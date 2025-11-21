Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 21. novembra 2025 o 13:00
Čas čítania 5:22

Hľadali sme za teba najlepšie Black Friday deals: ušetri stovky eur pri vybavení do domácnosti alebo nákupe vianočných darčekov

Hľadali sme za teba najlepšie Black Friday deals: ušetri stovky eur pri vybavení do domácnosti alebo nákupe vianočných darčekov
Zdroj: Dupephotos.com / Stevie Wenzel
Kristína Czakóová
Kristína Czakóová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Plánuješ využiť Black Friday ponuky e-shopov?

Black Friday je tu a s ním aj veľké výpredaje slovenských e-shopov. Ak vieš, kde hľadať, nájdeš ponuky, ktoré sa naozaj oplatia. Prešli sme ponuku tých najobľúbenejších e-shopov a vybrali najzaujímavejšie produkty, pri ktorých ušetríš desiatky až stovky eur — od techniky, cez vybavenie do domácnosti až po darčeky pod stromček. Nemíňaj viac, než musíš.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.

MacBook Pro 14" M4 PRO SK 2024 Kozmický čierny

  • 2 159 € (2 379 €)
  • s možnosťou vyskúšania až na 60 dní zadarmo

Náš zoznam otvárame s najdrahšou položkou na zozname. Fanúšikov jabĺčok poteší Alza so svojím výpredajom – na Macu môže teraz ušetriť viac ako 200 €. MacBook Pro 14" s čipom M4 Pro ponúka špičkový výkon, vďaka 12-jadrovému procesoru a pokročilému grafickému čipu zvládne aj tie najnáročnejšie úlohy. 24 GB RAM a rýchly 512 GB SSD ti zabezpečia výkon, ktorý ťa nesklame ani pri strihu videí alebo programovaní. Displej Liquid Retina XDR s 120 Hz obnovovacou frekvenciou ponúka ostrý a hladký obraz, či už pozeráš filmy alebo upravuješ projekty. Batéria vydrží až celý deň, takže môžeš pracovať bez nonstop hľadania zásuvky. Príjemným bonusom je fakt, že je doslova stvorený pre Apple Intelligence.

Alza
Zdroj: Alza
MacBook Pro 14" M4 PRO SK 2024

Televízor 55" Samsung QE55QN85F

Samsung QE55QN85F 55" je 4K Neo QLED TV, ktorá ponúka ohromujúci obraz a zvuk. Vďaka Mini LED podsvieteniu a technológii Quantum Matrix sa môžeš tešiť na realistické farby a detailný kontrast. S funkciou AI Upscaling bude každé sledovanie v 4K kvalite, aj pri obsahu s nižším rozlíšením. Pre hráčov je tu technológia Motion Xcelerator s 144 Hz obnovovacou frekvenciou a FreeSync Premium Pro, ktoré zaručia plynulý obraz bez trhania. Vďaka systému Tizen, hlasovému ovládaniu a integrácii so SmartThings sa stane centrom tvojej domácnosti.

Alza
Zdroj: Alza
Televízor 55" Samsung QE55QN85F

Xiaomi Robot Vacuum X20+

Xiaomi Robot Vacuum X20+ je robotický vysávač, ktorý ti uľahčí každodenné upratovanie. Vďaka laserovej navigácii LDS si presne naplánuje trasu a vyhne sa prekážkam. S výkonom až 6 000 Pa zvládne vysať prach, vlasy aj väčšie nečistoty bez problémov. Navyše, integrovaný systém mopovania odstráni aj odolné škvrny, a to všetko bez toho, aby si musel hýbať prstom. Dokovacia stanica automaticky vyprázdni zberný kôš a vyčistí mopovacie nadstavce, aby boli vždy pripravené na ďalšie upratovanie. Ovládať ho môžeš cez aplikáciu Xiaomi/Mi Home alebo hlasovo pomocou Google Assistant a Amazon Alexa. S týmto robotom si budeš môcť užívať čistý domov bez námahy.

Alza
Zdroj: Alza
Xiaomi Robot Vacuum X20+

LEGO® Technic – Monopost F1 Red Bull Racing RB20 

Teraz zapíští každé srdiečko fanúšika Red Bullu v F1. V mierke 1:8 si postavíš detailný model pretekárskeho monopostu Red Bull Racing RB20 s pohyblivými piestami motora, funkčnou prevodovkou a diferenciálom. Model je plný autentických prvkov – od nastaviteľného spojlera cez odpruženie až po potlačené pneumatiky. Má 1 639 dielikov a meria 63 cm na dĺžku, takže sa stane dominantou každej zbierky. V tejto sérii sú dostupné aj monoposty McLaren, Mercedes a Ferrari – tie sú však bez zľavy alebo s výrazne nižšou zľavou. 

