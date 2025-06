Chalani z Pezinka tvrdia, že keď si pustili beat od producenta Facefronta, okamžite vedeli, že spolu musia niečo vymyslieť.

Skupina Nerieš prišla s novým trackom, v ktorom sa inšpirovali svojím „rozprávkovým“ životom. V čisto rapovej skladbe rozprávajú o svojej ceste – o tom, čím všetkým si museli prejsť, kým sa dostali k hudbe, ktorá ich, ako sami hovoria, „dnes našťastie živí“.

Producentom skladby je Facefront, vlastným menom Robert Kočik. „Poslal nám hudbu, ktorú keď sme si pustili v štúdiu, hneď sme vedeli, že na ňu musíme niečo vymyslieť a nahrať,“ prezradili chalani pre Refresher.

Gabo priznal, že s myšlienkou na tému prišiel práve on: „Napadla mi, keď som sa cítil fakt dobre. Uvedomil som si, že vlastne žijem rozprávku. A keď rozprávky, tak také tie ‚disneyovky‘. Tak som to skúsil nejako pospájať do jednej myšlienky,“ prezradil nám.

Skladbu si už teraz môžeš vypočuť na streamoch. Na chalanov sa dokonca môžeš tešiť už tento víkend na festivale Hip Hop Žije, kde už v piatok odpália svoju show.