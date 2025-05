Švédsky rapper a kultová postava alternatívneho hip-hopu Yung Lean vydáva svoj štvrtý štúdiový album s názvom Jonatan, ktorý predstavuje jeho najosobnejší projekt od albumu Starz z roku 2020.

Novinka je introspektívnou zvukovou kolážou, v ktorej Lean, vlastným menom Jonatan Leandoer Håstad, skúma svoje vnútorné svety, spomienky a melanchóliu, no zároveň aj dozrievanie a premenu.

Aj keď ide o sólový projekt, Lean na albume spolupracoval s viacerými blízkymi kreatívcami z jeho dlhoročného okruhu. Na umelecký smer dohliadal Ecco2k zo zoskupenia Drain Gang, výkonnú produkciu mal na starosti producent Rami Dawod, držiteľ Grammy, a o ďalšie zvukové vrstvy sa postarali Beck a Oneohtrix Point Never.

Švédska superstar Yung Lean príde do Fóra Karlín Zdroj: Fource Entertainment/ oficiální propagační foto

Album obsahuje 13 skladieb, ktoré vznikali v priebehu posledných rokov na troch výrazne odlišných miestach – v švédskych lesoch, v kalifornskej púšti a v uliciach New Yorku. Táto rôznorodosť prostredí sa odráža aj v samotnej hudbe: od ambientných nálad až po éterický trap a lo-fi beaty.

Medzi najvýraznejšie skladby patrí „Forever Yung“ a „Babyface Maniacs“, ktoré stelesňujú Leanovu schopnosť žánrového presahu. Zaujme aj „Might Not B“, kde nájdeme interpoláciu skladby od legendárnej skupiny ABBA. Záverečná „Lessons from Above“ zasa prináša akýsi pokojný uzáver tohto intímneho hudobného denníka.

Tracklist:

1. Jonatan Intro

2. Might Not B

3. Forever Yung

4. Horses

5. Paranoid Paparazzi

6. Babyface Maniacs

7. I'm Your Dirt, I'm Your Love

8. Teenage Symphonies 4 God (God Will Only)

9. Changes

10. My Life

11. Swan Song

12. Terminator Symphony

13. Lessons from Above



Jonatan je dostupný na všetkých streamovacích platformách a predstavuje návrat k Leanovým koreňom – melancholickým, experimentálnym, no zároveň zrelším ako kedykoľvek predtým.