Priprav sa na úderné bangre, ale aj romantiku.

Tento týždeň si pre seba uchmatli veľké hviezdy hudobného priemyslu, keď v pondelok vydal nový album Tyler, The Creator, a neskôr zabodovali trackmi Drake a Central Cee alebo Jorja Smith. Z domácej scény nás potešil Nik Tendo či svieži duet Richarda Müllera s Darou Rolins.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky.

P. S. Pozri si náš zoznam TOP 15 slovenských rapových trackov za prvú polovicu roka 2025 aj TOP 15 amerických rapových trackov za rovnaké časové obdobie.

1. Nik Tendo & Decky – RATATATA

Poznáme odpoveď na otázku: „Kdy vyjde GOLDKIID?“, ktorá rezonuje medzi fanúšikmi labelu Milion Plus už viac ako rok. Nik Tendo a Decky vydajú svoj druhý spoločný album už 1. augusta, pričom od pondelka je online prvý track RATATATA.

Nahrávka síce trvá len približne 2 a pol minúty, ale ponúka silnú emóciu, a to vďaka skvelému surovému beatu aj trefným bars, ktoré predvádza Dominik. Tešíme sa na album GOLDKIID, ktorý jednoducho nemôže byť sklamaním.

Dokud je svoboda, já můžu mluvit.

Když na to znova přijde, budu zvonit.

2. Tyler, The Creator – DON'T TAP THE GLASS

O najväčší rapový release za posledných 7 dní sa postaral Tyler, The Creator, ktorý 21. júla vydal svoj 9. sólový album. Novinka nesie názov DON'T TAP THE GLASS, obsahuje 10 plnohodnotných trackov, trvá približne pol hodiny a medzi hosťami nájdeš napríklad Pharrella Williamsa alebo talentovanú speváčku Madison McFerrin.

Album sa nesnaží byť súdržný ani ucelený od začiatku do konca, odkláňa sa od klasického žánru a zároveň určuje jeho novú podobu. Tyler, The Creator je génius a znovu nás o tom presvedčil, keď predvádza bláznivú rapovú šou. Pozri si tiež videoklip v retro stylingu k tracku STOP PLAYING WITH ME, v ktorom si zahrali aj basketbalista LeBron James či Pusha T a No Malice zo skupiny Clipse.

Don't you try to downplay my name (name).

You're "and others" if I crash this plane (plane).

Hated recess, I don't play no games.

3. Drake feat. Central Cee – Which One

Drake je v skvelej forme a zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že jeho pripravovaný album (pravdepodobne s názvom Iceman, pozn. redakcie) bude obsahovať hit za hitom.

Najnovšie nás o tom hviezdny kanadský interpret presvedčil v tracku s názvom Which One, na ktorom mu sekunduje Central Cee. V texte sa nachádza v známej situácii, keď komunikuje so ženami, a svojej potenciálnej láske dáva najavo, že v nej vidí niečo špeciálne. V podobnej atmosfére pokračuje Cench, ktorý sa tej istej ženy pýta, či je tu preto, aby sa zabavila alebo aby zostala dlhšie.

You want Cench or your ex, which one?

You want friends or success, which one?

4. Lil Yachty – i need meds

Lil Yachty patrí medzi našich obľúbených interpretov a v posledných týždňoch vydáva jednu skvelú novinku za druhou, keď po trackoch Sista Wives s 2 Chainzom, Murda či Won't Diss You odhalil ďalšiu nahrávku i need meds aj so sprievodným videoklipom.

Napriek tomu, že track je krátky, signalizuje posun v raperovom štýle. Spája hlboký vokál 23-ročnej hviezdy s ponurými textovými myšlienkami, ostrou vizuálnou prezentáciou a minimalistickým beatom, ktorý je optimalizovaný pre virálny úspech na sociálnych sieťach.

I'm on codeine, this shit just like dope (ski, yes).

I will not circle back on no ho (oh yes).

If she leave, it's good riddance for sure (Concrete).

5. The Kid LAROI – HOT GIRL PROBLEMS

Fresh letnú nahrávku predstavil dnes o polnoci aj The Kid LAROI. Austrálsky umelec, ktorý má v zbierke viac ako 20 hudobných ocenení, nahral track HOT GIRL PROBLEMS, a to aj s videoklipom. Novinka, ktorú produkoval Devin Workman, sa nesie na vlnách populárnej hudby doplnenej o jednoduchý text.

You tryna play it off sweet, sweet, but underneath, you're toxic (you are)

You tell me that you don't believe in love, you ain't never see it work (no).

6. Jorja Smith – With You

Jorja Smith je speváčka s nezameniteľným hlasom, ktorú by sme mohli počúvať stále a neomrzela by nás. 28-ročná rodáčka z mesta Walsall vo štvrtok odhalila novú nahrávku, ktorá nesie názov With You, a nesie v sebe silnú emóciu v spojení s rýchlou tanečnou produkciou s podpisom Eda Thomasa, Mavericka Sabreho a Jakwoba.

Did I still spend some time on your mind?

Did you ever keep what I sent you that time?

7. Richard Müller feat. Dara Rolins – 24/7

Keď sa spoja dve obrovské ikony slovenskej populárnej hudby, výsledok nemôže byť zlý. Richard Müller a Dara Rolins spoločne nahrali skladbu s názvom 24/7. Rozpráva príbeh o dvoch ľuďoch, ktorí žijú roky s láskou, výčitkami a úsmevmi občas aj cez zuby.

Hviezdny interpret vydal novinku pod hlavičkou projektu Banket a ide o druhú ukážku z pripravovaného albumu Slovenská strela. Text napísal počas 11-hodinového letu z Las Vegas a nesie typickú poetiku. Súčasťou je pozitívny videoklip, ktorý režíroval Michal Nemtuda, a ponúka oboch umelcov, ale aj reálne zábery zamilovaných párov, a znázorňuje vzťah 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

24/7, ja vážne neviem, či vydržím to s tebou.

Tak dlho som s nikým ešte nebol.