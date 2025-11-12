Elena študuje bioinžinierstvo na prestížnej Imperial College v Londýne: Mnoho mladých Slovákov má talent, no chýbajú im peniaze

19-ročná Elena si v Anglicku plní svoj veľký sen.
Od pokusu s jahodou v kuchyni až po štúdium molekulárneho bioinžinierstva na jednej z najprestížnejších univerzít sveta v Londýne. Elena Simčová, 19-ročná študentka Imperial College London, patrí medzi mladé slovenské talenty, ktoré sa rozhodli spojiť vášeň pre biológiu, fyziku, chémiu a matematiku s túžbou prinášať riešenia pre zdravie ľudí. Svoj univerzitný sen v Londýne si mohla splniť aj vďaka grantu od Nadácie Alto.
V rozhovore prezradila, ako sa z fascinácie DNA stal jej životný smer, prečo je interdisciplinarita kľúčom k pokroku a prečo podľa nej množstvo šikovných študentov nemôže zúročiť svoje znalosti na prestížnych svetových univerzitách.
Elena vyrastala so širokým spektrom záujmov – venovala sa tancu, volejbalu aj súťažiam z prírodných vied. Osem rokov chodila na matematické gymnázium GAMČA v Bratislave. „Môj študentský život sa točil okolo vedy, ale aj športu. Venovala som sa volejbalu a najmä tancu,“ spomína.
Zlom prišiel počas pandémie. V rámci domácej úlohy robila experiment extrakcie DNA z jahody: „Zrazu niečo tak abstraktné ako DNA bolo reálne viditeľné v pohári v podobe bieleho vlákna. Chytilo ma to.“ Pokus zopakovala na ďalších siedmich druhoch ovocia a priznala, že pri tom zašpinila celú kuchyňu.
Ak aj ty túžiš po štúdiu na prestížnej zahraničnej univerzite, využi túto šancu a prihlás sa do grantového programu na podporu slovenských študentov študujúcich na zahraničných univerzitách Oxford, Cambridge, UCL či Imperial vo Veľkej Británii. Prihlásiť sa môžeš v budúcom roku 2026, hneď po vyhlásení grantu. Možno Nadácia Alto podporí práve teba.
Chcem pomáhať ľuďom
Elena aj vďaka štúdiu na gymnáziu GAMČA našla prostredie, kde bolo „cool riešiť príklady“. Obklopili ju učitelia a spolužiaci, ktorí zdieľali rovnakú vášeň. Najviac na ňu vplývala profesorka biológie Martinkovičová. „Mňa motivoval svojím prístupom každý jeden učiteľ, najmä však pani profesorka biológie Martinkovičová. Zrazu nebolo trápne zaujímať sa o prírodné predmety, matematiku či informatiku. Práve naopak,“ opisuje Elena.
Získané znalosti z rôznych sfér mali obrovské prieniky, a to ma na tom bavilo najviac. Mala som pocit, že je zrazu oveľa jednoduchšie uchopiť komplikované koncepty.
Zúčastňovala sa rôznych súťaží, no najväčšou výzvou bola fyzika, ktorej sa venovala len jeden rok. „V krajskom kole som skončila síce až siedma, no bol to pre mňa krásny výsledok. Bola to veľká škola pokory a motivácia,“ hovorí
Na strednej škole pôsobila aj ako dobrovoľníčka v Slovenskom Červenom kríži. Bola to skúsenosť, ktorá ju hlboko zasiahla. „Bol to silný kontakt s realitou,“ hovorí. Elena si zároveň uvedomila, že jej cieľom je pomáhať systémovo: „Pochopila som, že ma viac láka pracovať na riešeniach, ktoré dokážu naraz pomôcť väčšiemu počtu ľudí. Aj to ma utvrdilo v bioinžinierstve. No práca dobrovoľníkov je neskutočnou pomocou a som vďačná za každého jedného, kto sa tejto činnosti venuje. Sú to hrdinovia dnešnej doby.“
Mimoškolské aktivity mi dodali sebadôveru
Leto nebolo pre Elenu oddychom, ale priestorom na nové skúsenosti. V letnej škole chémie si prvýkrát sama vyskúšala laboratórnu syntézu. „Boli to štyri intenzívne hodiny, mala som obrovský rešpekt. Ale bola som absolútne pohltená prácou.“ Výsledkom bola vlastnoručne vyrobená kyselina benzoová, ktorú má dodnes doma na poličke.