Alza
Zdroj: Alza
LEGO® Technic Red Bull Racing

LEGO® Harry Potter™ 76435 Rokfortský hrad: Veľká sieň

Tento model je najväčšou verziou Veľkej siene s množstvom autentických detailov, ako sú vznášajúce sa sviečky a ilúzia oblohy. Stavebnica obsahuje 11 minifigúrok, vrátane Harryho, Rona, Hermiony, a 5 zberateľských portrétov, ktoré môžeš vystaviť v hrade. Veľká sieň je prepojená s tajným vchodom, nádvorím a niekoľkými miestnosťami. S týmto setom si môžeš vychutnať nielen stvárnenie kúzelných scén, ale aj rozvíjať svoju kreativitu.

Alza
Zdroj: Alza
LEGO® Harry Potter™ 76435 Rokfortský hrad: Veľká sieň

Braun Series 9 9325s

Päť holiacich prvkov a dva stredové zastrihávače si poradia aj s hustými či dlhšími fúzmi, často už na jeden ťah. Senzor hustoty fúzov si výkon prispôsobí automaticky, takže netreba tlačiť a pokožka je menej podráždená. Je 100 % vodotesný, vhodný na suché holenie aj do sprchy s penou či gélom. Strojček je vybavený batériou, ktorá vydrží o 20 % dlhšie ako predchádzajúce modely. Na jedno nabitie poskytne energiu až na mesiac holenia pre dlhodobý komfort bez častého dobíjania.

alza
Zdroj: Alza
Braun Series 9 9325s

Braun Smart Skin Expert IPL7147

Nebaví ťa neustále holenie? Braun Smart Skin Expert IPL7147 používa IPL technológiu na dlhodobé odstránenie chĺpkov – s viditeľnými výsledkami už po pár použitiach a efektom až na približne 1,5 roka. Snímač odtieňa pokožky si sám upraví intenzitu zábleskov, takže minimalizuje podráždenie a spolu s UV ochranou je šetrný k pokožke. Vďaka prepojeniu s aplikáciou si vieš naplánovať ošetrenia, sledovať, ktoré partie máš hotové, a postupne sa zbaviť chĺpkov na nohách, v oblasti bikín aj na tvári bez toho, aby si musela niekam chodiť.

notino
Zdroj: Notino
Braun Smart Skin Expert IPL7147

Súprava hrncov a panvíc Montreal

Súprava hrncov a panvíc Montreal je vyrobená z kvalitnej ušľachtilej ocele, takže ti vydrží roky. Je vhodná na všetky typy sporákov vrátane indukcie, môže ísť do rúry až do 240 °C a bez problémov aj do umývačky riadu. Vďaka úchytkám zo studeného kovu sa s ňou pracuje bezpečne a energeticky úsporné spracovanie zabezpečí rýchlejšie varenie. Vo väčších setoch nájdeš aj praktické kuchynské náčinie, takže máš kompletnú výbavu na každodenné varenie.

lidl
Zdroj: Lidl
súprava hrncov a panvíc

Impact Whey Proteín

Ak športuješ, nepriahladni 45 % zľavu na obľúbené výrobky Myprotein. Napríklad, Impact Whey Protein ponúka kvalitnú srvátkovú bielkovinu za super cenu. V každej odmerke máš približne 23 g proteínu, ktorý podporí rast aj regeneráciu svalov, či už trénuješ, chudneš alebo len dopĺňaš bielkoviny počas dňa. Je overený, obľúbený a ideálny na každodenné použitie.

Myprotein
Zdroj: Myprotein
Impact Whey Proteín

Philips Series 2300 LatteGo EP2334/10

Philips Series 2300 LatteGo EP2334/10 je automatický kávovar, ktorý ti pripraví espresso či cappuccino jedným stlačením. Jeho systém LatteGo napeňuje mlieko do jemnej peny a navyše sa čistí rekordne rýchlo – len za 10 sekúnd pod tečúcou vodou. Ponúka štyri obľúbené kávové nápoje, má tichý chod SilentBrew, keramický mlynček s 12 stupňami mletia a prehľadný dotykový displej. Ideálny pre všetkých, ktorí chcú kvalitnú kávu bez zdĺhavej údržby.

