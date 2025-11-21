Hľadali sme za teba najlepšie Black Friday deals: ušetri stovky eur pri vybavení do domácnosti alebo nákupe vianočných darčekov

Plánuješ využiť Black Friday ponuky e-shopov?
Black Friday je tu a s ním aj veľké výpredaje slovenských e-shopov. Ak vieš, kde hľadať, nájdeš ponuky, ktoré sa naozaj oplatia. Prešli sme ponuku tých najobľúbenejších e-shopov a vybrali najzaujímavejšie produkty, pri ktorých ušetríš desiatky až stovky eur — od techniky, cez vybavenie do domácnosti až po darčeky pod stromček. Nemíňaj viac, než musíš.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
MacBook Pro 14" M4 PRO SK 2024 Kozmický čierny
- 2 159 € (2 379 €)
- s možnosťou vyskúšania až na 60 dní zadarmo
Náš zoznam otvárame s najdrahšou položkou na zozname. Fanúšikov jabĺčok poteší Alza so svojím výpredajom – na Macu môže teraz ušetriť viac ako 200 €. MacBook Pro 14" s čipom M4 Pro ponúka špičkový výkon, vďaka 12-jadrovému procesoru a pokročilému grafickému čipu zvládne aj tie najnáročnejšie úlohy. 24 GB RAM a rýchly 512 GB SSD ti zabezpečia výkon, ktorý ťa nesklame ani pri strihu videí alebo programovaní. Displej Liquid Retina XDR s 120 Hz obnovovacou frekvenciou ponúka ostrý a hladký obraz, či už pozeráš filmy alebo upravuješ projekty. Batéria vydrží až celý deň, takže môžeš pracovať bez nonstop hľadania zásuvky. Príjemným bonusom je fakt, že je doslova stvorený pre Apple Intelligence.
Televízor 55" Samsung QE55QN85F
- 679 € (1 119 €)
Samsung QE55QN85F 55" je 4K Neo QLED TV, ktorá ponúka ohromujúci obraz a zvuk. Vďaka Mini LED podsvieteniu a technológii Quantum Matrix sa môžeš tešiť na realistické farby a detailný kontrast. S funkciou AI Upscaling bude každé sledovanie v 4K kvalite, aj pri obsahu s nižším rozlíšením. Pre hráčov je tu technológia Motion Xcelerator s 144 Hz obnovovacou frekvenciou a FreeSync Premium Pro, ktoré zaručia plynulý obraz bez trhania. Vďaka systému Tizen, hlasovému ovládaniu a integrácii so SmartThings sa stane centrom tvojej domácnosti.
Xiaomi Robot Vacuum X20+
- 359,90 € (490,90 €)
Xiaomi Robot Vacuum X20+ je robotický vysávač, ktorý ti uľahčí každodenné upratovanie. Vďaka laserovej navigácii LDS si presne naplánuje trasu a vyhne sa prekážkam. S výkonom až 6 000 Pa zvládne vysať prach, vlasy aj väčšie nečistoty bez problémov. Navyše, integrovaný systém mopovania odstráni aj odolné škvrny, a to všetko bez toho, aby si musel hýbať prstom. Dokovacia stanica automaticky vyprázdni zberný kôš a vyčistí mopovacie nadstavce, aby boli vždy pripravené na ďalšie upratovanie. Ovládať ho môžeš cez aplikáciu Xiaomi/Mi Home alebo hlasovo pomocou Google Assistant a Amazon Alexa. S týmto robotom si budeš môcť užívať čistý domov bez námahy.
LEGO® Technic – Monopost F1 Red Bull Racing RB20
- 156,70 € (195,90 €)
Teraz zapíští každé srdiečko fanúšika Red Bullu v F1. V mierke 1:8 si postavíš detailný model pretekárskeho monopostu Red Bull Racing RB20 s pohyblivými piestami motora, funkčnou prevodovkou a diferenciálom. Model je plný autentických prvkov – od nastaviteľného spojlera cez odpruženie až po potlačené pneumatiky. Má 1 639 dielikov a meria 63 cm na dĺžku, takže sa stane dominantou každej zbierky. V tejto sérii sú dostupné aj monoposty McLaren, Mercedes a Ferrari – tie sú však bez zľavy alebo s výrazne nižšou zľavou.
LEGO® Harry Potter™ 76435 Rokfortský hrad: Veľká sieň
- 129,70 € (169,90 €)
Tento model je najväčšou verziou Veľkej siene s množstvom autentických detailov, ako sú vznášajúce sa sviečky a ilúzia oblohy. Stavebnica obsahuje 11 minifigúrok, vrátane Harryho, Rona, Hermiony, a 5 zberateľských portrétov, ktoré môžeš vystaviť v hrade. Veľká sieň je prepojená s tajným vchodom, nádvorím a niekoľkými miestnosťami. S týmto setom si môžeš vychutnať nielen stvárnenie kúzelných scén, ale aj rozvíjať svoju kreativitu.
