Tento týždeň dominuje v zozname rap. Trafili sme sa do tvojho vkusu?

Druhý aprílový týždeň v roku 2025 priniesol kvantum nových nahrávok, najmä od zahraničných interpretov, spomedzi ktorých sme vybrali tie najlepšie. Okrem mien ako Playboi Carti, Sheck Wes, Travis Scott či Murda Beatz, nás potešila slovenská spolupráca medzi skupinou 13K a Glebom s názvom BA Connection.

1. Playboi Carti – FINE SHIT

Playboi Carti pokračuje v spanilej jazde so svojim novým albumom MUSIC, ktorý v deluxe verzii obsahuje 34 trackov, keď najnovšie predstavil videoklip k FINE SHIT.

Na stope číslo 9. predvádza raper z Atlanty svoj charakteristický detský hlas, ktorý vystriedal vo viacerých predchádzajúcich skladbách za hlboký flow. Carti v texte opisuje dievča, ktoré je také príťažlivé, že nemôže vyjsť von bez toho, aby si získalo pozornosť ostatných. Napriek tomu, že FINE SHIT trvá menej ako dve minúty, ide o veľmi podarenú záležitosť, ktorá dostala aj vizuál plný atraktívnych a obnažených žien.

In New York, I stepped in my Timbs, I can't feel my limbs.

I just canceled one of my shows to watch me a film, uh-uh.

2. BigXthaPlug feat. Bailey Zimmerman – All The Way

Country počujeme v posledných mesiacoch z každej strany vrátane albumu Cowboy Carter od Beyoncé a najnovšie nás prekvapil BigXthaPlug, ktorý predstavil skladbu so spevákom Baileym Zimmermanom.

Ich spoločné dielo nesie názov All The Way a dokonale spája rap s country. Track produkovali Charley Cooks a Bandplay a je vhodným náznakom blížiacej sa ďalšej kapitoly BigX, ktorého hviezda v poslednom roku výrazne stúpa smerom k nebu. Interpret z Texasu aj Zimmerman predviedli svoje typické momenty a nepochybujeme o tom, že nahrávka All The Way bude v najbližších týždňoch v mnohých playlistoch a rebríčkoch na vysokých pozíciach.

Knew it was comin', I watched how you move.

How you turn your back on me and leave me to lose?

3. Sheck Wes feat. Travis Scott – ILMB

Sheck Wes spojil sily so svojim mentorom a dobrým priateľom Travisom Scottom, aby vydal prvý track v roku 2025, ktorý nesie názov ILMB (I Love My B**ch, pozn. redakcie). Nahrávka trvá niečo vyše troch minút a obaja interpreti si v nej vymieňajú verše za sprievodu basovej industriálnej produkcie. Jej autorom je beatmaker AM.

Členovia rapového kolektívu JackBoys predstavili ďalšiu hot novinku, ktorú nájdeš nižšie aj v našom playliste na Spotify, a nepochybujeme o tom, že Sheck Wes zahrá track ILMB aj počas svojho vystúpenia na festivale Rubicon v Bratislave.

I'll buy you a G-class, you buy me a 'Rari.

I need me a rich b**ch, sponsor me (come sponsor me).

4. Quavo feat. Lil Baby – Legends

Duo producentov Wheezy a ATL Jacob pripravili dokonalý trapový beat pre Quava a Lil Babyho, ktorí spoločne nahrali track s výstižným názvom Legends.

Novinka, ktorá dostala aj videoklip plný atraktívnych žien a rýchlych áut, neoslavuje len víťazstvá, ale pripomína cestu oboch interpretov. V tracku sa spája Quavova charakteristická melodická kadencia s presnými, údernými barmi Lil Babyho, čoho výsledkom je hit. Legends je óda na vytrvalosť, dedičstvo a hrdosť na rodné mesto, ktorá je zakorenená v DNA atlantského hip-hopu.

I'm a legend 'round there, where I come from.

Super smart, when it's time, I go dumb-dumb (dumb).

5. Jazeek – AKON

Nemecký raper Jazeek s americkými koreňmi patrí medzi najpočúvanejších umelcov v krajine a svoj hviezdny status potvrdil aj v novinke s názvom AKON, ktorá ihneď po vydaní ovládla rebríček Daily Top Songs Germany na Spotify.

Rodák z hraničného mesta Aachen si užíva melodickú rýchlu melódiu so svojim charakteristickým flowom, ktorý dopĺňa jednoduchý chytľavý text. K nahrávke vznikol tiež videoklip, ktorý zachytáva Jazeeka v hotelovej izbe aj počas koncertu v klube.

Babygirl weiß, I'm the next one in Germany.

Deshalb will sie heute mit mir komm'n (oh-ah), ja.

6. Lana Del Rey – Henry, come on

Lana Del Rey nám posiela ochutnávku zo svojho pripravovaného albumu The Right Person Will Stay, ktorý bude online 21. mája. Dnes o polnoci predstavila melancholickú skladbu Henry, come on, na ktorej sa podielala aj produkčne.

Novinka je prvým skutočným pohľadom Del Rey na zvukovú podobu jej 10. sólového albumu. Od februára 2024 speváčka dráždila projekt inšpirovaný country, pôvodne nazvaný Lasso, ktorý mal vyjsť na jeseň. Track Henry, come one sa nesie v pomalom tempe, ktorý dopĺňa vokál a silná emócia.

I'll still be nice to your mom.

It's not her fault you're leavin'.

7. 13K feat. Gleb – BA Connect

Slovenskú rapovú scénu zastupuje tento týždeň skupina 13K a Gleb, ktorí spoločne nahrali banger BA Connect aj s videoklipom. Ide o surový track s beatom od BigSipa, v ktorom sa postupne striedajú Šmolki a Drako Narco (členovia 13K, pozn. redakcie) a big boy G. Všetci doručili tučné bars, ktoré sa veľmi rýchlo naučíš naspamäť, a nedostaneš ich z hlavy.

Pýta sa ma, prečo sú na mojej bunde diery.

Ja hovorím, to je naschvál ty ty debilný debil.