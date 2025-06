Otvorený je od júna.

Bratislavské letisko má nový salónik. Stojí za ním spoločnosť Pearl Lounge, ktorá má na svetových letiskách sieť svojich salónikov a ten bratislavský je už 57. v poradí.

Nájdeš ho v odletovej hale, no v neverejnej časti. Bratislavský salónik je výnimočný v porovnaní s ostatnými od spoločnosti Pearl Lounge. Je totiž zariadený v modernom dizajne, tie predošlé sú zariadené skôr v staršom návrhu. Salónik je určený cestujúcim, ktorí letia kvôli business účelom, ale aj tým, ktorí letia na dovolenku.

Kapacitu má 63 hostí a je rozdelený na viacero častí. Nájdeš tu priestor na relax, na prácu a aj na jedlo. Pracovať tu môžeš plnohodnotne, pretože tu je bezplatné Wi-Fi pripojenie.

Pre koho je salónik určený?

Do salónika sa automaticky dostanú držitelia kariet Mastercard, Priority Passu, DragonPassu a Lounge Key. Ak niečo z toho nemáš, pustia ťa dnu za poplatok, no závisí to od aktuálnej vyťaženosti salónika.



„Otvorenie nášho 57. salónika Pearl, a zároveň prvého na Slovensku, je pre Menzies cťou. Prevádzka na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave rastie, nový salónik je tak ideálnym priestorom na oddych a uvoľnenie pre cestujúcich pred odletom. Ďakujeme tímu na Letisku M. R. Štefánika za dôveru a podporu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a sme veľmi radi, že sme priniesli Pearl na Slovensko,“ vyjadril sa Phillip Joening, riaditeľ skupiny Menzies Aviation.