Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 21. novembra 2025 o 14:09
Čas čítania 0:29
Zdenka Hvolková

Nemecká politická strana odporúča fajčenie jointu. Mladí muži sa tým podľa nej vyhnú vojenskej službe

Nemecká politická strana odporúča fajčenie jointu. Mladí muži sa tým podľa nej vyhnú vojenskej službe
Zdroj: TASR/DPA, Pixabay/Military Material/volně k užití
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Nemecký politik prišiel s bizarnou radou pre mladých ľudí.

V Nemecku sa pripravuje nový program dobrovoľnej vojenskej služby, ktorý by mohol v budúcnosti postihnúť mladých mužov narodených od roku 2008. Zaujímavá rada však prichádza od politickej strany Ľavica. Jej podpredseda Jan van Aken odporúča tým, ktorí by radšej uniformu nenosili, dať si pred odvodom joint marihuany.

Odporúčané
Drake po šou v Mníchove vyrazil na liter piva na Oktoberfest. Na akciu si obliekol tradičný kroj Drake po šou v Mníchove vyrazil na liter piva na Oktoberfest. Na akciu si obliekol tradičný kroj 21. septembra 2025 o 11:41
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Flickr/Elsa Olofsson/volně k užití
Odporúčané
Jano dal výpoveď v korporáte a odišiel na Nový Zéland. Oberal som na farme marihuanu aj kiwi, rok som býval v aute (Rozhovor) Jano dal výpoveď v korporáte a odišiel na Nový Zéland. Oberal som na farme marihuanu aj kiwi, rok som býval v aute (Rozhovor) 1. mája 2025 o 7:05

Van Aken dokonca prezradil, že strana pripravuje sprievodcu „ako sa vyhnúť vojenskej službe“ a chce sa podeliť o svoje skúsenosti s mladými, ktorí jednoducho nechcú byť nútení vstúpiť do armády. Podľa neho môže „vyfajčenie väčšieho množstva marihuany pred lekárskou prehliadkou“ pomôcť k vyhláseniu za neschopného služby.

Rekreačné užívanie marihuany a obmedzené domáce pestovanie sú v Nemecku legálne od apríla 2024, takže nápad nie je úplne proti zákonu - hoci je rozhodne kontroverzný.

