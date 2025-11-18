Kategórie
dnes 18. novembra 2025 o 18:00
Čas čítania 1:18
Helena Lučivňáková Radoslava Juračková

CLOSE FRIENDS s Nelou Pociskovou a Filipom Tůmom: Žiarlia na seba, keď ten druhý natáča intímne scény?

Kto z páru má pri hádke posledné slovo?

Nela Pocisková a Filip Tůma tvoria jeden z najstabilnejších a najobľúbenejších párov slovenského šoubiznisu. Vidieť si ich mohol už vo viacerých projektov a aktuálne obaja hviezdia v Markízackom seriáli Dunaj. Filipa môžeš na obrazovkách navyše vidieť aj ako Dávida v obľúbenom Sľubu.

Známi herci, speváci a rodičia dvoch detí prijali pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends, aby odpovedali na zvedavé otázky od fanúšikov, ktoré sa týkajú nielen ich práce, ale aj fungovania v spoločnej domácnosti a súkromia.

V rozhovore prezradili, kto z nich dvoch by skôr pripravil romantický večer a kto má v hádke vždy posledné slovo (a kto si to len myslí). Ako to u nich funguje pri výchove? Za kým ich deti skôr chodia, keď potrebujú niečo povoliť? A čo by robili, keby ich deti počúvali 13K? Nela s Filipom tiež odhalili, či majú už ich deti jasno v tom, čo by chceli pod stromček, a kto z dvojice by skôr prežil bez mobilu.

Dvojica sa vyjadrila aj k témam zo sveta šoubiznisu. Sledujú reality šou ako Farma, Love Island alebo Ruža pre nevestu? A ako vnímajú scénu slovenských influencerov? Keďže obaja hrajú v populárnych seriáloch, padla aj otázka na žiarlivosť. Ako zvládajú, keď ten druhý natáča intímne scény? Nela tiež prezradila ako sa jej hrá s Filipom v jednom seriáli a Filip musel odpovedať, na to komu viac fandí v Dunaji – Adele a Lukášovi, alebo Kláre a Lukášovi?

 

V prémiovej verzii pre predplatiteľov sa dozvieš ešte viac detailov z ich súkromia. Vyhovuje im ich vekový rozdiel a zaľúbili sa do seba na prvý pohľad? Nela otvorene porozprávala o tom, ako vníma kritiku na svoju postavu a Filip pridal svoj pohľad. Prezradili tiež, ako majú rozdelenú starostlivosť o deti, ako Hektor a Lianka vnímajú, že majú verejne známych rodičov, a či by chceli, aby sa stali tiež umelcami.

Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neušla.

