Problémom je severoírska rapová kapela Kneecap, ktorú Židovská obec obviňuje z podpory terorizmu a šírenia antisemitizmu.

Festival Rock for People sa ocitol v centre pozornosti po tom, čo Federácia židovských obcí v Českej republike zaslala organizátorom otvorený list, v ktorom žiada zrušenie vystúpenia jedného z headlinerov.

Konkrétne žiadajú zrušenie severoírskej rapovej skupiny Kneecap na tohtoročnom programe. Federácia vo svojom liste tvrdí, že členovia kapely opakovane verejne podporujú extrémistické a teroristické organizácie a šíria antisemitizmus, píše sa na oficiálnej stránke Federácie židovských obcí v ČR.

Ako príklady uvádzajú verejné skandovanie hesiel ako „Up Hamas, Up Hezbollah“, (Hizballáh je militantná islamistická organizácia so sídlom v Libanone), premietanie transparentov volajúcich po zničení Izraela, ako aj pózovanie členov kapely so symbolmi Hizballáhu či knihou jeho vodcu Hasana Nasralláha, bližšie uvádza iDnes. Vystupovali aj na známom festivale Coachella.

Jeden z členov Kneecap navyše čelí obvineniu z podpory terorizmu vo Veľkej Británii, zatiaľ čo v Nemecku boli koncerty kapely zrušené. „Sloboda prejavu má svoje limity. Glorifikácia násilia, výziev k zabíjaniu a podpora organizácie usilujúcej sa o likvidáciu iných národov do verejného priestoru nepatrí,“ uvádza Federácia.

Organizátori Rock for People reagovali, že situáciu vnímajú a aktuálne zvažujú ďalšie kroky. Festival je podľa nich apolitický a postavený na rešpekte k slobode prejavu v rámci umeleckej tvorby.

„Každý účinkujúci nesie zodpovednosť za svoj prejav v súlade so zákonmi,“ uviedli zástupcovia festivalu. Rock for People pritom ponúka vystúpenia takmer 200 interpretov, čím poskytuje fanúšikom široký výber.