alza
Zdroj: Alza
Kávovar Philips Series 2300 LatteGo EP2334/10

Remington fén na vlasy

Fén na vlasy AC9555 ponúka styling ako zo salónu vďaka výkonnému 2 200 W motoru a keramickej úprave Advanced Ceramic Ultimate. Iónová technológia znižuje krepovatenie, takže vlasy ostanú hladké a lesklé. Má 3 teploty, 2 rýchlosti, chladný vzduch na fixáciu účesu a úzky 7 mm nadstavec na presné tvarovanie. Ergonomický dizajn, odnímateľná mriežka a očko na zavesenie robia z tohto fénu praktický kúsok do každej kúpeľne.

lidl
Zdroj: Lidl
Fén na vlasy Remington

Masážny prístroj na nohy SFM 90

Možno vyzerá bizarne, ale ocenia ho najmä športovci ako bežci, cyklisti alebo aj seniori, či dokonca ľudia, ktorí stoja v práci dlhé hodiny na nohách. Tento kompresný masážny prístroj prináša úľavu pre unavené a opuchnuté nohy. Striedavé nafukovanie a vyfukovanie vzduchových vankúšikov stimuluje krvný obeh, pomáha zmierniť pocit ťažkých nôh, svalové napätie aj opuchy. Využiť ho môžeš aj pri regenerácii po športových zraneniach či na prevenciu kŕčových žíl. Intenzitu masáže si vieš jednoducho regulovať pomocou ručného ovládača, manžety sa prispôsobia suchými zipsami a celé zariadenie je ľahké, prenosné a vhodné aj na cestovanie.

lidl
Zdroj: Lidl
Masážny prístroj na nohy SFM 90
FASHION VÝPREDAJE 👀
Keďže móda je samostatnou kategóriou, zhrnuli sme ponuky známych e-shopov:

Footshop – Populárny streetwear obchod si nachystal štedrú ponuku so zľavami až do 70 % . Všetky zľavnené výrobky nájdeš TU.

About you – Potešia ťa zľavy na celú ponuku e-shopu, a to do výšky až do 70 %. Zľavnených výrobkov je viac ako 200-tisíc, vrátane obľúbených a prémiových značiek. Výpredajovú ponuku nájdeš TU

Answear – S výpredajom nezaostáva ani Answear. E-shop sľubuje zľavy do 70 % s ďalšími zľavami o 20 % v aplikácii. Viac informácií nájdeš TU.

adidas – Športové oblečenie alebo tenisky adidas môžeš mať vďaka Black Friday s 50 % zľavou. E-shop ponúka navyše adiClubu exkluzívny prístup k výpredaju. Ponuku môžeš preskúmať TU

