Toto sú aktuálne najviac HOT ženské raperky. Scénu valcujú Megan Thee Stallion, Latto, GloRilla či minuloročný objav Doechii

Doplň svoj hudobný playlist o dávku ženského rapu.

Rap je najpočúvanejší hudobný žáner v súčasnosti, a to nielen zásluhou áčkových mužských interpretov ako sú Drake, Kendrick Lamar či Future, ale tiež žien, ktoré prinášajú úplne inú energiu.

Žezlo po hviezdach typu Missy Elliott, Lauryn Hill, Lil' Kim, Gangsta Boo či Nicki Minaj, prevzali v posledných rokoch ich následovníčky. Pozri si aktuálny zoznam TOP 10 zahraničných ženských raperiek. V mnohých smeroch zatieňujú aj svojich slávnejších mužských kolegov z brandže. Zoznam je bez poradia.

P. S. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý v rámci rubriky každý piatok aktualizujeme o nové tracky.

REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Ak ťa bavia články o módnych trendoch, outfitoch, obuvi alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubua získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

1. Megan The Stallion

Úvod zoznamu otvárame Megan The Stallion, ktorá skvelo pokračuje v odkaze ženského južanského rapu po Gangsta Boo z Three 6 Mafia. Na svojom konte má množstvo úspešných hitov vrátane spoluprác s Cardi B, GloRillou alebo Nicki Minaj.

30-ročná interpretka z Texasu si začala robiť meno tým, že v miestnych cypheroch rapovala svojim nefalšovaným flowom po boku mužskej konkurencie. Medzi popkultúrnu elitu prerazila v roku 2020 vďaka tracku Savage, a odvtedy kráča s drzosťou sebe vlastnou na vrchol scény. V posledných mesiacoch nás sebavedomá tvorba Stallion extrémne baví, a to aj vďaka nahrávke Bigger In Texas, ktorú nájdeš nižšie.

If these bi***es ain't mad, I need to go harder, I can't let 'em think we the same.

2. GloRilla

Juh Spojených štátov amerických, konkrétne Memphis, zastupuje v zozname GloRilla, ktorá si za veľmi krátky čas na scéne vydobila rešpekt, uznanie od áčkových hviezd aj miesto na hlavnom pódiu na Coachelle.

Big Glo má mimoriadne sebavedomý prejav, častokrát ostré lyrics, v ktorých si nedáva servítku pred ústa, a presne vie, čo funguje na súčasnú generáciu poslucháčov. Rok 2024 zakončila ako najviac HOT ženská raperka podľa redakcie magazínu Billboard a nepochybujeme o tom, že najväčšie hity má stále ešte len pred sebou.

Mimochodom, GloRilla je sesternicou Cardi B a Lil Uzi Verta, ako uvádza Complex. Rap má tak zakorenený hlboko v DNA.

Young, wealthy, and ratchet, I'm the hood bi***s' motivation.

3. BIA

Bianca Miquela Landrau, známa ako BIA, patrí medzi naše obľúbené ženské raperky, ktorú sme spoznali vďaka collab tracku BAMBA od nemeckého interpreta Luciana.

V nemecko-britsko-americkom hite predviedla BIA nesporný talent a skills, vďaka ktorým si pre seba ukradla druhú polovicu nahrávky so skoro 100 miliónmi videní na YouTube. Najvýraznejší vplyv na tvorbu 33-ročnej hviezdy majú Foxy Brown či Blac Youngsta, pričom na svojich sólových projektoch predstavuje moderný ženský rap so surovým nádychom 90. rokov, ktorý nás veľmi baví.

So what do you call that? This ain't no blog rap (uh).

I'm a real rap bi*ch (uh), this not a podcast (yeah).