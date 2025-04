Tracky a albumy, ktoré musíš počuť.

Novej hudby nikdy nie je dosť. Za posledný týždeň predstavili novinky Sara Rikas, Scrim z kapely $uicideboy$, Young Thug a Future, ale aj Lorde či Benson Boone, ktorý si postupnými krokmi dláždi cestu na vrchol scény.

Novej hudby nikdy nie je dosť. Za posledný týždeň predstavili novinky Sara Rikas, Scrim z kapely $uicideboy$, Young Thug a Future, ale aj Lorde či Benson Boone, ktorý si postupnými krokmi dláždi cestu na vrchol scény.

1. Sara Rikas – Ja, Sára

23. apríla o ôsmej večer vydala svoj debutový sólový album speváčka Sara Rikas, ktorá je súčasťou známeho českého vydavateľstva Milion Plus. LP nesie jednoduchý, veľmi výstižný názov Ja, Sára a predstavuje silnú osobnú spoveď talentovanej slovenskej interpretky.

Novinka obsahuje 9 trackov vrátane predtým vydaných nahrávok Iné Plemená s Viktorom Sheenom a Talk2me s Yzomandiasom, ktorá aktuálne valcuje trendy na YouTube aj Spotify. Okrem dvoch áčkových raperov nájdeš na albume tiež Raphaela a Mateja Turcera, ktorí veľmi vhodne doplnili emóciu diela.

Nezabudni si prečítať aj našu recenziu debutového albumu Sary Rikas.

Slečna sa hrá, povie lеn to, čo chceš počuť.

A pán je hladný, pán to chce, pán má chuť.

Mm, bon appétit, nasty boy.

2. Paulie Garand & Kenny Rough – Molo II (Deluxe)

Paulie Garand patrí medzi najväčšie stálice českej rapovej scény a po boku producenta Kennyho Rougha tentoraz potešil svojich fanúšikov deluxe verziou albumu Molo II, ktorý vydal v októbri minulého roka.

Rozšírená nahrávka projektu obsahuje 4 nové tracky – Scroll, Odi et Amo v spolupráci so spevákom Štěpánom Urbanom, Na Co a Zrcadlo s Jakubom Děkanom. Podľa slov libereckého rapera dokreslujú príbeh a dopĺňajú atmosféru pôvodného albumu, s čím môžeme len súhlasiť. Nižšie nájdeš vizuál k Odi et Amo, čo v preklade znamená nenávidím a milujem.

A nevim jak to říct, hledal sem, teď nechci víc.

A nevim jak to říct, mý slova vlci a ty měsíc.

3. RNB.FOEMOB – Texas

Južanský rap nás baví od čias kapiel ako Three 6 Mafia, UGK alebo 8Ball & MJG, a perfektné meno juhu USA robia aj mladí interpreti. Našim najnovším objavom je raper RNB.FOEMOB z Texasu, ktorý je na scéne len približne dva roky, a má charakteristický, nízko položený hlas a tvrdý prejav.

Umelec s mexickým pôvodom si získal našu pozornosť vďaka svojej najnovšej nahrávke s názvom Texas, ktorá opisuje typický miestny život, a dostala aj sprievodný vizuál plný upravených áut, záberov z ulíc či drog.

Ay, mamas and aunties and grand-mamas cryin'.

'Cause children out here in the streets and they're dyin'.

4. Scrim – real tree playas anthem

Ak poznáš $uicideboy$, meno Scrim nie je pre teba žiadnou neznámou, keďže ide o polovicu hip-hopovej kapely z New Orleans, ktorá vystupovala aj v Bratislave.

36-ročný raper vydal minulý týždeň nový sólový album s názvom viac crucis, ktorý obsahuje 30 skladieb vrátane nahrávky real tree playas anthem s videoklipom nižšie. Scrim v novinke, pod ktorou sú podpísaní štyria producenti, rapuje o svojom divokom životnom štýle, ale aj veľmi čerstvom manželstve. Vychutnaj si track s hlasitosťou na maximum.

B**ch, I came from nuttin', I was rockin' fake Jordans.

I was twenty-suttin', overdose in a foreign (skrrt).

5. Young Thug feat. Future – Money On Money

Collab, ktorý sme potrebovali počuť. Young Thug a Future len pred niekoľkými hodinami odhalili spoločný track s názvom Money On Money ako ochutnávku z Thuggerovho pripravovaného albumu UY SCUTI. Dátum vydania je predpokladaný na 9. mája, ako uvádza Billboard.

Ide o prvý oficiálny track Young Thuga po prepustení z väzby v októbri 2024. Prichádza aj s luxusným videoklipom v réžii od Brendana O’Connora, ktorý vzdáva hold vizuálu k hitu Otis od dvojice Kanye West a Jay-Z z roku 2011. Tešiť sa tak môžeš na zábery s dekonštruovaným Lamborghini Urus, sexy ženami na zadných sedadlách aj horiace logo labelu YSL (Young Stoner Life, pozn. redakcie).

V nahrávke obaja raperi predviedli lyrics plné flexu, pričom peniaze nie sú pre ani jedného žiadnou veličinou.

Money on money, these millions, ya dig?

I'm spendin this shit on my b**ch and my kids (put this sh*t up for my kids).

6. Megan Thee Stallion – Whenever

Južnú časť Spojených štátov amerických veľmi kvalitne zastupuje aj Megan Thee Stallion, ktorá má online nový track Whenever s poriadne drzím textom a horúcim videoklipom.

30-ročná interpretka z Houstonu nám servíruje svoj prvý sólový track v roku 2025, v ktorom predvádza skvelú rapovú formu, keď do ostrej produkcie od Bankroll Got It, strieľa presné bars a popritom predvádza talent pred kamerou v rôznych scénach.

Make no mistake, just 'cause I'm cute in this b**ch don't mean I won't run in your shit.

Yeah, it's smoke, whenever the ho see me out, she already know what I'm on (ah).

7. Lorde – What Was That

Očakávaný popový release od novozélandskej speváčky Lorde je od štvrtka dostupný na YouTube spoločne s videoklipom, v ktorom tancuje uprostred Washington Square Park v New Yorku pred očami stoviek svojich fanúšikov, aj na všetkých streamoch.

Novinka s názvom What Was That je dielom producentského dua Jim-E Stack a Dan Nigro, ktorí pripravili chytľavú melódiu a Lorde zabezpečila vokálnu časť so skvelými a ľahko zapamätateľnými lyrics. Máme pred sebou Lorde summer?

MDMA in the back garden, blow our pupils up.

We kissed for hours straight, well, baby, what was that?