku s výraznou štruktúrou a opäť fantastickou cenovkou.

Zdroj: About You / Mango a Calvin Klein

Ležérna silueta

Protikladom k pevným bowling bags je mäkká slouchy silueta. Aj v tomto ptípade môžeme hovoriť o priestrannej praktickej taške na každodenné nosenie. Tento typ kabelky je nadčasový a ak siahneš po kvalitnom kúsku, vydrží ti naozaj dlho.

Prvým kúskom z nášho výberu slouchy kabeliek je hnedá over-size kabelka z Reservedu, ktorá vyzerá absolútne fantasticky a jej cenovka ťa príjemne prekvapí. Druhou položkou z nášho výberu je výrazná modrá taška, ktorá je dostupná aj v kaki verzii. Ako poslednú ti do pozornosti dávame menšiu bielu kabelku.