Popolušku a Sám doma sme už každý videli stokrát, je čas nahliadnuť do iných kútov sviatočných filmov – toto je top výber hororov s vianočnou tematikou.
Už ťa nebavia tradičné vianočné filmy plné cukroviniek, snehových vločiek a šťastných koncov? Tento rok si sviatky môžeš spestriť trochu inak.
Prinášame ti rebríček desiatich najlepších vianočných hororov, ktoré spoja sviatočnú atmosféru s dávkou napätia, strašidelných záhad a krvavých prekvapení. Od klasických čiernobielych filmov až po moderné krvavé trháky – tieto filmy ti dokážu, že Vianoce nemusia byť vždy iba o pokoji a pohode.
10. Carnage for Christmas (2024)
Réžia: Alice Maio Mackay
Lola, podcastová autorka o skutočných zločinoch, sa na Vianoce vracia do rodného mesta, kde ju čaká pomstychtivý duch historického vraha, ktorý opäť oživuje staré vraždy. Aby ochránila svoje mestečko, musí odhaliť dávno skryté tajomstvá a zastaviť krviprelievanie.
9. The Curse of the Cat People (1944)
Réžia: Robert Wise, Gunther von Fritsch
Príbeh sleduje mladé dievča, ktoré sa spriatelí s duchom otcovej zosnulej prvej manželky – srbskej návrhárky z rasy ľudí schopných premeniť sa na mačky. Film je pokračovaním Cat People (1942), obsahuje známe postavy, ale dejovo sa od pôvodného filmu značne odlišuje.
8. The Lodge (2019)
Réžia: Veronika Franz, Severin Fiala
Počas sviatočného pobytu v odľahlej chate otec náhle odíde za prácou a zanechá svoje deti pod dohľadom svojej novej priateľky Grace. Izolovaní v zasneženej búrke, musia čeliť desivým javom, ktoré odhaľujú temnú minulosť Grace.