dnes 14. decembra 2025 o 11:00
Čas čítania 2:00

Nemáš rád vianočné rozprávky? Týchto 10 sviatočných hororov by si si mal pozrieť, ak sa chceš báť aj počas Vianoc

Nemáš rád vianočné rozprávky? Týchto 10 sviatočných hororov by si si mal pozrieť, ak sa chceš báť aj počas Vianoc
Zdroj: Signature Entertainment
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Popolušku a Sám doma sme už každý videli stokrát, je čas nahliadnuť do iných kútov sviatočných filmov – toto je top výber hororov s vianočnou tematikou.

Už ťa nebavia tradičné vianočné filmy plné cukroviniek, snehových vločiek a šťastných koncov? Tento rok si sviatky môžeš spestriť trochu inak.

Prinášame ti rebríček desiatich najlepších vianočných hororov, ktoré spoja sviatočnú atmosféru s dávkou napätia, strašidelných záhad a krvavých prekvapení. Od klasických čiernobielych filmov až po moderné krvavé trháky – tieto filmy ti dokážu, že Vianoce nemusia byť vždy iba o pokoji a pohode.

10. Carnage for Christmas (2024)

Réžia: Alice Maio Mackay

Lola, podcastová autorka o skutočných zločinoch, sa na Vianoce vracia do rodného mesta, kde ju čaká pomstychtivý duch historického vraha, ktorý opäť oživuje staré vraždy. Aby ochránila svoje mestečko, musí odhaliť dávno skryté tajomstvá a zastaviť krviprelievanie.

December na Netflixe: Emily už nie je v Paríži a v Hawkins sa naposledy dejú Stranger Things, nezabudli sme ani na Vianoce December na Netflixe: Emily už nie je v Paríži a v Hawkins sa naposledy dejú Stranger Things, nezabudli sme ani na Vianoce 30. novembra 2025 o 11:00

9. The Curse of the Cat People (1944)

Réžia: Robert Wise, Gunther von Fritsch

Príbeh sleduje mladé dievča, ktoré sa spriatelí s duchom otcovej zosnulej prvej manželky – srbskej návrhárky z rasy ľudí schopných premeniť sa na mačky. Film je pokračovaním Cat People (1942), obsahuje známe postavy, ale dejovo sa od pôvodného filmu značne odlišuje.

8. The Lodge (2019)

Réžia: Veronika Franz, Severin Fiala

Počas sviatočného pobytu v odľahlej chate otec náhle odíde za prácou a zanechá svoje deti pod dohľadom svojej novej priateľky Grace. Izolovaní v zasneženej búrke, musia čeliť desivým javom, ktoré odhaľujú temnú minulosť Grace.

HOROR NAJLEPŠIE FILMY REBRÍČEK REBRÍČKY VIANOCE
