Ktorý z týchto albumov máš najradšej?

Vybrali sme TOP 10 zahraničných rapových albumov, ktoré tento rok oslavujú 10. výročie, ale v našich playlistoch majú stále pevné miesto vďaka kvalite, ale tiež preto, že v súčasnosti vychádza kvantum novej hudby, ktorú nestíhame spracovať a nahradíme ju ďalšími nahrávkami.

Je neuveriteľné, že v zozname nižšie sú interpreti ako Kendrick Lamar, A$AP Rocky, Drake alebo Future, ktorí sú na vrchole scény aj v roku 2025, a stále valcujú mladších raperov. Zoznam je bez poradia.

Na konci júna predstavíme zoznam TOP zahraničných rapových albumov za prvú polovicu roku 2025 aj TOP slovenské rapové tracky za rovnaké obdobie. Zatiaľ si pusti náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o tie najlepšie nové tracky.

REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Ak ťa bavia články o hudbe, módnych trendoch, outfitoch, obuvi alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubua získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Kendrick Lamar – To Pimp a Butterfly

15. marca 2015 predstavil Kendrick Lamar svoj tretí štúdiový album s názvom To Pimp a Butterfly, ktorý obsahuje tracky King Kunta, Alright alebo Hood Politics.

Rodák z Comptonu, ktorý je súčasťou labelu Top Dawg Entertainment, rozoberá naprieč nahrávkou rôzne témy – od politiky cez kultúru až po osobný život či rasovú diskrimináciu, vďaka čomu oslovil široký okruh poslucháčov aj hudobných kritikov. Výsledkom bolo 7 nominácií na Grammy Awards 2016 a víťazstvo v kategórii „Najlepší rapový album“.

To Pimp a Butterfly predstavuje komplexný west coast rapový album so skvelými produkciami a hlbokými myšlienkami, ktorých nadčasovosť je mrazivá.

A$AP Rocky – AT.LONG.LAST.A$AP

Album, vďaka ktorému vznikol tento článok. Keď A$AP Rocky pred niekoľkými dňami predstavil limitovanú edíciu vinylov k 10. výročiu od vydania AT.LONG.LAST.A$AP, tak sme si uvedomili, ako rýchlo plynie čas.

Rockyho druhý štúdiový album vyšiel pod hlavičkou RCA Records a nesie rukopis uznávaného hudobníka s pseudonymom Danger Mouse, ktorý bol výkonným producentom a nadviazal na úspešné spolupráce so skupinami U2 či Gorillaz alebo speváčkou Adele.

Člen A$AP Mob sa naplno pustil do psychedelického rapu a naprieč celým albumom nájdeš rockové signály s charakteristickým 60's zvukom – najlepším príkladom sú tracky ako L$D, Electric Body, Everyday alebo Jukebox Joints. Raper z newyorského Harlemu si však zachováva vlastnú tvár a z rukáva sype ostré bars.

Pevne veríme, že Pretty Flacko už čoskoro vydá aj očakávaný album Don't Be Dumb, ktorý už niekoľkokrát odložil.

Travis Scott – Rodeo

Vzostup Travisa Scotta medzi najväčšie hviezdy v hudobnom priemysle mal raketové tempo, ktoré vo výraznej miere podporil debutový album Rodeo.

Projekt, ktorý vyšiel 4. septembra 2015, obsahuje 16 trackov vrátane multimiliónových hitov ako 3500, Piss On Your Grave alebo Antidote a je veľkolepý. V mnohých smeroch je zábavný, ale aj plytký, keďže Scott sa venuje témam okolo drog, tabletiek či prvotnej slávy. Robí to však skvelo a pri počúvaní ťa nenechá ani na sekundu v kľudovom režime.

Rodeo funguje perfektne aj v roku 2025 a ak máš rád surový rapový zvuk, prídeš si na svoje.

Pusha T – Darkest Before Dawn: The Prelude

Pusha T patrí medzi TOP 5 raperov v našom pomyselnom zozname, a to napriek tomu, že počas celej kariéry vrátane času, keď pôsobil v skupine Clipse, nemal taký hype ako napríklad Travis Scott alebo Drake.

Všetky svoje lyrické aj technické zručnosti naplno ukázal na albume Darkest Before Dawn: The Prelude, ktorý vydal 18. decembra 2015 pod hlavičkou Def Jam Recordings. Raper z New Yorku, ktorý má veľmi blízko k interpretom ako Kanye West či Pharrell Williams, ťa počas približne pol hodiny zoberie do svojho sveta a porozpráva ti pouličné príbehy so svojím charakteristickým tvrdým flowom.

Najviac nás bavia tracky Untouchable, v ktorom je vysamplovaný The Notorious B.I.G., M.P.A. a Sunshine. Stále je nám ľúto, že kvôli zlému počasiu nevystúpil na festivale Hip Hop Žije 2016 a nepočuli sme ich naživo.

Drake – If You're Reading This It's Too Late

Rok 2015 bol mimoriadne štedrý na veľké rapové albumy a pod dvomi z nich je podpísaný aj Drake, ktorý okrem sólového mixtapu If You're Reading This It's Too Late, nahral tiež spoločný projekt s Future Hendrixom (nájdeš nižšie, pozn. redakcie).

If You're Reading This It's Too Late vyšiel medzi dvomi komerčne úspešnými albumami Nothing Was the Same a Views. Ponúka 17 plnohodnotných trackov s masívnymi produkciami, zvučných hostí a Champagne Papiho v TOP rapovej forme. Na mušku si berie všetkých hejterov, bývalé partnerky, falošných ľudí, svoje klony, rapera Tygu, ale aj známy magazín Rolling Stone.

Drake je v tejto polohe skvelý a určite by potešil množstvo starších fanúšikov, ak by vydal novinku v podobnom duchu. Séria minuloročných diss trackov venovaná Kendrickovi Lamarovi je aspoň čiastočnou náplasťou.