Prvý augustový piatok je v znamení TOP hudobných noviniek z domova aj zo zahraničia.

Ani nevieme ako a prvá polovica letných prázdnin je minulosťou. August však začína veľkolepo, keď svetlo sveta uzreli desiatky hudobných noviniek, ktoré skvelo doplnia tvoj playlist. Priprav sa na nový album od dvojice Nik Tendo a Decky, úderné EP s rukopisom Yeata či Luciana v ďalšom údernom tracku s videoklipom.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac.



1. Nik Tendo & Decky – GoldKiid

Album, na ktorý netrpezlivo čakali fanúšikovia Nik Tenda a Deckyho, je od dnešnej polnoci online na všetkých streamoch. GoldKiid obsahuje 16 plnohodnotných trackov vrátane pilotného singlu RATATATA a tracku BERSERK, ktorý dostal aj cool vizuál plný efektných záberov s viacerými členmi labelu Milion Plus, ale tiež animovanými prvkami.

Novinka ponúka kvalitnú porciu rapu s množstvom neočakávaných hudobných prvkov, vďaka ktorým milujeme spoločnú tvorbu Nik Tenda a Deckyho. Vypočuj si GoldKiid a v komentári nám napíš, či si získal tvoje srdce. Nás zatiaľ najviac bavia tracky MŮZA s Karlom, SPÁNEK, IKAROS a SYMBOL.

Vnitřní zrak, přes oči pásku.

Vracim, když dostávám lásku.

2. Yeat – DANGEROUS SUMMER

Dnes o polnoci vydal EP s názvom DANGEROUS SUMMER tiež raper Yeat, ktorý sa teší veľkej popularite medzi generáciou Z.

25-ročný rodák z Kalifornie po singli IM YEAT odhalil ďalších 10 trackov s podobnou atmosférou, ktoré nesú vlastný zvukový štýl a sú oslavou Yeatovej kreativity. EP DANGEROUS SUMMER je surové, priamočiare a bez zbytočných ozdôb, a hoci v texte IM YEAT tvrdí, že všetko zvládne sám, v trackliste figuruje viacero atraktívnych hostí vrátane FKA twigs či Dona Tolivera, ktorí dodali projektu ešte viac šťavy a originálnych prvkov.

Don't leave your b**ch around me, yeah, I'm like a trap door.

I'll bring you in, but never out, it's not my fault, wh**e.

3. Metro Boomin – A Futuristic Summa (Hosted by DJ Spinz)

Young Thug, 2 Chainz, 21 Savage, Lil Baby, Waka Flocka Flame, Gucci Mane či Future. Jeden z najvyhľadávanejších rapových producentov v 21. storočí Metro Boomin spojil na novom mixtape A Futuristic Summa množstvo áčkových hviezd, aby urobil radosť svojim fanúšikom.

Novinka s bláznivým obalom, ktorý nás vrátil do obdobia 00. rokov, obsahuje 23 plnohodnotných trackov a trvá viac ako 75 minút čistého času, čo je v roku 2025 veľmi vzácne. Boomin opäť potvrdil, že si zaslúži miesto na výslní rapovej scény – má dokonalé cítenie hudby a beaty skladá ako nikto iný. Presvedč sa o tom. Ak by sme mali vybrať len jednu nahrávku z celého projektu, išlo by o Don't Stop Dancin s Lil Babym.

4. YG & Leon Thomas – LOVERS OR FRIENDS

YG síce nie je raper, ktorý na seba viaže pozornosť celého sveta ako napríklad Travis Scott či Drake, ale vo svojom portfóliu má niekoľko multimiliónových hitov. Najnovšie predstavuje track LOVERS OR FRIENDS v spolupráci so spevákom Leonom Thomasom, ktorého zamatový hlas milujeme.

Novinka, ktorú produkoval Ty Dolla $ign, v sebe nesie prvky R&B aj funku a je predzvesťou raperovho pripravovaného albumu The Gentlemen's Club. Zatiaľ čo Thomas prináša refrén, ktorý zachytáva romantickú neistotu, tak YG chŕli verše plné úprimnosti aj citlivosti a opisuje modernú lásku. Nemáme žiadne výhrady a track bude rotovať v našom playliste veľmi dlho.

Are we lovers? Or are we friends?

Please don't make me have to ask again.

5. Luciano – Big Boy

Jedna z najväčších hviezd na nemeckej rapovej scéne, Luciano, je v posledných týždňoch mimoriadne produktívny, keď po trackoch Unlock a Hit One vydal ďalšiu skvelú novinku s názvom Big Boy.

31-ročný raper s mozambickými koreňmi tentoraz predviedol svoj podrezaný jazyk a charakteristický tvrdý flow do ostrej produkcie, pod ktorou sú podpísaní madein2k, Hawky a mayhem. Súčasťou nahrávky je tiež videoklip plný luxusných áut, ale aj záberov z koncertov. Luciano jednoducho vie, ako sa to robí vo všetkých aspektoch.

Sie liebt ein'n Big Boy (wouh), sie liebt ein’n Boss (doh, doh).

Sie liebt ein'n G, confident, mein Charisma cold (wouh, wouh).

6. Bugzy Malone feat. Kelli-Leigh – Let's Go Back

Bugzy Malone je späť s horúcim letným hitom Let’s Go Back, ktorý nahral spoločne so speváčkou Kelli-Leigh.

Legenda z Manchestru patrí medzi najvplyvnejších umelcov na britskej rapovej scéne, a to vďaka svojmu silnému príbehu, ikonickému freestylu Fire In The Booth alebo beefu s Chipom. Bugzy nás počas svojej kariéry nasýtil množstvom kvalitnej tvorby a najnovšie boduje trackom s pozitívnymi vibráciami, ktorý dostal aj matchy videoklip.

Let's go back to when it was cool before.

Let's go back to when it was nice.

7. Bwayne feat. Magnus & Raphael – KILO

Tohtotýždňový zoznam uzatvára tvrdý pouličný collab Bwayne x Magnus x Raphael s názvom KILO, ktorý produkoval Wild MT. Novinka je súčasťou EP BRATISLAVA & PARIS. Všetci traja zúčastnení interpreti sa predviedli počas približne 4 minút v skvelom svetle a musíme uznať, že tento štýl street rapu, ktorý je charakteristický pre nemeckú scénu, nás naozaj baví.

Vo vačku mám drahé kamene, nie je to mramor.