Elena priznáva, že mimoškolské aktivity jej dali sebadôveru: „Získané znalosti z rôznych sfér mali obrovské prieniky. Mala som pocit, že je zrazu oveľa jednoduchšie uchopiť komplikované koncepty.“
Vďaka úspechom na olympiádach sa dostala na vedecký kemp SAV. Pracovala na Oddelení biofyziky a elektrofyziológie a skúmala srdcové ryanodínové receptory. „Bol to týždeň, kde sme si mohli vyskúšať reálnu prácu vedca. Sledovali sme ich mechanizmus otvárania v prostredí umelej lipidovej biomembrány,“ vysvetľuje. Fascinovala ju kombinácia fyziky a biológie.
Po kempe sa vrátila k rovnakému tímu a zapojila sa do výskumu antiarytmika flekainid pri ochorení CPVT. „Po letných prázdninách som sa opäť vrátila na pracovisko, kde ma Dr. Jana Gaburjáková s ochotou pripojila do menšieho výskumu. Dáta ukázali, že flekainid má potenciál na liečbu, ale na definitívne závery je potrebné oveľa viac testov,“ dodáva.
Keď sa rozprávajú biológovia s matematikmi, fyzikmi či informatikmi vznikajú úplne nové možnosti a oveľa rýchlejšie sa hýbeme vpred. Každý odbor prináša iný pohľad na danú problematiku. Najdôležitejšie je nezostať iba vo svojej „odbornej“ ulite.
Elena popri štúdiu strednej školy využila takmer všetky možnosti mimoškolských aktivít. Zavítala aj do letnej školy CEITEC VUT. Tam pracovala na vývoji náhrady farebných filtrov v displejoch pomocou hliníkových mriežok s nanodierkami: „Najviac ma fascinovali farebné obrazy vytvorené svetlom prechádzajúcim cez nanoštruktúry.“
Vyskúšala si aj inžinierstvo tkanív: „Vyrábali sme kolagénové hubičky, ktoré dokážu zastaviť krvácanie a fungujú ako dočasná náhrada kože.“ Elena verí, že prepájanie odborov je základ pokroku: „Nič neexistuje samostatne. Keď sa rozprávajú biológovia s matematikmi, fyzikmi či informatikmi, vznikajú úplne nové možnosti.“
Sen, ktorý sa stal realitou aj vďaka grantovej podpore
Dnes Elena študuje molekulárne bioinžinierstvo na Imperial College London. „Je to integrované 4-ročné štúdium zakončené titulom MEng. Na všetko v chémii a biológii sa pozeráme inžinierskym spôsobom – cez rôzne rovnice,“ vysvetľuje. K odboru ju priviedla prednáška Miroslava Gašpárka, ktorý navštívil jej gymnázium: „Bolo to dokonalé spojenie všetkého, čo ma baví – matematika, fyzika, biológia a chémia.“
Myslím, že veľa ľudí v mojom veku má vedomosti na špičkové univerzity len finančná náročnosť ich od nich odradí.
Štúdium v Londýne je finančne náročné, no pomohla jej Nadácia Alto. „Dozvedela som sa o nej cez absolventa mojej strednej školy a zároveň grantu Nadácie Alto Mateja Urbana. Preto som vďačná, že niekto ako Nadácia Alto stojí práve za nami. Pre mňa to bola kľúčová podpora v mojom štúdiu. Ich grant mi pomohol so splatením časti školného. Teší ma, že tento rok sa rozhodli rozšíriť svoje portfólio škôl o Imperial a UCL. Sú to vynikajúce univerzity, kde študuje množstvo Slovákov. Verím, že sa tak táto finančná pomoc dostane viacerým“ dodáva Elena.
A čo by talentovaná študentka odkázala ďalším mladým ľuďom? „Nebojte sa skúšať, pýtať sa otázky a prepájať rôzne odbory. Často sa vám takto otvoria dvere, o ktorých ste ani nevedeli, že existujú.“