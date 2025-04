Do verejnej súťaže bolo doručených 23 súťažných návrhov, z nich 16 splnilo súťažné podmienky.

Budova Propellera na Rázusovom nábreží v bratislavskom Starom Meste by mohla mať po čase opäť nového nájomcu. Vyplýva to z výsledkov verejnej obchodnej súťaže. Ako najvýhodnejší návrh vybrali ponuku spoločnosti Pressburg bajgel. Zmluvu by mali podpísať v najbližších dňoch. Prevádzka by mohla byť otvorená počas letnej sezóny.



„Komisiu oslovil koncept remeselnej pekárne s výrobou priamo pred očami zákazníkov, a to najmä prinesením vizuálneho zážitku na nábreží a atraktívnym spôsobom prezentácie tradičného pekárskeho remesla. Turistov môžu prilákať najmä ponúkané tradičné bratislavské rožky. Ako pozitívum vnímala aj výhodnú ponuku kávy,“ skonštatovala hovorkyňa staromestského starostu Veronika Gubková.

Zdroj: Facebook / Staré Mesto - srdce Bratislavy



Do verejnej súťaže bolo doručených 23 súťažných návrhov, z nich 16 splnilo súťažné podmienky. Pri nich komisia následne hodnotila kvalitatívne parametre a kvantitatívny parameter (nájomné za meter štvorcový) v pomere 80 percent ku 20 percentám. Zasadnutie komisie trvalo podľa hovorkyne dovedna takmer desať hodín, keďže súťaž bola tentoraz koncipovaná veľmi podrobne a náročne. „Konkurencia bola vysoká a súťažiaci nám predstavili viaceré naozaj zaujímavé a kvalitné koncepty,“ podotkla Gubková.



Mestská časť verí, že verejná súťaž bola tentoraz úspešná. Avšak za definitívne úspešnú ju bude považovať až v momente, keď budovu Propellera opäť zaplnia návštevníci funkčnej gastroprevádzky. Podľa podmienok súťaže má byť nájomná zmluva uzavretá na dobu neurčitú.

Súťaže realizovali aj v minulosti



Mestská časť v súvislosti s Propellerom vyhlásila v minulosti viacero verejných obchodných súťaží na prenájom, ktoré boli neúspešné alebo zrušené. Priestory istý čas prenajímala neziskovej organizácii Dobrý dom, ktorú zriadila mestská časť. Neskôr tam mestská časť prevádzkovala kaviareň, zároveň sa v priestoroch vtedajšia starostka pravidelne stretávala s občanmi. Počas prvej vlny pandémie sa Propeller zmenil na „vývarovňu“ cenovo výhodných obedov pre seniorov. Neskôr bol využívaný napríklad aj ako mobilné odberové miesto na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19.

