Lorde sa v novom albume znovu našla: „Spolupráca s Charli XCX ma nakopla ako nikdy predtým“

Novozélandská speváčka Lorde prichádza s novou hudbou, ktorá je vraj tou najúprimnejšou, akú kedy vytvorila.

Už čoskoro vyjde jej štvrtý album Virgin a úvodný singel What Was That vystrelil do Top 10 v britskom rebríčku. Ako sama hovorí, nebolo vôbec jednoduché dostať sa až sem.

„Úprimne, myslela som si, že ten album nikdy nedokončím,“ priznala sa Lorde v rozhovore pre BBC Radio 1 s moderátorom Jackom Saundersom. „Celé som to písala s tým, že 'toto by som predsa nikdy nemohla povedať nahlas'.“

Odkladané emócie a správy od Charli

Lorde (vlastným menom Ella Marija Lani Yelich-O’Connor) v rozhovore pre Jacka Saundersa z BBC Radio 1 vysvetlila, že jej nová tvorba vznikala ako spôsob, ako si konečne ujasniť a vypovedať všetko, čo dlhé roky odkladala.

„Bolo to také to 'nech si to vyrieši budúca Ella',“ dodala s úsmevom.

Práve vtedy prišla správa od Charli XCX, ktorá ju oslovila so spoluprácou na remix verzie skladby girl, so confusing zo svojho chváleného albumu Brat.

V tejto pesničke sa Lorde otvorene priznáva k problémom s poruchou príjmu potravy aj k pocitom neistoty pri porovnávaní sa s inými umelkyňami – konkrétne s Charli.

„Som jej strašne vďačná, že ma k tomu remixu pozvala,“ hovorí. „Brat ma nakopol. Keď sme sa stretli v tom krehkom, úprimnom priestore a ľudia to tak dobre prijali, povedala som si – OK, toto má zmysel.“

Nový smer aj návrat k starému ja

Podľa Lorde jej Charli pomohla uvedomiť si, že má čo povedať – a že to niekoho zaujíma. „Často bojujem s tým, že necítim vlastnú silu... Ale táto spolupráca mi pripomenula, že moje slová niečo znamenajú.“

Album Brat sa stal nielen hudobne úspešným, ale aj kultúrnym fenoménom – objavil sa dokonca v kontexte amerických prezidentských volieb a bol spomenutý aj pri výbere slova roka podľa Collins Dictionary.

Lorde si s Charli zahrala remix na festivale Coachella a Charli tam dokonca naznačila, že po „lete Charli 2024“ možno príde „leto Lorde 2025“.

Virgin ako odpoveď na Brat

V novinke Virgin sa Lorde podľa vlastných slov vrátila späť k svojim koreňom. Jej predchádzajúci album Solar Power z roku 2021 bol podľa nej „úplne iná príchuť“.

„Charli svojím albumom nastavila latku veľmi vysoko. A keď ti niekto z tvojich kolegov takto hodí rukavicu, musíš ju zdvihnúť,“ opísala Lorde. „Hovorila som sa s viacerými z branže a všetci to cítili rovnako – že si musíme dať záležať.“

Prvý singel ponúka autenticitu speváčky

Úvodný singel What Was That, ktorý pred vydaním teasovala na TikToku, bol vôbec prvou skladbou, ktorú pre nový album napísala. A práve vďaka nej vraj začala tušiť, akým smerom sa chce uberať.

„Povedala som si – jednoducho sprav niečo, čo sa páči tebe. Ak to budeš milovať ty, možno to chytí aj ostatných. Je to ako keď som mala pätnásť a robila hudbu pre seba.“

Track označila za „čistú Lorde“ – niečo, čo ju zreteľne definuje. „Je to zábavné – po 12 rokoch kariéry majú ľudia predstavu o tom, čo odo mňa očakávať. A práve to som chcela znova ponúknuť – môj zvuk, moju podstatu.“

Vydanie nového albumu s názvom Virgin je naplánované na 27. júna. Speváčka k nemu už uverejnila cover, na ktorom je zobrazený röntgenový snímok panvy prekrytý sponou opasku a zipsom