eyerim – Black Friday ponuka v eyerime sa sústredí na francúzske značky ako napríklad Chloe alebo Isabel Marant. S kódom MERCI30 získaš zľavu vo výške 30 %. Ponuku si môžeš pozrieť TU.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
WISHLIST
Odporúčame
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú
14. 11. 2025 11:00
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť e
refresher+
Odporúčané
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť
dnes o 07:00
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc e
refresher+
Odporúčané
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
pred 2 dňami
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest e
Sponzorovaný obsah
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest
9. 11. 2025 10:00
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni e
refresher+
Odporúčané
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni
včera o 17:30
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr e
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
včera o 08:00
Storky
Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie. Boli sme sa pozrieť
Toto sú jedinečné helmy pilotov F1 pre Las Vegas. Sleduj, ako vyzerajú
STEIN27 ide na tour po Slovensku. V týchto mestách ho uvidíš
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy
Mladý slovenský dizajnér posúva hranice: Matiašovič predstavil novú kolekciu
Let's Dance predstavil novinku: Diváci sa prvýkrát dostanú na priame prenos...
Charles Leclerc mieri z trate do sveta módy. Predstavil značku CL16
Takto vyzerá druhá polovica účastníčok v českom Bachelorovi
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Repr...
V spolupráci
Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu cíti ako doma
Z virálnej hračky až do Hollywoodu. Chystá sa film o Labubu
Bad Bunny získal Latin Grammy. Odniesol si ocenenie za album roka
Vieme, aký dlhý bude Avatar 3. Pred kinom radšej nič nepi
Audi odhalilo koncept pre svoj F1 voz. V akých bude farbách?
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru
Kontrafakt oznámil po 20 rokoch Murdardo Mulano Tour 2
Česká Ruža pre nevestu predstavila 12 nových ružičiek
Sydney Sweeney má na konte nečakaný prepadák. Patrí k najhorším v histórii
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpr...
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
Lifestyle news
VIDEO: Justin Bieber zastavil pri ceste a pomohol cudzincovi s pokazeným autom. Moment sa stal virálnym pred 26 minútami
VIDEO: Charli xcx hrá vo filme The Moment samú seba. A24 ukázalo prvý trailer pred hodinou
Jedinečnosť a precíznosť. Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie pred 2 hodinami
Medial Banana ohlásili nečakané zmeny. Pre nezhody z kapely odchádzajú štyria členovia pred 2 hodinami
Tyler, The Creator sa stal umelcom roka podľa Apple Music. 2025 bol pre neho prelomový pred 3 hodinami
VIDEO: Prvý trailer k novým Hunger Games je tu. Na Panem sa vráti strach, mladý Haymitch musí bojovať o holý život dnes o 09:38
Spravodajstvo
Správy počasie Počasie Vláda Roberta Fica Rusko
Viac
Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
pred 2 minútami
Na Slovensku hrozia lavíny. Horská záchranná služba upozorňuje na tieto oblasti
pred 47 minútami
Sneh komplikuje jazdu na cestách. Tieto úseky sú neprejazdné
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
včera o 08:00
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
pred 2 dňami
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
refresher+
Odporúčané
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
pred 2 dňami
Podvodníci sľubujú peniaze za followy. Zneužívajú pritom profily známych slovenských influencerov
Podvodníci sľubujú peniaze za followy. Zneužívajú pritom profily známych slovenských influencerov
včera o 16:09
Cambridge Dictionary zverejnil slovo roka 2025. „Parasocial“ vyjadruje platonický vzťah ľudí s celebritami
Cambridge Dictionary zverejnil slovo roka 2025. „Parasocial“ vyjadruje platonický vzťah ľudí s celebritami
pred 2 dňami
11 vianočných darčekov pre muža, ktorému záleží na svojom štýle. Sú praktické a pre každý rozpočet
11 vianočných darčekov pre muža, ktorému záleží na svojom štýle. Sú praktické a pre každý rozpočet
pred 2 dňami
Viac z Hudba Všetko
Medial Banana ohlásili nečakané zmeny. Pre nezhody z kapely odchádzajú štyria členovia
Medial Banana ohlásili nečakané zmeny. Pre nezhody z kapely odchádzajú štyria členovia
pred 2 hodinami
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
pred 3 dňami
Je z Timothéeho Chalameta tajný raper? Internet rieši, či je EsDeeKid v skutočnosti on
včera o 15:24
Viac z Gastro Všetko
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni
Ľudia
včera o 17:30
refresher+
Odporúčané
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni
včera o 17:30
Monster pre ženy? Známa značka energeťákov cieli na ženské publikum, ľudia však majú zmiešané reakcie
pred 3 dňami
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Viac z Refresher Všetko
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle
26. 10. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Hľadali sme za teba najlepšie Black Friday deals: ušetri stovky eur pri vybavení do domácnosti alebo nákupe vianočných darčekov
Zaujímavosti
pred 40 minútami
Hľadali sme za teba najlepšie Black Friday deals: ušetri stovky eur pri vybavení do domácnosti alebo nákupe vianočných darčekov
pred 40 minútami
Plánuješ využiť Black Friday ponuky e-shopov?
Jedinečnosť a precíznosť. Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie
Jedinečnosť a precíznosť. Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie
pred hodinou
REFRESHNI SI PLAYLIST: Post Malone v novom hite, mladá rapová krv ahojniki či Fred Again.. s klubovým bangrom
REFRESHNI SI PLAYLIST: Post Malone v novom hite, mladá rapová krv ahojniki či Fred Again.. s klubovým bangrom
pred 2 hodinami
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť
refresher+
Odporúčané
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť
dnes o 07:00
Deň vďakyvzdania oslavuje v USA viac ľudí ako Vianoce. Pôvodné kmene naopak smútia za stratou kultúry a území (BARBARA V TEXASE)
Deň vďakyvzdania oslavuje v USA viac ľudí ako Vianoce. Pôvodné kmene naopak smútia za stratou kultúry a území (BARBARA V TEXASE)
včera o 19:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
včera o 08:00
Vyskúšali sme erotické hry pre páry: niektoré nesú len nádych vzrušenia, s inými prejdeš od šťavnatej predohry až po samotný akt
refresher+
Vyskúšali sme erotické hry pre páry: niektoré nesú len nádych vzrušenia, s inými prejdeš od šťavnatej predohry až po samotný akt
20. 10. 2021 14:30
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
pred 2 dňami
Limp Bizkit rieši škandál hlavného speváka. Rock for People čaká na vysvetlenie jeho proruských výrokov
Limp Bizkit rieši škandál hlavného speváka. Rock for People čaká na vysvetlenie jeho proruských výrokov
pred 2 dňami
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
pred 3 dňami
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
16. 11. 2025 9:18
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
16. 11. 2025 17:00
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
13. 11. 2025 8:00
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Domov
Zdieľať
Diskusia