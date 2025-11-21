Nemecký politik prišiel s bizarnou radou pre mladých ľudí.
V Nemecku sa pripravuje nový program dobrovoľnej vojenskej služby, ktorý by mohol v budúcnosti postihnúť mladých mužov narodených od roku 2008. Zaujímavá rada však prichádza od politickej strany Ľavica. Jej podpredseda Jan van Aken odporúča tým, ktorí by radšej uniformu nenosili, dať si pred odvodom joint marihuany.
Van Aken dokonca prezradil, že strana pripravuje sprievodcu „ako sa vyhnúť vojenskej službe“ a chce sa podeliť o svoje skúsenosti s mladými, ktorí jednoducho nechcú byť nútení vstúpiť do armády. Podľa neho môže „vyfajčenie väčšieho množstva marihuany pred lekárskou prehliadkou“ pomôcť k vyhláseniu za neschopného služby.
Rekreačné užívanie marihuany a obmedzené domáce pestovanie sú v Nemecku legálne od apríla 2024, takže nápad nie je úplne proti zákonu - hoci je rozhodne kontroverzný.