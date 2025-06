Už druhýkrát si zahrajú na legendárnom britskom festivale Glastonbury, ktorý každoročne priláka stovky tisíc hudobných fanúšikov z celého sveta.

Glastonbury Festival patrí medzi najväčšie a najznámejšie hudobné festivaly na svete. Počas približne piatich dní, kedy sa koná, sa na ňom objaví okolo 200-tisíc návštevníkov. Slovenská kapela Tolstoys si na tomto podujatí zahrá už druhýkrát, čo je pre domácu scénu obrovský úspech.

Tolstoys sú známi svojím jedinečným hudobným štýlom, ktorý kombinuje dream pop, trip-hop, psychedéliu a witch pop. Tento rok na Glastonbury vystúpia v sobotu 28. júna od 18:30 do 19:10 na pódiu Croissant Neuf Stage, a to v spolupráci s Via Trio.

Ako informovala ich bookerka v rozhovore pre Denník N, Tolstoys dokonca minulý rok hrali bez honorára, pretože: „Je milión ďalších kapiel, ktoré by na Glastonbury chceli dostať priestor. Je to možno len one time only. Ale na druhej strane – festival si stojí za každým jedným menom a scénou. Ak sa tam už dostanete, dostanete ubytovanie, stravu a stopercentný servis,“ vysvetľuje Katja Thalerová.

Aké boli ich konkrétne podmienky pre vystúpenie tento rok, nie je presne známe. Ich filozofia sa však podľa všetkého nemení: „Minulý rok si povedali, že majú konkrétny cieľ presadiť sa v zahraničí, a obklopujú sa ľuďmi, ktorí im v tom pomáhajú“, uviedla ešte minulý rok Katja.