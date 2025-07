Antikoncepcia pre mužov mala úspech: Prešla prvými testami na ľuďoch

Mužská antikoncepcia, o ktorej sa dlhé roky iba hovorilo, sa konečne dostáva bližšie k realite.

Experimentálny liek YCT-529, vyvíjaný biotechnologickou spoločnosťou YourChoice Therapeutics, prešiel prvými úspešnými testami na ľuďoch bez akýchkoľvek vážnych vedľajších účinkov, informuje New York Post.

Na rozdiel od hormonálnych prípravkov, ktoré môžu spôsobovať zmeny nálad, úbytok libida či problémy s hormonálnou rovnováhou, YCT-529 funguje nehormonálne. Blokuje totiž proteín, ktorý je zásadný pre tvorbu spermií, pričom neovplyvňuje hladinu testosterónu.

Zdroj: Unsplash.com

Testy na myšiach a opiciach ukázali účinnosť 99 % v znížení plodnosti už za štyri týždne. Navyše, po vysadení lieku sa plodnosť plne obnovila: u myší do 6 týždňov, u opíc do 10 až 15 týždňov. Počas testovania neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky.

Prvá fáza testovania na ľuďoch sa uskutočnila na 16 mužoch vo veku 32 až 59 rokov, ktorí už podstúpili vazektómiu. Išlo o preventívne opatrenie, keďže YCT-529 je prvou nehormonálnou antikoncepciou pre mužov testovanou na ľuďoch. Výskumníci potvrdili, že nezistili žiadne znepokojujúce vedľajšie účinky vrátane zmien srdcovej frekvencie, hladiny hormónov, pohlavných funkcií alebo nálady.

Momentálne prebieha rozsiahlejšia klinická štúdia s viac ako 50 mužmi. Účastníci užívajú tablety denne počas 28 alebo 90 dní, zatiaľ čo vedci sledujú bezpečnosť a mieru potlačenia produkcie spermií.

Ak sa výskum bude vyvíjať priaznivo, mužská antikoncepčná tabletka by sa mohla na trhu objaviť už do konca tejto dekády. Ako zhrnul Akash Bakshi, CEO YourChoice Therapeutics: „Štúdie a prieskumy naďalej ukazujú, že muži sa chcú so svojimi partnerkami podeliť o bremeno prevencie tehotenstva,“ uviedol vo vyhlásení Akash Bakshi, generálny riaditeľ spoločnosti YourChoice Therapeutics. „Majú však iba jednu možnosť dočasnej antikoncepcie, kondómy, a tá má 170 rokov.“