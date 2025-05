Vypočuj si to najlepšie z domova aj zo zahraničia.

Spríjemni si predposledný májový deň v roku 2025 vďaka TOP najnovším hudobným releasom. O tvoju pozornosť sa tentoraz uchádzajú domáce rapové hviezdy na čele s Ektorom, legendárna skupina Clipse aj speváčka Lorde s ďalšou ochutnávkou z pripravovaného albumu.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.

REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých, ale tiež zahraničných interpretov. Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých, ale tiež zahraničných interpretov.

1. Robin Zoot feat. Viktor Sheen – Sezóna

Tohtotýždňový zoznam otvárame zvučnou spoluprácou na českej rapovej scéne, keď Robin Zoot a Viktor Sheen vydali singel s názvom Sezóna.

V tracku s ľahkou letnou melódiou od dvojice Edokaleen a Rkaz patrí úvodná časť členovi labelu Milion Plus, ktorý hovorí, že v jeho svete nie je nič nemožné, aby po refréne naskočil na beat Sheen a predviedol sebavedomú lyrickú smršť. Nepochybujeme o tom, že collab Zoot x Sheen budeš počas najbližších týždňov počuť veľmi často.

Vítej v mym světě, tady nic není nemožný.

Růže vykvetou ve tmě, outsider vyhraje sezónu.

2. Ektor – PTSD

Ektor si minuloročným koncertom v O2 aréne splnil sen a po vydaní albumu SATIVA sa na dlhší čas vytratil z Instagramu aj z verejného života. Svojim fans však včera večer urobil radosť novým trackom PTSD (posttraumatická stresová porucha), v ktorom rapuje do elektro produkcie od Specialbeatza.

Marko v novinke rapuje o novom živote, ktorý žije, ale zároveň vie, že nezabudne na svoju minulosť. Videoklip, ktorý sa natáčal na trase Praha – Dubaj, je dielom Mikiho Goldyho a ponúka pohľad na čierne Lamborghini v púšti, mrakodrapy aj Ektora v obkolesení maskovaných hustlerov.

Mám novej život, ale ten starej asi nedokážu jen tak pohřbít.

3. YFN Lucci – JAN. 31st (my truth)

Americký raper YFN Lucci prináša emóciami nabitý comeback singel s názvom JAN. 31st (my truth) aj s čierno-bielym videoklipom.

Raper pôvodom z Atlanty, ktorý bol ústredným bodom procesu s YSL a Young Thugom, je po viac ako 900 dňoch na slobode a svoj čas využíva naplno. Lucci vo svojej prvej nahrávke po prepustení hovorí o všetkom, čo zažil v poslednom období.

Track JAN. 31st (my truth) je autentický a zostáva verný raperovmu vzorcu hovoriť priamo od srdca – text je silným svedectvom o jeho prvých myšlienkach a pocitoch ako slobodného človeka, pričom vo vizuále ukazuje to najdôležitejšie vo svojom živote, deti a súkromie.

I make millions out of nothin' from just spillin' my truth.

Yeah, we still grindin' like we got something to prove.

4. Clipse – Ace Trumpets

Návrat na rapovú scénu hlási aj skupina Clipse, ktorú tvoria bratia No Malice a Pusha T, a predstavujú hlavný singel zo svojho pripravovaného albumu Let God Sort Em Out s dátumom vydania 11. júla. Prvý od roku 2009 a rovnako s obalom od Kawsa.

Novinka Ace Trumpets je producentským dielom Pharrella Williamsa, ktorý svojim priateľom dovolil nahrávanie v priestoroch centrály Louis Vuitton v Paríži. Obaja raperi ukázali počas 2 a pol minúty, že nestratili nič zo svojho tvrdého prejavu a sypú jeden štipľavý bar za druhým. Veríme, že v tomto duchu bude celý album.

Ballerinas doin' pirouettes inside of my snow globe.

Shoppin' sprees in SoHo.

5. XXXTENTACION & Juice WRLD – whoa (mind in awe)

Dnes o polnoci vyšiel remix tracku whoa (mind in awe) od rapera XXXTENTACION z roku 2018, na ktorom spolupracoval Juice WRLD. Jeho bridge aj sloha, ktorú v novinke počuješ, pochádzajú z freestylu z roku 2019. K skladbe vznikol tiež videoklip, ktorý zachytáva každodenný život bežných ľudí a detí.

All my nights, all my days, guess I'm lost in a maze.

Everything seemed the same, so high, I can't remember my name.

6. Miley Cyrus – Something Beautiful

Najväčší popový release tento týždeň patrí speváčke Miley Cyrus, ktorá vydala očakávaný album Something Beautiful aj hollywoodský videoklip k tracku Easy Lover.

Album, ktorý obsahuje 13 plnohodnotných skladieb, vyšiel prostredníctvom vydavateľstva Columbia Records a o väčšinu nahrávok sa postaral producent Shawn Everett. Súčasťou diela je tiež sprievodný 55-minútový vizuálny film s rovnomenným názvom, na ktorom sa podieľala aj Cyrus, a je opísaný ako „popová opera poháňaná fantáziou“. Svetovú premiéru bude mať 6. júna na filmovom festivale Tribeca.

You got thе love I always needed.

Tie mе to horses and I still wouldn't leave ya.

But you're not an easy lover (lover, oh-woah).

7. Lorde – Man Of The Year

Lorde vydala pred niekoľkými hodinami druhý singel z pripravovaného albumu Virgin, ktorý bude dostupný na streamoch od 27. júna. Novinka nesie názov Man Of The Year, je dielom producenta Jim-E Stacka a prichádza aj s videoklipom v minimalistickej estetike od režiséra Granta Singera.

Skladba ukazuje inú stránku všestrannej interpretky z Nového Zélandu – stretnutie maximalistickej produkcie a jej lyrickej intimity, vďaka ktorej si získala srdcia poslucháčov v celom svete. Čaká nás Lorde summer?

Who's gon' love me like this?

Oh, who could give me lightness?

BONUS: Russ – Crazy

V závere tohtotýždňového zoznamu sme sa rozhodli napraviť nedostatok zo začiatku mája, kedy sme prehliadli track Crazy od Russa, ktorý teraz rotuje v našom playliste.

Najnovšia nahrávka v portfóliu 32-ročného interpreta má uvoľnenú letnú atmosféru a sleduje jeho dovolenku v spoločnosti partnerky. Dvojica si užíva pobyt na jachte, bazén s výhľadom na oceán aj romantickú večeru v reštaurácii v sprievode kolísavej melódie a textu, ktorý by potešil každú ženu. Crazy bude súčasťou Russovho albumu Wild, ktorý vyjde v júni.

She don't want me helpin' with the bill, I say that's admirable.

She don't leave the house unless she travel international (yeah).