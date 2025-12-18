Toto sa deje cez víkend na Slovensku: čaká ťa kinokoncert Tři oříšky pro Popelku, posledné Morning Disco či Samey Live Show

Ponúkame ti niekoľko možností, ako môžeš stráviť svoje voľné dni.
Hľadáš inšpiráciu na víkend? Pripravili sme pre teba tipy, ktoré ti pomôžu vyťažiť z voľných dní maximum. Na Slovensku sa tento víkend bude konať množstvo zaujímavých podujatí: od trhov cez koncerty až po rôzne akcie. Každý si tu nájde niečo pre seba.
Bratislava
Piatok, 19.12
Obscene Therapy (WAX2)
V piatok skoč do klubu WAX2, kde ťa po prvý raz čaká Obscene. Od 21:00 do 03:00 sa môžeš tešiť na mix elektronickej hudby a hip-hopu, pričom ti zahrajú Šajmo, Hugo Hypetrain, Big Sip, Underdog a špeciálni hostia. Ide o večer plný surovej energie, ktorý nesmieš premeškať.
Piatky v meste, Christmas Party (Alchymista)
Piatky v meste prichádzajú do Alchymista baru so špeciálnym večerom. Môžeš sa tešiť na umelcov, ako Čis T, Zverina a Otis/H16, ale zahrá ti DJ Grimaso či SMART. Čaká ťa mix hip-hopu, RnB, oldschool rapu a hitov z 2000s.
Sobota, 20.12
Tři oříšky pro Popelku (PEUGEOT aréna)
Zaži Popolušku ako nikdy predtým. V sobotu v PEUGEOT aréne Bratislava premietnu rozprávku Tři oříšky pro Popelku na veľkej LED obrazovke, ktorá bude sprevádzaná živým 70-členným orchestrom. Film uvedú v pôvodnom českom znení s titulkami, takže si ho užijú všetky generácie. Viac informácií si prečítaš na tomto linku.
Pečie celý Fresh Market s Petrou Tóthovou (Fresh Market)
V sobotu sa vo Fresh Markete môžeš tešiť na špeciálne vianočné pečenie s Petrou Tóthovou z relácie Pečie celé Slovensko, kde je porotkyňou. Petra prinesie svoje osvedčené recepty, tipy a triky. Okrem pečenia čakajú návštevníkov aj ochutnávky a skutočná vianočná atmosféra.
Nedeľa, 21.12
Morning Disco x Open Mic Jam (Eggstro, Suché mýto 6)
Ak si chceš v nedeľu ráno poriadne zatancovať, príď do raňajkového bistra Eggstro, kde to bude žiť od 11:00 do 15:00. Na poslednej Morning Disco v tomto roku sa to bude niesť v poriadne energickej nálade.
Zahrá ti DJ Spunkey a po hlavnej časti sa rozbieha Open Mic Jam. Bonus navyše? Ide o benefičnú párty. Celý výťažok poputuje na detskú onkológiu a projekt Cesta von, takže sa zabavíš a zároveň podporíš dobrú vec.
Nitra
Piatok, 19.12
Samey Live Show (Luna)
V piatok sa v nitrianskej Lune predstaví Samey. Fanúšikovia sa môžu tešiť na jeho najväčšie hity. Koncert bude zároveň aj jedným z jeho posledných tohto roku. Na pódiu sa k nemu pridajú aj chalani z Crystal Garden, ktorí pripravia špeciálnu show.
Košice
Sobota, 20.12
Luca Brassi10x (Boba bar)
Si fanúšikom Luca Brassi10x? Tak 20. decembra o 22:00 nezabudni zamieriť do Boba baru v Košiciach, kde predvedie svoju rapovú show plnú energie a obľúbených trackov. Vstup je od 16 rokov. Lístok si vieš zakúpiť tu.
Banská Bystrica
Piatok, 19.12
Winter is Back (Urban Spot)
Do Urban Spotu v Banskej Bystrici príde už tento piatok Shimmi so svojou energickou show. Čakaj večer, ktorý bude plný hip-hopu a rapu, ideálny pre študentskú párty. Vstupné je 11 €.
Trnava
Nedeľa, 21.12
Fats Jazz Band (Divadlo Jána Palárika v Trnave)
Si fanúšikom jazzu? Tak toto je pre teba. V nedeľu o 18:00 sa v Divadle Jána Palárika v Trnave predstaví Fats Jazz Band. Čaká ťa večer plný swingu a jazzu z 20. až 40. rokov.
Orchester vedie klavírny virtuóz a saxofonista Ladislav Fančovič, pričom hudba vzdáva hold legendám ako Fats Waller, Louis Armstrong či Ella Fitzgerald. Vstupenky stoja 19 €. Viac informácií nájdeš tu.
Trenčín
Piatok, 19.12
WAVE Culture: Raphael (Elements)
V trenčianskom klube Elements už tento piatok vystúpi Raphael, ktorý rozprúdi večer plný rapu. Ako špeciálny hosť vystúpi AhojNiki, vstup je povolený od 15 rokov alebo v sprievode dospelej osoby. Viac informácií nájdeš tu.
Žilina
Nedeľa, 21.12
Samey Live Show (Enjoy Club)
Poslednú predvianočnú nedeľu o 21:00 v Enjoy Clube vystúpi Samey. Ak si nestihol jeho koncert v Nitre, teraz máš šancu zažiť ho v Žiline. Čaká ťa špeciálna show so sprievodom DJ Boriho a Triple P. Máš sa fakt na čo tešiť!
TIP OD REDAKCIE:
Piatok, 19.12
Nu Spirit Bar
V piatok ti odporúčame skočiť do bratislavského klubu Nu Spirit. Už zajtra sa tam predstaví legenda londýnskeho undergroundu Marcia Carr, ktorá prináša house, techno, afro, gospel, disco aj broken beat plné energie a groovu. Bude to stáť za to!