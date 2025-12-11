Pripravili sme pre teba tipy, ktoré ti pomôžu naplno si užiť víkend.
Premýšľaš, ako stráviš svoje voľné dni? Sme tu opäť s našou rubrikou, aby sme ti tvoje rozhodovanie uľahčili. Na Slovensku sa opäť bude diať kopa zaujímavých akcií. Na svoje si príde skutočne každý. Čakajú ťa nielen trhy, ale aj skvelé koncerty či pop-upy.
Piatok, 12.12
Big Brrrr Day: Luca Brassi10x, MMC
Si fanúšikom rapera Luca Brassiho? Tak v piatok máš skvelú možnosť osláviť jeho narodeniny poriadne nabitou show v bratislavskom klube Majestic Music Club. Okrem neho vystúpi aj niekoľko špeciálnych hostí: Separ, Sergei B, Zayo, Nina Janová a mnoho iných. Máš sa na čo tešiť.
Už je dobre, Kácečko
Chceš si v piatok poriadne zatancovať po náročnom týždni? Skoč do klubu Kácečko na zimnú edíciu „Už je dobre“ s DJ Beyuzom, ktorá začína každý piatok o 20:00. Uži si dvojhodinový set a pohodovú atmosféru, ktoré ti pomôžu zabudnúť na pracovný týždeň.
G1nter, APE Club (Trnava)
V trnavskom APE Clube sa v piatok po prvýkrát predstaví český rapper G1nter. Na pódiu ho doplnia aj Sicky, Yeysin, Enzyy810 a Dores, ktorí sľubujú poriadnu dávku energie a zábavy. Lístky nájdeš na tomto linku.
Sobota, 13.12
Dobrý trh, Nová Tržnica
V sobotu sa v Novej Tržnici na Trnavskom mýte koná zimný Dobrý trh od 10:00 do 19:00. Program je naozaj nabitý a nudiť sa nebudeš. Okrem možnosti nakúpiť si a podporiť lokálnych predajcov, si môžeš zahrať vianočný turnaj v stolnom futbale, navštíviť Pohoda stánok alebo absolvovať tvorivý workshop.
Fight Night Challenge 10, Tipos Aréna
V sobotu sa koná jubilejný 10. galavečer organizácie Fight Night Challenge. Očakáva sa, že fightcard prinesie napínavé zápasy s účasťou známych celebrít aj boxerov svetového formátu. Hlavný zápas sľubuje poriadnu dávku adrenalínu, v ringu sa totiž stretnú napríklad Flexking a Rasťo Zvara z Ruže pre nevestu.
Nedeľa, 14.12
Spoločné rozsvietenie Dómu sv. Martina
Príď v tretiu adventnú nedeľu zažiť, ako sa jedna z najvýznamnejších pamiatok Bratislavy rozžiari novým svetlom. Bude to čarovné!
Nové LED RGBNW osvetlenie zvýrazní architektonické detaily, umožní farebné nasvietenie pri špeciálnych príležitostiach a zároveň je úspornejšie a pripravené na budúcnosť. Program začína krátkym príhovorom primátora a arcibiskupa, po ktorom nasleduje slávnostné rozsvietenie katedrály o 18:20.
Vianočný POP-UP, Mullet Bar
V nedeľu sa na Laurinskej uskutoční v Mullet Bar vianočný POP-UP. Pripravená je kapustnica a možnosť nakúpiť jedinečné produkty od lokálnych tvorcov. Čaká ťa oblečenie a doplnky, keramika, sviečky, tetovania, drevené dekorácie, šperky aj obrazy a grafiky. K tomu dobrá hudba, varené víno a vianočná atmosféra.
TIP OD REDAKCIE:
Piatok,12.12: Sara Rikas, Amsterdam Club (Nové Zámky)
V Amsterdam Clube v Nových Zámkoch už tento piatok vystúpi talentovaná Sara Rikas, ktorú si ideme aj my v Refresheri! Nenechaj si ujsť skvelú Saru, ktorá je aj prvou ženskou raperkou na českom labeli Milion+.