Lorde teasuje nový album. Na TikToku zdieľala chaotické video, kde odhalila prvú skladbu

Lorde má na konte už tri štúdiové albumy.

Speváčka Lorde sa po dlhšej odmlke prihovára svojim fanúšikom a vyzerá to tak, že sa pripravuje na vydanie nového albumu. Na svojom TikToku zverejnila 15-sekundovú ukážku doposiaľ nevydanej skladby, ktorá naznačuje, že na niečom novom pracuje.

V pársekundovom videu sa prechádza po Washington Square Parku v New Yorku a spieva: „Od svojich 17-tich som ti dala všetko. Teraz sa prebúdzame zo sna – baby, čo to bolo? Čo to bolo?“ Pravdepodobne ide o pesničku, ktorá by sa mohla objaviť na chystanom albume, informuje Hypebae.

Skladba má elektronický podklad a melancholickú atmosféru, ktorá naznačuje posun od jej posledného albumu Solar Power z roku 2021. Spolu s videami na TikToku Lorde kompletne vymazala aj obsah svojho Instagramu a webu – zanechala len screenshot komentára „WAIT WHAT???“, čo je zrejme prvý náznak novej éry. Video si na sociálnej sieti len za pár hodín získalo takmer milión lajkov.

Fanúšikovia už roky netrpezlivo čakajú na jej štvrtý štúdiový album. V minulosti Lorde vysvetlila, že tvorba jej trvá dlhšie. „Trvalo mi dosť dlho začať na tom pracovať... veľa skúmam, veľa píšem. Chcem sa hýbať rýchlo, ale nakoniec sa to vždy vyvinie inak,“ uviedla.

Zaujímavosťou je, že každý jej album vyšiel so štvorročným odstupom – Pure Heroine (2013), Melodrama (2017) a Solar Power (2021). Rok 2025 by tak mohol byť ďalšou novou kapitolou. Presný dátum vydania však zatiaľ nezverejnila.