Braun Series 9 9325s
- 188,99 € (417,99 €)
Päť holiacich prvkov a dva stredové zastrihávače si poradia aj s hustými či dlhšími fúzmi, často už na jeden ťah. Senzor hustoty fúzov si výkon prispôsobí automaticky, takže netreba tlačiť a pokožka je menej podráždená. Je 100 % vodotesný, vhodný na suché holenie aj do sprchy s penou či gélom. Strojček je vybavený batériou, ktorá vydrží o 20 % dlhšie ako predchádzajúce modely. Na jedno nabitie poskytne energiu až na mesiac holenia pre dlhodobý komfort bez častého dobíjania.
Braun Smart Skin Expert IPL7147
- 474,75 € s kódom NOTINO (633 €)
Nebaví ťa neustále holenie? Braun Smart Skin Expert IPL7147 používa IPL technológiu na dlhodobé odstránenie chĺpkov – s viditeľnými výsledkami už po pár použitiach a efektom až na približne 1,5 roka. Snímač odtieňa pokožky si sám upraví intenzitu zábleskov, takže minimalizuje podráždenie a spolu s UV ochranou je šetrný k pokožke. Vďaka prepojeniu s aplikáciou si vieš naplánovať ošetrenia, sledovať, ktoré partie máš hotové, a postupne sa zbaviť chĺpkov na nohách, v oblasti bikín aj na tvári bez toho, aby si musela niekam chodiť.
Súprava hrncov a panvíc Montreal
- 79,99 € (204,99 €)
Súprava hrncov a panvíc Montreal je vyrobená z kvalitnej ušľachtilej ocele, takže ti vydrží roky. Je vhodná na všetky typy sporákov vrátane indukcie, môže ísť do rúry až do 240 °C a bez problémov aj do umývačky riadu. Vďaka úchytkám zo studeného kovu sa s ňou pracuje bezpečne a energeticky úsporné spracovanie zabezpečí rýchlejšie varenie. Vo väčších setoch nájdeš aj praktické kuchynské náčinie, takže máš kompletnú výbavu na každodenné varenie.
Impact Whey Proteín
- 30,24 € (54,99 €)
Ak športuješ, nepriahladni 45 % zľavu na obľúbené výrobky Myprotein. Napríklad, Impact Whey Protein ponúka kvalitnú srvátkovú bielkovinu za super cenu. V každej odmerke máš približne 23 g proteínu, ktorý podporí rast aj regeneráciu svalov, či už trénuješ, chudneš alebo len dopĺňaš bielkoviny počas dňa. Je overený, obľúbený a ideálny na každodenné použitie.
Philips Series 2300 LatteGo EP2334/10
- 349,99 € (542,90 €)
Philips Series 2300 LatteGo EP2334/10 je automatický kávovar, ktorý ti pripraví espresso či cappuccino jedným stlačením. Jeho systém LatteGo napeňuje mlieko do jemnej peny a navyše sa čistí rekordne rýchlo – len za 10 sekúnd pod tečúcou vodou. Ponúka štyri obľúbené kávové nápoje, má tichý chod SilentBrew, keramický mlynček s 12 stupňami mletia a prehľadný dotykový displej. Ideálny pre všetkých, ktorí chcú kvalitnú kávu bez zdĺhavej údržby.
Remington fén na vlasy
- 29,99 € (76,99 €)
Fén na vlasy AC9555 ponúka styling ako zo salónu vďaka výkonnému 2 200 W motoru a keramickej úprave Advanced Ceramic Ultimate. Iónová technológia znižuje krepovatenie, takže vlasy ostanú hladké a lesklé. Má 3 teploty, 2 rýchlosti, chladný vzduch na fixáciu účesu a úzky 7 mm nadstavec na presné tvarovanie. Ergonomický dizajn, odnímateľná mriežka a očko na zavesenie robia z tohto fénu praktický kúsok do každej kúpeľne.
Masážny prístroj na nohy SFM 90
- 59,99 € (149,99 €)
Možno vyzerá bizarne, ale ocenia ho najmä športovci ako bežci, cyklisti alebo aj seniori, či dokonca ľudia, ktorí stoja v práci dlhé hodiny na nohách. Tento kompresný masážny prístroj prináša úľavu pre unavené a opuchnuté nohy. Striedavé nafukovanie a vyfukovanie vzduchových vankúšikov stimuluje krvný obeh, pomáha zmierniť pocit ťažkých nôh, svalové napätie aj opuchy. Využiť ho môžeš aj pri regenerácii po športových zraneniach či na prevenciu kŕčových žíl. Intenzitu masáže si vieš jednoducho regulovať pomocou ručného ovládača, manžety sa prispôsobia suchými zipsami a celé zariadenie je ľahké, prenosné a vhodné aj na cestovanie.
