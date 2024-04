Na letisku v Istanbule sa oficiálnymi zamestnancami stali psy, búrajú stres

Zamestnali päť terapeutických psov, aby cestujúcim odbúrali stres z cestovania. Psíky nosia uniformy aj odznaky. Každý z nich má iný temperament a to podľa veterinára určuje, kedy počas dňa pracujú.

Letisko v Istanbule zaviedlo nový program, aby cestujúcim spríjemnilo pobyt v letiskových halách. Bude na to slúžiť päť terapeutických psov.



Letisko v Istanbule je jedným z najrušnejších dopravných uzlov sveta. Profesionálne vycvičené terapeutické psy sú oficiálnymi zamestnancami letiska. Spolu so psovodmi sú súčasťou pilotného projektu s cieľom pomôcť cestujúcim, ktorých trápia úzkosti či stres. Všetci štvornohí zamestnanci sú oficiálne vyškolení, aby vedeli čo najlepšie zareagovať na človeka s týmito problémami.



Projekt bol spustený vo februári a predchádzali mu dlhé mesiace príprav a intenzívny výcvik. Psy boli cvičené tak, aby sa znížila ich citlivosť na rušivé podnety, ako sú zvuky a mnoho ľudí naokolo.

Zdroj: AP Photo/Khalil Hamra



„Musíme sa postarať o ich bezpečie a o to, že sú stopercentne prispôsobené danému prostrediu,“ okomentoval psiu prípravu riaditeľ zákazníckeho oddelenia letiska Kadir Demirtas.



Medzi novými zamestnancami je pes Kuki, plemenom taliansky vodný pes, či borderská kólia Alita. Každý zo psov má iný temperament a to podľa veterinára určuje, kedy počas dňa pracujú. Do práce sú nasadení počas cestovnej špičky, a to od 10.00 do 16.00 hod. Nosia uniformy a odznaky tak ako ostatní zamestnanci letiska.



Jeden zo psovodov, Volkan Gul, povedal, že psíky sú vždy obklopené cestujúcimi, ktorí ich stále hladkajú a to im pomáha uvoľniť sa a odbúrať stres. Vedenie letiska sa vyjadrilo, že po doterajšom veľkom úspechu a pozitívnej odozve od cestujúcich pilotný projekt rozšíri.