dnes 21. novembra 2025 o 15:38
Čas čítania 1:09
Ondřej Jarůšek

Čech sa pobije s obávaným bojovníkom, spoznáme aj nového šampióna. Čo prinesie jubilejný turnaj Oktagonu?

Čech sa pobije s obávaným bojovníkom, spoznáme aj nového šampióna. Čo prinesie jubilejný turnaj Oktagonu?
Zdroj: OKTAGON MMA
Bojová organizácia Oktagon MMA už túto sobotu, 22. novembra, pripravila ďalší veľkolepý galavečer. Čaká nás súboj o titul a návrat veľkých mien.

Jubilejný turnaj Oktagon 80 v Mníchove korunuje nového kráľa ľahkej váhy. Hlavný zápas večera v titulovom dueli obstarajú Mateusz „Dynamit“ Legierski a Attila „The Fearless“ Korkmaz.

Zaujímavosťou je, že Legierski bol vôbec prvým šampiónom ľahkej váhy Oktagonu. Má na svojom konte aj skalp Ronalda Paradeisera a svojimi strhujúcimi výkonmi si vybojoval miesto medzi elitou ľahkej váhy. Povesť má najmä jeho tvrdý, výbušný boj v postoji, a do sobotného duelu so skúseným zápasníkom Korkmazom nastúpi ako jasný favorit.

České nádeje na turnaji

České farby budú na turnaji hájiť Matouš Kohout a David Hošek. Kohout, ktorý sa na svojom Instagrame stal vášnivým kuchárom, sa v sobotu pokúsi pripraviť ďalšie tvrdé ukončenie. Momentálne však ťahá sériu porážok, preto pre neho bude dôležité dostať sa späť do víťazného sedla.

David Hošek sa predstavil naposledy pred dvoma mesiacmi, keď oslávil výhru proti nemeckému súperovi, teraz ale bude čeliť možno svojej najväčšej výzve vo svojej kariére. Na svojej domácej pôde ho totiž vyzve Alexander Poppeck, obávaný bojovník, ktorý má na konte 12 výhier na KO/TKO. A teraz si brúsi päste na 13. expresnú výhru.

Turnaj v neposlednom rade prinesie aj jeden z najpútavejších nemeckých duelov tohto roka. Tým bude stret Christiana Jungwirtha, ktorý sa vracia po viac než ročnej pauze, s bývalým bojovníkom UFC Niklasom Stolzem. Bližší pohľad na ich prípravu ti ponúkne video, ktoré organizácia pred pár dňami zverejnila na svojom YouTube kanále.

Kto ďalší mieri do boja?

Sobotný turnaj ponúkne celkovo 11 bitiek. V tých sa okrem iného predstavia aj obľúbenec Ronald Paradeiser, nenávidený i milovaný Denis Frimpong, ale aj bývalý titulový vyzývateľ Máté Kertész a rad ďalších známych bojovníkov alebo nádejných talentov. Na kompletnú zápasovú kartu sa môžeš pozrieť nižšie.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa OKTAGON (@oktagonmma)

Anketa:
Budeš sledovať?
Určite áno! 
Nie, nezaujíma ma Oktagon.
Určite áno! 
0 %
Nie, nezaujíma ma Oktagon.
0 %
OKTAGON OKTAGON MMA
