Kto z páru má pri hádke posledné slovo?
Nela Pocisková a Filip Tůma tvoria jeden z najstabilnejších a najobľúbenejších párov slovenského šoubiznisu. Vidieť si ich mohol už vo viacerých projektov a aktuálne obaja hviezdia v Markízackom seriáli Dunaj. Filipa môžeš na obrazovkách navyše vidieť aj ako Dávida v obľúbenom Sľubu.
Známi herci, speváci a rodičia dvoch detí prijali pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends, aby odpovedali na zvedavé otázky od fanúšikov, ktoré sa týkajú nielen ich práce, ale aj fungovania v spoločnej domácnosti a súkromia.
V rozhovore prezradili, kto z nich dvoch by skôr pripravil romantický večer a kto má v hádke vždy posledné slovo (a kto si to len myslí). Ako to u nich funguje pri výchove? Za kým ich deti skôr chodia, keď potrebujú niečo povoliť? A čo by robili, keby ich deti počúvali 13K? Nela s Filipom tiež odhalili, či majú už ich deti jasno v tom, čo by chceli pod stromček, a kto z dvojice by skôr prežil bez mobilu.
Dvojica sa vyjadrila aj k témam zo sveta šoubiznisu. Sledujú reality šou ako Farma, Love Island alebo Ruža pre nevestu? A ako vnímajú scénu slovenských influencerov? Keďže obaja hrajú v populárnych seriáloch, padla aj otázka na žiarlivosť. Ako zvládajú, keď ten druhý natáča intímne scény? Nela tiež prezradila ako sa jej hrá s Filipom v jednom seriáli a Filip musel odpovedať, na to komu viac fandí v Dunaji – Adele a Lukášovi, alebo Kláre a Lukášovi?
V prémiovej verzii pre predplatiteľov sa dozvieš ešte viac detailov z ich súkromia. Vyhovuje im ich vekový rozdiel a zaľúbili sa do seba na prvý pohľad? Nela otvorene porozprávala o tom, ako vníma kritiku na svoju postavu a Filip pridal svoj pohľad. Prezradili tiež, ako majú rozdelenú starostlivosť o deti, ako Hektor a Lianka vnímajú, že majú verejne známych rodičov, a či by chceli, aby sa stali tiež umelcami.
Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neušla.