dnes 2. decembra 2025 o 11:00
Čas čítania 0:06

KVÍZ: Prečo sa jedia oblátky s cesnakom a čo sa pridáva do vianočnej kapustnice? Dokáž, že vieš, ako pripraviť štedrú večeru

KVÍZ: Prečo sa jedia oblátky s cesnakom a čo sa pridáva do vianočnej kapustnice? Dokáž, že vieš, ako pripraviť štedrú večeru
Zdroj: Refresher / Daniel Tichý
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Vianoce klopú na dvere a s nimi aj príprava Štedrej večere. Otestuj svoje znalosti a uisti sa, že na nič nezabudneš.

Otestuj sa, či poznáš tajomstvá tradičných slovenských Vianoc a našich štedrovečerných jedál. Prečo sa jedia oblátky s cesnakom a čo znamenajú šupiny pod obrusom? Dokáž nám, že to všetko vieš!

Kvíz
Vieš všetko o slovenských vianočných tradíciach a jedlách?
Prečo sa tradične konzumujú vianočné oblátky s cesnakom na začiatku večere?
Zdroj: Karloff
1 10
Prečo sa tradične konzumujú vianočné oblátky s cesnakom na začiatku večere?
Pre šťastie a hojnosť
Pre pevné zdravie a silu po celý nasledujúci rok
Pre odpustenie hriechov
Vysvetlenie
Cesnak bol v ľudovej tradícii symbolom zdravia, sily a ochrany pred zlom.
Prečo sa pod obrus na štedrovečerný stôl tradične vkladajú rybie šupiny?
Zdroj: flickr / Ron DeCloux
2 10
Prečo sa pod obrus na štedrovečerný stôl tradične vkladajú rybie šupiny?
Pre hojnosť a zabezpečenie peňazí v nasledujúcom roku
Pre zdravie a dlhý život
Aby sme si uctili rybu, ktorú máme na večeru
Vysvetlenie
Rybie šupiny symbolizujú peniaze (mince) a finančnú hojnosť, podobne ako aj hrach, či šošovica.
Ktorá ingrediencia sa v niektorých regiónoch východného Slovenska pridáva do vianočnej kapustnice pre dosiahnutie sladko-kyslej chuti?
Zdroj: Flickr/Dushan Hanushka
3 10
Ktorá ingrediencia sa v niektorých regiónoch východného Slovenska pridáva do vianočnej kapustnice pre dosiahnutie sladko-kyslej chuti?
Sušené jablká
Sušené marhule
Sušené slivky
Vysvetlenie
Sušené slivky sú typickým prídavkom vianočnej kapustnice na východnom Slovensku, dodávajúc sladkú arómu.
Podľa tradície, čo by mala rodina vidieť na oblohe predtým, ako si sadne k Štedrej večeri?
Zdroj: Google/Wikimedia
4 10
Podľa tradície, čo by mala rodina vidieť na oblohe predtým, ako si sadne k Štedrej večeri?
Východ mesiaca
Let snehových vločiek
Prvú hviezdu
Vysvetlenie
Vidieť prvú hviezdu (Betlehemskú hviezdu) je tradičný signál pre začiatok pôstnej Štedrej večere.
Aký je najčastejší typ rýb, ktorý sa na Slovensku tradične podáva na Vianoce?
Zdroj: Unsplash
5 10
Aký je najčastejší typ rýb, ktorý sa na Slovensku tradične podáva na Vianoce?
Pstruh
Kapor
Losos
Vysvetlenie
Kapor je klasická vianočná ryba na Slovensku a v okolitých krajinách, symbolizujúca hojnosť.
Aký druh mäsa sa tradične podáva na Prvý sviatok vianočný (25. decembra), keď už nie je pôst?
Zdroj: Pexels
6 10
Aký druh mäsa sa tradične podáva na Prvý sviatok vianočný (25. decembra), keď už nie je pôst?
Baranie mäso
Hus alebo kačiča
Bravčové mäso
Vysvetlenie
Pečená hydina ako hus alebo kačica je bežné slávnostné jedlo na Prvý sviatok vianočný.
Okrem rýb sa na Štedrú večeru tradične konzumujú aj iné zdroje bielkovín. Čo symbolizuje hojnosť a je často podávané ako polievka alebo kaša?
Zdroj: Unsplash
7 10
Okrem rýb sa na Štedrú večeru tradične konzumujú aj iné zdroje bielkovín. Čo symbolizuje hojnosť a je často podávané ako polievka alebo kaša?
Šošovica
Hrach
Fazuľa
Vysvetlenie
Šošovica sa jedáva, pretože jej drobné zrnká symbolizujú peniaze a hojnosť v nadchádzajúcom roku.
Aké jedlo je typické pre Záhorie a podáva sa ako náhrada kapustnice alebo ako prvý chod?
Zdroj: Pexels/Nicole Michalou
8 10
Aké jedlo je typické pre Záhorie a podáva sa ako náhrada kapustnice alebo ako prvý chod?
Kelová polievka
Rybacia polievka (Halászlé)
Hríbová polievka s rezancami
Vysvetlenie
Hríbová polieva je na Záhorí tradičná vianočná polievka.
Aké sladké pečivo, ktoré je často vyprážané, sa tradične podáva počas vianočných sviatkov?
Zdroj: Unsplash
9 10
Aké sladké pečivo, ktoré je často vyprážané, sa tradične podáva počas vianočných sviatkov?
Šišky
Laskonky
Fánky
Vysvetlenie
Fánky, alebo aj božie milosti, sú tradičné vianočné a fašiangové vyprážané krehké pečivo, ktoré sa robí z cesta s rumom.
Tradičný slovenský zemiakový šalát sa pripravuje s majonézou. Ktorá z týchto ingrediencií sa do neho nepridáva?
Zdroj: Pexels / Karolina Grabowska
10 10
Tradičný slovenský zemiakový šalát sa pripravuje s majonézou. Ktorá z týchto ingrediencií sa do neho nepridáva?
Kyslá uhorka
Zeler
Hrášok
Vysvetlenie
Hoci niektoré moderné recepty ho môžu obsahovať, zeler nepatrí do tradičného slovenského vianočného zemiakového šalátu.
Vyhodnotiť kvíz
