Posledný týždeň v hudobnom priemysle priniesol množstvo veľkých aj prekvapivých releasov vrátane nových albumov od Separa či Skrillexa, ale aj retro videoklip v podaní Drakea či rádiové hity s rukopisom Eda Sheerana a Miley Cyrus.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý v rámci rubriky každý piatok aktualizujeme o nové tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.

REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov. Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich siedmich dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti.

1. Separ – Neviem

Najočakávanejší slovenský rapový album v roku 2025 je od nedele na všetkých streamoch a valcuje rebríčky. Separ vydal 30. marca svoj šiesty sólový album s názvom Neviem, ktorý obsahuje 17 trackov a trvá približne 55 minút čistého času.

Na LP prispeli slohou či refrénom tiež Dame, Smart, Karlo, Samey, Matej Straka, Hard Rico, Sara Rikas, Luca Brassi10x, Raphael, Yzomandias, ale aj French Montana, ktorého nájdeš v nahrávke Body to body. Oceňujeme tiež raperovu dcéru Aničku, ktorá naskočila na beat ako z veľkej knihy. Člen DMS opäť potvrdil, že je úplne zaslúžene na vrchole scény a aktuálne nemá konkurenciu.

Pozri si aj nadupaný videoklip k tracku Tras tou s chytľavou melódiou, v ktorom okrem Separa žiari tiež interpretka Sawsane.

Sú to generácie, čo stoja za mnou (za mnou).

Preto si môžem dovoliť urobiť štadión (more).

2. Frosti & ERNE100 feat. Zabson & Yzomandias – Ewa Farna

„Trochu polsky, trochu česky. Ewa Farna!“ Česko-poľská spolupráca, ktorá zbúrala všetky hranice. Takto by sme v stručnosti opísali nahrávku Ewa Farna, pod ktorou sú podpísaní Frosti, ERNE100, Zabson, ale tiež Yzomandias.

Track pochádza z EP s rovnomenným názvom Ewa Farna od dvojice Frosti a ERNE100 a ide o jeden z najväčších rapových bangrov v roku 2025. Všetci interpreti doručili kvalitné, častokrát ostré slohy do beatu, ktorý nebudeš vedieť dostať z hlavy. Súčasťou je taktiež videoklip plný street záberov na luxusné modely áut, high fashion módu, obnažené ženské pozadia a v neposlednom rade s účasťou samotnej česko-poľskej interpretky.

Moje jméno Erne100, jsem milovník žen.

Ghetto romantik, p**o, se mnou nejlepší den.

3. Drake – Nokia

Beef s Kendrickom Lamarom nezanechal na kanadskej superstar žiadne stopy. Drake tento týždeň odhalil čierno-biely vizuál k nahrávke Nokia, ktorá je súčasťou albumu $ome $exy $ongs 4 U s PARTYNEXTDOOR-om.

Track skúma raperov nočný život – konkrétne jeho vzťah so ženami. Hlava labelu OVO v texte menuje rad žien, o ktorých môžeme predpokladať, že sú jeho spoločníčky. Drake v celom tracku zdôrazňuje, že má veľa žien a žije populárny život.

Atmosféru dotvára videoklip, ktorý režíroval Theo Skudra, a zachytáva klubovú atmosféru 90. rokov, vrátane veľkých mobilných telefónov Nokia s hrou Snake. Samotný Champagne Papi predvádza pred kamerou veľmi cool tanečné pohyby.

The way I feel right now, I feel like we need to be all alone.

So if you just playin' around, you need to tell your girl, "Take your fine ass home," and that's real.

4. Nemzzz feat. D-Block Europe – TASTE

Britská rapová, respektíve hip-hopová scéna je veľmi silná, čoho dôkazom je aj najnovšia spolupráca medzi 21-ročným raperom Nemzzz a skupinou D-Block Europe, ktorú môžeš poznať vďaka tracku Prada s Raye.

Ich spoločné dielo nesie názov TASTE a ide o ultimátny hit, ktorý bude hrať v každom klube naprieč Veľkou Britániou, a veríme, že aj u nás. Ak si ideš novú vlnu rapu, vypočuj si deluxe verziu albumu RENT'S DUE, ktorú vydal Nemzzz v pondelok.

I heard my nitties is jumping like fleas, that's why they sick and they vomiting.

5. Shoreline Mafia – Back In Bidness

Dvojica Fenix Flexin a Ohgeesy, známa ako Shoreline Mafia, vydala dnes o polnoci nový album Back in Bidness, ktorý obsahuje 16 plnohodnotných trackov vrátane pilotného singlu s rovnomenným názvom.

Obaja raperi potvrdili, že majú talent a zároveň aj vycibrené zručnosti, ktoré preniesli do svižných beatov so svojím charakteristickým prejavom. Zatiaľ najviac nás oslovili skladby Back In Bidness, Back 2 Back či Fast & Furious.

I-I-I-I-I take a ho anywhere, but serious.

Hellcat, Maybach, fast and the furious.

I'm curious, do you suck d*ck on your period?

6. Ed Sheeran – Azizam

Jeden z najväčších sympaťákov v hudobnom priemysle vytvoril ďalší hit, ktorý budeš počuť z každého komerčného rádia v nasledujúcich týždňoch. Ed Sheeran odhalil nový track s názvom Azizam aj so sprievodným vizuálom.

Azizam v preklade z perzského jazyka znamená moja drahá, respektíve milovaná, a Sheeran v svižnej tanečnej novinke predvádza svoje kvality vo všetkých aspektoch. Uži si letný hit s pohodovou atmosférou.

Well, tomorrow can wait, freezin' time in this place.

Till the sun is awake, be like a magnet on me.

7. Miley Cyrus – Something Beautiful

Na svoje si prídu aj fanúšikovia popu, a to vďaka novému singlu od Miley Cyrus. Skladba s názvom Something Beautiful má prvky rocku a ponúka úprimný text plný silných emócií.

Something Beautiful je titulnou nahrávkou z pripravovaného albumu s rovnomenným názvom, ktorý vyjde v máji. Track naznačuje, že novinka prinesie rockovú verziu Miley Cyrus, o ktorej sme pred desiatimi rokmi nevedeli, že ju chceme, ale teraz po nej túžime. Speváčka s myšlienkou koketovala už na svojom poslednom LP Plastic Hearts.

Cyrus má online aj ďalšiu novinku End of the World.

Tell me something beautiful, yeah, about this world.

When I'm in your palm, I'm like a pearl.