Prvé mrazy sú tu a spolu s nimi aj každoročná dilema vodičov: ako čo najrýchlejšie zbaviť auto námrazy?
Sociálne siete ponúkajú rôzne „zázračné“ triky, no nie všetky sú bezpečné. Odborníci varujú najmä pred jednou metódou, ktorá môže skončiť drahou opravou, informuje portál Auto Swiat.
Horúca voda
Ako si mohol postrehnúť, na TikToku sa začali šíriť rôzne lifehacky obsahujúce liatie horúcej vody na zmrznuté auto. Avšak trik s liatím horúcej alebo dokonca vriacej vody na čelné sklo je extrémne rizikový. Sklo zažije prudkú zmenu teploty a môže prasknúť. Aj malá trhlinka v tomto prípade znamená výmenu skla, čo ťa môže stáť stovky eur.
Studená voda tiež nepomôže
Možno sa zdá, že studená voda je bezpečnejšia alternatíva. Odborníci ju však takisto neodporúčajú. V mrazivom počasí môže totiž voda stuhnúť ešte rýchlejšie a vytvoriť na skle ďalšiu vrstvu ľadu. Ten sa môže usadiť na stieračoch, ktoré potom primrznú ku sklu. Ich zapnutie následne môže spôsobiť poškodenie gumičiek alebo dokonca motorčeka stieračov.
Najbezpečnejší postup
Britská automobilová asociácia (AA) aj odborníci z Európy odporúčajú jediný naozaj bezpečný systém:
2. Zapni kúrenie a nasmeruj teplý vzduch na čelné sklo.
3. Zapni klimatizáciu, aby sa z auta dostala vlhkosť a okná sa nezahmlievali.
4. Počkaj pár minút, kým sa sklo postupne ohreje.
Proces trvá, no je šetrný a bez rizika poškodenia.
Ako rýchle alternatívy fungujú aj škrabka alebo sprejové odmrazovače - stačí dávať pozor, aby si si nepoškriabal sklo či lak.