Odporúčané
Medial Banana ohlásili nečakané zmeny. Pre nezhody z kapely odchádzajú štyria členovia Medial Banana ohlásili nečakané zmeny. Pre nezhody z kapely odchádzajú štyria členovia 21. novembra 2025 o 10:51
Odporúčané
VIDEO: Prvý trailer k novým Hunger Games je tu. Na Panem sa vráti strach, mladý Haymitch musí bojovať o holý život VIDEO: Prvý trailer k novým Hunger Games je tu. Na Panem sa vráti strach, mladý Haymitch musí bojovať o holý život 21. novembra 2025 o 9:38
Odporúčané
Podvodníci sľubujú peniaze za followy. Zneužívajú pritom profily známych slovenských influencerov Podvodníci sľubujú peniaze za followy. Zneužívajú pritom profily známych slovenských influencerov 20. novembra 2025 o 16:09
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
MARIHUANA NEMECKO VOJACI
Odporúčame
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest e
Sponzorovaný obsah
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest
9. 11. 2025 10:00
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť e
refresher+
Odporúčané
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť
dnes o 07:00
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr e
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
včera o 08:00
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú
14. 11. 2025 11:00
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc e
refresher+
Odporúčané
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
pred 2 dňami
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni e
refresher+
Odporúčané
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni
včera o 17:30
Storky
Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie. Boli sme sa pozrieť
Toto sú jedinečné helmy pilotov F1 pre Las Vegas. Sleduj, ako vyzerajú
STEIN27 ide na tour po Slovensku. V týchto mestách ho uvidíš
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy
Mladý slovenský dizajnér posúva hranice: Matiašovič predstavil novú kolekciu
Let's Dance predstavil novinku: Diváci sa prvýkrát dostanú na priame prenos...
Charles Leclerc mieri z trate do sveta módy. Predstavil značku CL16
Takto vyzerá druhá polovica účastníčok v českom Bachelorovi
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Repr...
V spolupráci
Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu cíti ako doma
Z virálnej hračky až do Hollywoodu. Chystá sa film o Labubu
Bad Bunny získal Latin Grammy. Odniesol si ocenenie za album roka
Vieme, aký dlhý bude Avatar 3. Pred kinom radšej nič nepi
Audi odhalilo koncept pre svoj F1 voz. V akých bude farbách?
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru
Kontrafakt oznámil po 20 rokoch Murdardo Mulano Tour 2
Česká Ruža pre nevestu predstavila 12 nových ružičiek
Sydney Sweeney má na konte nečakaný prepadák. Patrí k najhorším v histórii
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpr...
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
Lifestyle news
Prosby boli vypočuté. Odteraz si súbory medzi Apple a Android produktami môžeš posielať cez AirDrop pred 37 minútami
Desivé zistenia WHO: Takmer tretina žien vo svete zažila sexuálne násilie, teda približne 840 miliónov pred hodinou
IShowSpeed sa stal streamerom roka. Obhájil tak svoje prvenstvo po minuloročnej porážke pred 2 hodinami
Čech sa pobije s obávaným bojovníkom, spoznáme aj nového šampióna. Čo prinesie jubilejný turnaj Oktagonu? pred 2 hodinami
So zmenou počasia prichádza aj „ranné škrabanie“. Odborníci radia, ktorou metódou nikdy neodstraňovať námrazu z auta pred 3 hodinami
Nemecká politická strana odporúča fajčenie jointu. Mladí muži sa tým podľa nej vyhnú vojenskej službe dnes o 14:09
VIDEO: Justin Bieber zastavil pri ceste a pomohol cudzincovi s pokazeným autom. Moment sa stal virálnym dnes o 13:15
VIDEO: Charli xcx hrá vo filme The Moment samú seba. A24 ukázalo prvý trailer dnes o 12:23
Spravodajstvo
Správy počasie Počasie Rusko Polícia SR
Viac
Štátny tajomník obrany SR považuje Ukrajinu pod ruským vplyvom za správne riešenie. Mier Ukrajine žiada petíciou jeho odvolanie
pred 15 minútami
Ohrození chudobou na Slovensku už nie sú len dôchodcovia. Podľa posledných prieskumov sa najviac dotýka tejto skupiny
pred 46 minútami
VIDEO: Autobus sa pri Ružomberku zošmykol mimo vozovky. Situácia na cestách je vážna
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
včera o 08:00
Hľadali sme za teba najlepšie Black Friday deals: ušetri stovky eur pri vybavení do domácnosti alebo nákupe vianočných darčekov
Hľadali sme za teba najlepšie Black Friday deals: ušetri stovky eur pri vybavení do domácnosti alebo nákupe vianočných darčekov
dnes o 13:00
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
refresher+
Odporúčané
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
pred 2 dňami
Podvodníci sľubujú peniaze za followy. Zneužívajú pritom profily známych slovenských influencerov
Podvodníci sľubujú peniaze za followy. Zneužívajú pritom profily známych slovenských influencerov
včera o 16:09
So zmenou počasia prichádza aj „ranné škrabanie“. Odborníci radia, ktorou metódou nikdy neodstraňovať námrazu z auta
So zmenou počasia prichádza aj „ranné škrabanie“. Odborníci radia, ktorou metódou nikdy neodstraňovať námrazu z auta
pred 3 hodinami
Zbohom Labubu: Čo sú to mikrotrendy, prečo im podliehame a ako sa brániť voči prehnanému materializmu?
Odporúčané
Zbohom Labubu: Čo sú to mikrotrendy, prečo im podliehame a ako sa brániť voči prehnanému materializmu?
pred 2 dňami
Viac z Osobnosti Všetko
Ronaldo bol na návšteve u Trumpa. Zo slávnostnej večere vznikla fotka, ktorá obletela svet
Zahraničné
včera o 09:32
Ronaldo bol na návšteve u Trumpa. Zo slávnostnej večere vznikla fotka, ktorá obletela svet
včera o 09:32
Mal Adolf Hitler mikropenis? Šokujúci výskum jeho DNA prináša prekvapivé zistenia
14. 11. 2025 14:02
Hollywoodsky večer plný hviezd. Na udeľovaní čestných Oscarov zažiarili Jennifer Lopez či Sydney Sweeney
17. 11. 2025 10:19
Viac z Politika Všetko
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Nový track Fobia Kida citovali v politickej diskusii STVR. Vraj presne vystihol novelizáciu ústavy
17. 6. 2025 16:23
Europoslanec Zdechovský posiela Ficovi výsmešný meme odkaz: Kontrola vadí len tým, ktorí majú dôvod niečo skrývať
8. 6. 2025 18:02
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Slováci stále viac kupujú jazdenky 4x4, tvoria 37% predajov celého trhu
Zaujímavosti
pred hodinou
PR správa
Slováci stále viac kupujú jazdenky 4x4, tvoria 37% predajov celého trhu
pred hodinou
Toto sú najpredávanejšie vozidlá 4x4 v SR za prvých 10 mesiacov tohto roku.
Pozri si TOP mužské páperové bundy. Najštýlovejšie kúsky nájdeš v ponuke Stone Island, Moncler či TNF
Pozri si TOP mužské páperové bundy. Najštýlovejšie kúsky nájdeš v ponuke Stone Island, Moncler či TNF
pred 2 hodinami
Hľadali sme za teba najlepšie Black Friday deals: ušetri stovky eur pri vybavení do domácnosti alebo nákupe vianočných darčekov
Hľadali sme za teba najlepšie Black Friday deals: ušetri stovky eur pri vybavení do domácnosti alebo nákupe vianočných darčekov
dnes o 13:00
Jedinečnosť a precíznosť. Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie
Jedinečnosť a precíznosť. Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie
dnes o 11:41
REFRESHNI SI PLAYLIST: Post Malone v novom hite, mladá rapová krv ahojniki či Fred Again.. s klubovým bangrom
REFRESHNI SI PLAYLIST: Post Malone v novom hite, mladá rapová krv ahojniki či Fred Again.. s klubovým bangrom
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Vyskúšali sme erotické hry pre páry: niektoré nesú len nádych vzrušenia, s inými prejdeš od šťavnatej predohry až po samotný akt
refresher+
Vyskúšali sme erotické hry pre páry: niektoré nesú len nádych vzrušenia, s inými prejdeš od šťavnatej predohry až po samotný akt
20. 10. 2021 14:30
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
včera o 08:00
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
pred 2 dňami
Limp Bizkit rieši škandál hlavného speváka. Rock for People čaká na vysvetlenie jeho proruských výrokov
Limp Bizkit rieši škandál hlavného speváka. Rock for People čaká na vysvetlenie jeho proruských výrokov
pred 2 dňami
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť
refresher+
Odporúčané
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť
dnes o 07:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
16. 11. 2025 9:18
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
16. 11. 2025 17:00
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
pred 2 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Domov
Zdieľať
Diskusia