Slovák Martin Gaži študuje na Oxforde: Na pohovore sa ma spýtali, koľko tenisových loptičiek sa zmestí do boeingu 737

Na najstaršiu anglickú univerzitu chodil Oscar Wilde aj Stephen Hawking. Ako sa na Oxford dostať a prečo je škola taká kvalitná, nám porozprával Slovák Martin Gaži. Momentálne sa na univerzite nachádza v poslednom ročníku doktorandského štúdia fyziky.

Univerzita Oxford (oficiálnym názvom University of Oxford), založená v roku 1096, patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie vzdelávacie inštitúcie na svete. Jej prestíž a renomé sú už stáročia formované práve excelentným akademickým zázemím a popredným výskumom v oblasti prírodných či humanitných vied, kultúry a literatúry. Jej tradíciu zachovávajú aj elitní absolventi, medzi ktorými nechýbajú Oscar Wilde, Stephen Hawking či Malala Yousafzai.

Na to, prečo je univerzita taká kvalitná a ako sa na nej študuje, sme sa spýtali Martina Gažiho, ktorý na Oxforde absolvoval integrovaného magistra (spojené bakalárske a magisterské štúdium) v odbore fyziky. Momentálne však na univerzite dokončuje aj finálny ročník doktorandského štúdia.

„Za ten čas, ako tu Oxford bol, si vybudoval vlastnú kultúru a špičkovú úroveň vedy a výskumu. Čo sa týka kvality výučby, vybavenia školy a financovania prostriedkov na výskum, je to na fantastickej úrovni,“ hovorí Martin pre Refresher.

Zdroj: Archív respondenta/Martin Gaži

„Ja konkrétne sa v rámci doktorandského projektu podieľam na výskume snímačov častíc, kde sú potrebné špecifické prístroje, ako napríklad osciloskopy, takže nejde o najlacnejšiu záležitosť, ale univerzita si ich môže dovoliť,“ dodáva. Okrem spomínaných benefitov sú však dôležitou súčasťou štúdia na Oxforde aj vzácne konexie. Martin vďaka nim absolvoval aj polročnú stáž v CERN-e, teda medzinárodnej organizácii pre výskum v oblasti jadrovej a časticovej fyziky so sídlom v Ženeve.

Okrem toho, že nám prezradil detaily o tom, ako sa na školu dostať, vyrozprával aj niekoľko zaujímavých príbehov, o ktorých väčšinou vedia len členovia univerzity. Najstaršia anglická vysoká škola totiž so sebou prináša aj poriadnu dávku mystérie (rovnako ako samotné mesto, v ktorom sa nachádza).

Takto zvládneš prijímačky

„Ešte predtým ako som sa hlásil na Oxford, som posledné dva roky strednej študoval v Anglicku, a to vďaka štipendiu cez program HMC. Bol to pre mňa veľmi dôležitý míľnik. Ak by som sa hlásil priamo zo Slovenska, teda z gymnázia v Novej Bani, kde som bol predtým, asi by som o tejto konkrétnej univerzite neuvažoval,“ hovorí na úvod Martin.

„Nechcem tým povedať, že študenti na Slovensku na to nemajú, to rozhodne nie, určite máme veľa šikovných talentov. Avšak, čo nám podľa mňa doma chýba, je informovanosť. Byť na strednej v Anglicku mi však okrem iného dalo aj motiváciu zotrvať. Prvý ročník som sa totiž na Oxford nedostal a nastúpil som na Karlovu Univerzitu v Prahe,“ hovorí slovenský študent. Podľa neho sú prijímačky na prestížnu univerzitu aj vecou šťastia a okolností. Tie mu do karát zahrali počas druhého úspešného pokusu.

Zdroj: Archív respondenta/Martin Gaži

Základom je nezmeškať termín prihlášky, keďže sa podáva oveľa skôr ako na iné univerzity, a to v októbri, rok pred nástupom na školu. Termíny sa môžu líšiť podľa odboru.